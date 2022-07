Nella settimana dal 18 al 24 luglio sul piano astrale Mercurio e il Sole si sposteranno dal domicilio del Cancro al segno del Leone, nel frattempo Venere viaggerà dall'orbita dei Gemelli al Cancro. La Luna invece, cambierà segno passando dai Pesci (dove risiede Nettuno) ai Gemelli, mentre Saturno stazionerà nel segno dell'Acquario. Plutone, infine, permarrà in Capricorno, così come Urano, il Nodo Nord e Marte proseguiranno il moto in Toro e Giove resterà stabile in Ariete.

Oroscopo settimanale favorevole per Toro e Ariete, meno roseo per Acquario e Scorpione.

Sul podio

1° posto Ariete: empatici. Con la Bianca Signora che, già da martedì, si sposterà in quarta casa sarà probabile che il segno di Fuoco, specialmente il primo decano, si riscopra spiccatamente empatico sul fronte relazionale, ciò farà sì che qualcuno cambierà favorevolmente opinione sul loro conto. I nativi di seconda e terza decade, invece, metteranno in campo, soprattutto nel weekend, un mood volitivo che gli farà guadagnare punti nel settore professionale.

2° posto Toro: espansivi. Le giornate di lunedì, giovedì e venerdì i nati Toro potrebbero trascorrerle dimostrando con estrema naturalezza il loro affetto alle persone care e colloquiando liberamente con le nuove conoscenza. Bando, quindi, alla diffidenza verso il prossimo anche se sabato e domenica la loro espansività non sarà probabilmente troppo gradita dal partner.

3° posto Leone: rinascita. Se da una parte Venere entrerà in dodicesima casa invitando i nativi a capire cosa e chi cercano in amore al momento, dall'altra parte il loro astro governatore e il Messaggero degli Dei, a partire da metà settimana, sbarcheranno nel segno galvanizzandoli non poco. La settimana profumerà, con buona probabilità, di preludio di rinascita per il segno del Leone, sebbene per riprendere le redini della loro serenità interiore bisognerà attendere sino al 20 agosto.

I mezzani

4° posto Sagittario: mondani. Vogliosi di spensieratezza e di circondarsi di chi li vuole davvero bene, i nati Sagittario vivranno presumibilmente la seconda parte di questa settimana estiva facendo la spola tra locali esclusivi, feste private e cene a casa di amici. Unico neo sarà rappresentato dalla giornata inaugurale del periodo in questione, durante la quale sarà facile per gli arcieri perdere la calma per futilità al lavoro.

5° posto Gemelli: fidi alleati. L'arma in più del segno, da mercoledì in poi, potrebbe essere la ritrovata consapevolezza di poter contare su alcune figure professionali, ma anche sui membri della loro cerchia amicale. Nonostante qualche nemico segreto cautamente nascosto, i nativi sapranno coscienziosamente dove riporre la loro preziosa fiducia.

6° posto Bilancia: feeling in coppia. Le prime due decadi di casa Bilancia, soprattutto nelle giornate centrali, avranno buone chance di ritrovare un certo feeling nel mènage amoroso e ciò, come piacevole conseguenza, aumenterà anche i bollori in camera da letto. Il terzo decano, invece, si troverà a dover gestire qualche imprevisto il 18 o il 19 luglio a causa del quale sarà costretto a rinviare o annullare un appuntamento segnato in agenda.

7° posto Cancro: critiche costruttive. Perdendo il sostegno del duetto Sole-Mercurio e col pianeta dei venti retrogrado nel loro Elemento, sarà probabile che in casa Cancro pioveranno delle critiche, anche se queste ultime avranno il pregio di essere costruttive. Mettendo da parte orgoglio e permalosità, nonché sfoderando un pizzico di umiltà, i nativi potrebbero trasformare tali critiche costruttive in eccelse opportunità di cambiamento e/o miglioramento.

8° posto Pesci: chiarimenti. Martedì e venerdì saranno, probabilmente, due giornate nelle quali i single del segno saranno invogliati dal parterre astrale a lanciarsi in un chiarimento con un 'preda' affettiva, con la quale avevano perso i contatti a causa di un equivoco.

Dialogare sinceramente con tale persona aprirebbe al segno la possibilità di riprendere di approfondire la conoscenza interrotta.

9° posto Vergine: in disparte. Atteggiamenti da primadonna, figli della probabile voglia nativa di attrarre a sé ogni attenzione altrui, andrebbero evitati come la peste bubbonica in questa settimana di fine luglio. In questi sette giorni, specialmente lunedì e nel weekend, il segno di Terra farebbe meglio a starsene dietro le quinte, così da scongiurare rancori e battibecchi di sorta.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: pessimisti. Il Nodo Nord nell'asse Toro-Scorpione e l'inizio del mese dell'anticompleanno, in vigore dalle prime ore di sabato, potrebbero minare il tono umorale e la propensione all'ottimismo di casa Acquario.

Un probabile poco conciliante cambio di prospettiva farà trascorrere ai nativi una seconda parte della settimana insoddisfacente e a tratti nervosa.

11° posto Capricorno: finanze flop. Alcune circostanze improvvise, come dei soldi in prestito richiesti da una persona cara o il necessario acquisto di un oggetto per la casa, avranno buone probabilità di scombinare non poco i piani economici settimanali dei nati Capricorno. Qualora la spesa in questione dovesse risultare esosa, il segno farebbe bene a optare per rateizzarla se possibile.

12° posto Scorpione: relax. Eccezion fatta per lo scanzonato lunedì, la settimana in questione sarà probabilmente tra le più caotiche e stressanti dell'estate per il segno dello Scorpione. A tal proposito, i nativi dovrebbero cercare di rilassarsi quanto più possibile nei momenti che avranno a disposizione per sé stessi, così da evitare lo stress sia fisico che mentale.