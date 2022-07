Si avvicina un nuovo fine settimana, ma prima è in arrivo la giornata di venerdì che porterà nuovi cambiamenti astrologici per tutti i segni, sia in amore che nel lavoro. Di seguito approfondiamo l'Oroscopo del 22 luglio 2022.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore in questa giornata è meglio non affrontare troppe discussioni, sarà importante non lasciarsi prendere dal sopravvento. Nel lavoro le opportunità non mancano, per questo motivo se si chiude un'occasione non preoccupatevi più di tanto.

Toro: per i sentimenti la Luna nel segno aiuta e vi renderà più forti.

Avrete una buona capacità di azione. Nel lavoro ci saranno nuove opportunità per coloro che si mettono in gioco.

Gemelli: a livello amoroso un incontro potrà essere intrigante in questo periodo grazie al Sole favorevole. Nel lavoro avrete l'opportunità di fare qualcosa di importante in questa giornata.

Cancro: in amore potrebbe partire una nuova storia, quello che farete ora sarà importante. A livello lavorativo le nuove collaborazioni portano successi, qualcosa è cambiato in meglio.

Leone: a livello sentimentale qualcuno potrebbe sembrare più lontano da voi al momento. Nel lavoro le occasioni non mancano, ma dovrete essere pronti a coglierle nell'immediato.

Vergine: in amore si avvicina un fine settimana che riporta incomprensione.

Le storie d'amore che nascono ora hanno invece delle buone possibilità. Le stelle sono dalla vostra parte. Nel lavoro non mancano i successi da qui ai prossimi mesi.

Previsioni e oroscopo del 22 luglio 2022: la giornata della seconda sestina

Bilancia: per i sentimenti questo fine settimana potrebbe riportare tensioni in una storia, per questo motivo gestite al meglio i rapporti.

A livello lavorativo qualcuno potrà ottenere nuovi risultati.

Scorpione: in amore la Luna in opposizione chiede di fare attenzione. Potreste prendervela per motivi banali. Nel lavoro è una giornata di recupero anche dal punto di vista economico.

Sagittario: a livello amoroso, a causa della Luna in opposizione, non mancheranno difficoltà in questa giornata.

Nel lavoro è una fase importante, anche per coloro che hanno attività in proprio.

Capricorno: per i sentimenti vi è una Luna favorevole in questo momento. Attenzione solo a dei momenti di confusione. Nel lavoro alcune collaborazioni non sono andate come vorreste, potreste desiderare qualcosa di nuovo e andare incontro a dei cambiamenti professionali.

Acquario: in amore è un periodo che aiuta i single del segno, in particolare chi è solo da tempo. Nel lavoro alcuni vorrebbero cambiare, ma ora meglio mantenere quello che c'è.

Pesci: in amore Luna in opposizione, per questo motivo se siete single da tempo meglio non perdere occasioni. Nel lavoro momento di stanchezza che non aiuta, giornata però importante per chi ha un'attività in proprio.