L'oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali di sabato 23 luglio 2022. In analisi il primo giorno di weekend, considerato dal punto di vista degli ultimi sei segni. Punto di interesse pertanto tutto rivolto ai soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:.

Senza tergiversare ulteriormente iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 23 luglio: a voi il responso dell'Astrologia in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 23 luglio, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★.

Giornata prettamente routinaria. Inutile rincorrere obbiettivi ben sapendo che, almeno per il momento, gran parte di questi sono destinati a periodi migliori. Attenzione solo a non essere troppo pretenziosi in ambito sentimentale: testardaggine e gelosia in amore potrebbero crearvi qualche complicazione. Fate umilmente un passo indietro se possibile. Senza motivo potrebbero tornare a galla timori e ansie che pensavate ormai superati. Parlatene con un amico/a fidato. Il partner poi, potrebbe reclamare spazi di manovra più ampi. Non pensate subito al peggio ma docilmente allentate il guinzaglio: non scapperà... Nel lavoro potreste sembrare un po' scostanti, magari ombrosi, tali da scoraggiare qualunque tentativo d’avvicinamento da parte dei colleghi, e le critiche fioccheranno.

Scorpione: ★★★★★. Inizio weekend davvero positivo. Alta la probabilità di tornare finalmente a sorridere: in amore o nel lavoro non è dato saperlo. Grazie ad una prorompente Luna in Gemelli il cielo questo sabato vi solletica la mente. Portate a termine in fretta certe urgenze, poi potrete dedicarvi agli svaghi senza pensieri.

Con un sangue freddo straordinario, riuscirete ad amministrare una situazione piuttosto delicata in ambito lavorativo. Per qualcuno potrebbero arrivare cambiamenti interessanti: nel nuovo risiede il successo! Un cambio di mansioni o magari un inatteso rivoluzionamento in azienda è senz'altro foriero di lauti guadagni. in amore poi, quando volete sapete essere davvero affascinanti, dolci come uno zuccherino con un tocco di piccante che rende tutto molto saporito.

Vincete nel frattempo l'eventuale pigrizia decidendovi a praticare una leggera attività fisica: serve solo un po' di buona volontà.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 23 luglio preannuncia tanta scontata normalità. Con calma e concentrazione troverete, alla fine, anche una piccola gradita soddisfazione. Potreste anche trovarvi ad affrontare una svolta importante, in cui raccoglierete ciò che avete seminato: a giudicare dal raccolto, l’impegno, se ovviamente c'è stato, di sicuro verrà premiato. Ci sono in programma molte soddisfazioni personali e, aspetto per niente trascurabile, anche economiche interessanti la parte lavorativa del periodo. In arrivo cambi di mansione: prima di accettare un eventuale cambio di programma, dovete ben metabolizzarlo.

Se fosse, questo non vi preoccuperà più di tanto visto che l’imprevisto per voi non è sempre sinonimo di negatività. Anche la vita a due sarà fonte di gradite sorprese. Il partner non nega certo l'affetto che ha nei vostri confronti e, fra una coccola e l’altra, comincerete a gettare un ponte per il futuro.

Oroscopo e stelle del 23 luglio, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★. Un sabato da considerare in parte sottotono? Ebbene, questo è quanto lasciato presagire dalla carta astrale del periodo. Penalizzato dall’opposizione del Sole in Leone, Plutone (nel vostro segno) invierà segnali di disagio. In amore, dubbi e incertezze vi costringeranno forse a fare un piccolo ma deciso passo indietro.

Possibilità anche di dover far fronte a disaccordi legati alla famiglia in generale o alla coppia in particolare. Acquisti al di sopra delle vostre possibilità? Fate attenzione a non fare il passo più lungo della gamba! Ci sono molti punti deboli nelle vostre finanze e non potrete certo offendervi se qualcuno di famiglia, peraltro con molto tatto, lo facesse notare. Alla base del senso di scontento che potrebbe pervadere, un qualche problema irrisolto del passato: prendetene atto, cercando una soluzione alternativa. Sappiate comunque che è un inutile spreco d’energia piangere sul latte versato. Per quanto ci siano dei rimpianti, guardare indietro è oltremodo dannoso.

Acquario: ★★★★. Periodo senz'altro intavolato sulla scontata, buona, routine quotidiana.

Fate il minimo cercando di farlo come si deve, il resto verrà in automatico. Gli impegni di lavoro ultimamente a più di qualcuno di voi non stanno dando davvero tregua, ma alla resa dei conti le soddisfazioni non mancheranno. Guadagni inaspettati e obiettivi raggiunti faranno tornare il sorriso e le forze a tanti di voi. In amore invece, la quadratura di Urano al vostro Saturno suggerisce di muovervi con una certa cautela. Frenate l’impulsività. A volte sono proprio le piccole cose a fare grandi le imprese e non certo il contrario. Attenzione, sollecitudine, disponibilità varranno più di mille parole, spesso buttate lì tanto per... La relazione di coppia invece, malgrado il momento poco favorevole mostrerà il suo lato più rassicurante.

Ideale per riscoprire il piacere di condividere abitudini consolidate.

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 23 luglio, predice un inizio weekend abbastanza complesso. Non per causa vostra potreste trovarvi impelagati in una situazione assai difficile da mettere in riga. Un briciolo di attenzione sarà da dedicare a quei soggetti "portasfiga" che spesso mettono in forse le vostre certezze rendendovi nervosi, sfasati e inconcludenti. Intoppi, ritardi e cambiamenti di programma vi disturbano e tutto ciò crea tensioni con il prossimo? Mantenete l’attenzione concentrata sui vostri veri obiettivi, senza prestare ascolto a chi cercasse d’insinuare dubbi con l’intento di confondervi. In amore invece, ottime possibilità che una storia nata per gioco possa presto divenire qualcosa di più.

Tuttavia non tergiversate troppo, perché ogni bella cosa dura poco se non alimentata adeguatamente: la felicità potrebbe sfuggirvi di mano ancora una volta! Nel caso servisse un antidoto contro il nervosismo, eccolo: non restate chiusi in casa ma uscite, vedete gente e sorridete.