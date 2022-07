Si avvicina il terzo weekend del mese di luglio. Nel frattempo è interessante approfondire quale sarà l'andamento astrologico e le previsioni per tutti e 12 i segni zodiacali per questo venerdì 15 luglio 2022, con tutti i cambiamenti e le novità in amore e nel lavoro dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore Giove nel segno porta uno stato di maggiore fortuna, per questo motivo i single avranno numerosi vantaggi. Nel lavoro alcuni progetti possono essere rilanciati e vi sono molte cose da fare.

Toro: per i sentimenti avrete la possibilità di rimettervi in gioco.

Questo periodo è dalla vostra parte. Nel lavoro non arrivano al momento cospicue entrate, ma comunque le stelle sono dalla vostra parte.

Gemelli: a livello amoroso Luna favorevole, nuove occasioni che non mancheranno. Nel lavoro qualcosa è da rivedere, magari un accordo o una trattativa.

Cancro: in amore è una giornata non esaltante, ma non mancano comunque nuove opportunità. A livello lavorativo sarebbe meglio evitare di fare le cose in modo avventato.

Leone: per i sentimenti ci vorrà maggiore pazienza, questo periodo porta nuove scelte da mettere in atto. Nel lavoro è una fase di recupero, anche se ci sono piccole perplessità.

Vergine: in amore qualche discussione potrebbe non mancare, nel complesso si avvicina un fine settimana che invita alla prudenza.

Nel lavoro qualcosa ripartirà, ma dalla prossima settimana.

Previsioni e oroscopo del 15 luglio 2022: la giornata della seconda sestina

Bilancia: a livello sentimentale potrebbe non mancare qualche discussione, al momento le cose non stanno andando come vorreste. Meglio cercare di ritrovare serenità ovunque. Nel lavoro favoriti gli incontri.

Scorpione: in amore ci sono troppe cose da fare, anche a causa della Luna in opposizione. Meglio evitare le storie parallele. Nel lavoro sarà facile discutere per motivi banali, per questo motivo meglio evitare azzardi.

Sagittario: in amore avrete la possibilità di muovervi agevolmente, sia se siete single sia se avete una storia in corso.

Date spazio alle vostre idee. Nel lavoro ci sarà l'opportunità di rimettersi in gioco.

Capricorno: per i sentimenti questa giornata porta alcuni pensieri negativi, non mancano comunque un po' di energie da sfruttare. Nel lavoro l'attività è in recupero, state facendo di più al momento.

Acquario: a livello amoroso la Luna è nel segno, quindi avrete la possibilità di vivere nuovi incontri. Nel lavoro le idee non mancano, c'è voglia di fare qualcosa di nuovo.

Pesci: in amore c'è la possibilità di recuperare visto che la giornata sarà positiva. Nel lavoro sono possibili dei miglioramenti, non sottovalutate un incontro.