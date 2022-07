Per il fine settimana del 9 e del 10 luglio 2022, l’Oroscopo si presenterà con il segno del Leone in testa alla classifica e un rialzo, seppure lieve, per quanto riguarda il segno del Capricorno. In eccezionale rimonta si troveranno i segni del Gemelli e del Pesci.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco del weekend.

L’oroscopo del fine settimana: Leone al ‘top’ nella classifica

1° Leone: riuscirete a superare una prova in modo decisamente brillante, mentre nella giornata di domenica in particolare sarà assicurato lo svago e tanto divertimento.

Avrete le due serate a disposizione per una bella sorpresa al partner.

2° Gemelli: ritornare in vetta significherà avere una occasione più unica che rara nel contesto professionale. Anche l’amore sarà decisamente più sereno e passionale, soprattutto se avete dovuto affrontare una situazione burrascosa dalla quale è stato difficile uscire.

3° Vergine: avrete delle occasioni di sperimentare un romanticismo rinnovato con il partner e di focalizzarvi meglio sulla famiglia e su tutto ciò che vi ruota attorno. Secondo l’oroscopo potreste avere delle ripercussioni positive sul lavoro.

4° Pesci: avrete un atteggiamento molto più dinamico e produttivo nel corso del fine settimana, nonostante qualche avversità che nelle scorse giornate vi hanno tenuti occupati.

Secondo l’oroscopo nulla sarà lasciato al caso, anzi, ritrovare le energie e la creatività vi faranno andare avanti.

Poco romanticismo per Cancro

5° Toro: finalmente le pause saranno più frequenti e le vicissitudini private sempre più serene. Ci potrebbero essere delle serate in cui probabilmente tenderete ad essere taciturni, ma con le amicizie di una vita non ci sarà niente e nessuno che possa costituire un intralcio per voi.

6° Ariete: avrete un po’ di dialogo con il partner in cui potrete chiarire molte situazioni che finora si sono dimostrate abbastanza spinose e molto difficili da spiegare. Con qualche collega potreste avere un atteggiamento molto più disponibile nonostante ci siano stati trascorsi non proprio amichevoli.

7° Cancro: anche se ci saranno momenti in cui il romanticismo potrebbe calare vertiginosamente, vi sentirete sempre più fiduciosi verso il futuro.

Secondo quanto riportato dall’oroscopo, ci potrebbero essere delle piccole chance sul lavoro con una offerta molto sostanziosa.

8° Bilancia: dovreste prestare molta attenzione a qualche problema di carattere burocratico che potrebbe essere molto oneroso per le questioni finanziarie. Sorvolare su una questione privata, almeno per il momento, potrebbe innescare una serie di situazioni di relax.

Ripresa per Capricorno

9° Capricorno: avvierete una lente ripresa che necessiterà di qualche piccolo supporto sia morale che materiale. Con il partner avrete una stabilità priva di risvolti che sfocerebbero nell’ambito passionale.

10° Acquario: la tensione e l’ansia di queste giornate potrebbe essere un incentivo a non fare niente, dunque cogliete l’occasione di staccare la spina, perché in questo momento non sarà molto indicato avviare un investimento o un progetto che potrebbe mettere a repentaglio i vostri sforzi precedenti.

11° Scorpione: potreste sentirvi giù di corda e taciturni, però saprete come divergere per qualche minuto nel corso delle due serate di weekend. Secondo l’oroscopo potreste avere qualche difficoltà sul piano personale, probabilmente in famiglia.

12° Sagittario: avrete dei chiarimenti da fare e molto onerosi. Probabilmente le vicende personali recentemente vi hanno scosso, portandovi anche a fare scelte decisamente sbagliate. Avrete comunque modo di porre rimedio.