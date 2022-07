Giro di boa della terza settimana del mese di luglio che prende il via. Di seguito le previsioni e l'Oroscopo del 21 luglio 2022 con le novità ed i cambiamenti in amore e nel lavoro.

Ariete: in amore meglio gestire al meglio un rapporto in questa giornata e non reagire per motivi banali. Nel lavoro le proposte che arrivano ora potrebbero non essere esaltanti, sfruttate quelle che arriveranno in futuro.

Toro: per i sentimenti Luna nel segno, queste sono giornate importanti per chi vuole fare qualcosa di nuovo. Nel lavoro un'attività o un evento potrebbe cambiarti la giornata.

Gemelli: a livello sentimentale la Luna a breve sarà nel segno, per questo motivo le organizzazioni che partono ora saranno favorite. Nel lavoro gli accordi potranno essere programmati in maniera più tranquilla.

Cancro: in amore periodo che potrebbe portare alcuni conflitti, meglio per questo motivo non arrabbiarsi per poco. A livello lavorativo se c'è una richiesta da far partire agite, sentite però la necessità di alcuni chiarimenti.

Leone: a livello amoroso siete in una fase di miglioramento che potrà portare a dei cambiamenti positivi. Nel lavoro c'è qualcosa da dire, ma controllate bene le parole.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore Luna in un buon aspetto, rapporti favoriti.

Nel lavoro alcuni vorrebbero cambiare, ma al momento alcuni sono contro di voi.

Previsioni e oroscopo del 21 luglio 2022: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: in amore nonostante un periodo che non porta tranquillità, questo è un momento migliore. Le emozioni che vivete ora saranno interessanti. Nel lavoro c'è voglia di cambiare ma gestite bene quello che avviene attorno a voi.

Scorpione: a livello sentimentale Luna in opposizione, qualcosa di complicato potrebbe arrivare. Se ci sono delle discussioni da portare avanti fatelo. A livello lavorativo progettate fin da ora qualcosa per i prossimi giorni.

Sagittario: per i risentimenti Sole favorevole che porta nuovi incontri. È una fase che aiuta questo.

Nel lavoro i nuovi progetti saranno importanti, le idee non mancano.

Capricorno: a livello amoroso con Venere nel segno avrete la possibilità di vivere qualcosa di nuovo, siete comunque più tranquilli. Nel lavoro fase che aiuta, siete più forti adesso.

Acquario: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore Luna in opposizione, potrebbero esserci momenti di tensione. Nel lavoro un'attività potrà ripartire ma dovete rimandare eventuali discussioni.

Pesci: in amore le scelte che farete ora saranno importanti e un progetto potrebbe decollare. Nel lavoro ci sono maggiori richieste ed entro fine anno arriveranno maggiori soddisfazioni economiche.