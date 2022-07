L'Oroscopo di domani è pronto a mettere in chiaro come andrà la giornata di sabato. In primo piano le previsioni zodiacali del 23 luglio 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Si profila a questo giro, dunque, un inizio weekend tutto all'insegna della Luna in Gemelli: l'Astro d'Argento si prepara a rivoluzionare rapporti d'amore regalando nuove speranze o favorendo risoluzioni a stampo affettivo. Tra i segni migliori, in questo contesto prescelti dalla prima sestina, figurano oltre allo scontato Gemelli anche il Leone, segno superfavorito in ambito sentimentale.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 23 luglio, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 23 luglio, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★. L'oroscopo del 23 luglio prevede un giorno sottotono. In amore, il rischio che potreste correre è quello di sentirsi sotto assedio, di arrivare a pensare che tutti, compresi il partner, vi siano contro. Non cedete alla tentazione di reagire! Il ragionamento invece sarà sempre il vostro forte, sicché non fatevi prendere la mano dall'impulsività ma affidatevi a un'attenta analisi delle situazioni prima di prendere qualsiasi decisione affettiva. Il rischio è quello di rovinare il legame con la persona amata.

Single, rallentamenti di percorso ne avrete sicuramente, quindi non lasciatevi prendere la mano da dubbi, paure o insicurezze. Se le cose non girassero come sperato, tentate un percorso nuovo: riuscirete ugualmente a raggiungere la meta anche se ci doveste mettere un po' più tempo. Quello che conta è arrivare comunque al traguardo.

Nel lavoro state all'erta; non è più tempo di oziare o di impigrire sui risultati ottenuti. Questo giorno non ve lo consente: sarà una sorta di frustrata benefica che brucerà un po', ma vi obbligherà a ingranare la marcia superiore e a mostrare le vostre migliori qualità.

Toro: ★★★★. Routine a go go. In campo sentimentale è necessario dare una svolta alla vostra realtà affettiva: si richiede una partecipazione emotiva più intensa, specie se siete in un legame di lunga durata.

Impellente la necessità di non dare nulla per scontato. Chi invece si è da poco innamorato ed ha iniziato una convivenza, rinforzi il legame curandolo con ingredienti come manifestazioni di tenerezza o espressioni di affettività autentiche, evitando di porsi limiti o complicazioni di alcun genere. Solo così il rapporto con chi amate ne guadagnerà. Single, vi sta succedendo qualcosa e non sapete bene che cosa? Il fenomeno sarà ancora più evidente a chi è in cerca da tempo di compagnia affettiva. Sappiamo che i sentimenti che nutrite per una persona, fino a questo momento considerata solo una bella amicizia, sta lentamente cambiando indipendentemente dalla vostra volontà e questo un po' vi turba ma allo stesso modo vi rende davvero felici.

Nel lavoro, il cielo vi regalerà molte occasioni interessanti. Potreste fare un acquisto molto vantaggioso, dato che la fortuna passerà abbastanza vicino alla vostra persona.

Gemelli: 'top del giorno'. In arrivo una meravigliosa Luna nel segno! In amore, l'Astro d'Argento propizio vi invoglierà a vivere al meglio l’intimità amorosa. A dare felicità sarà il desiderio di condividere con la vostra dolce metà il piacere di un’intesa ritrovata profonda, magari che faccia anche ritrovare completamente il piacere di vivere all’unisono il rapporto. Avrete una tendenza al romanticismo, il che un po’ vi sorprenderà ma nel frattempo allieterà il cuore. Presto migliorerete positivamente la vostra vita a due.

Single, creativi ed espressivi, da domani sarete baciati in fronte dalla fortuna e dal successo. Il merito sarà anche delle stelle, che vi aiuteranno a portare alla luce i vostri talenti nascosti. Alcuni tra questi aspettano proprio di essere tirati fuori dal cassetto. Avrete anche voglia di organizzare un bel viaggio, di quelli lunghi e avventurosi proprio come piacciono a voi. L'occasione vi si presenterà presto e sarà bene che la cogliate al volo perché sarà davvero rara e interessante. Nel lavoro, sarete ricercati: riuscirete a creare un clima lieto, fatto di rispetto, collaborazione e fiducia nei confronti di tutti. Consigli e confidenze saranno il vostro punto forte.

Oroscopo di sabato 23 luglio, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Giornata prettamente routinaria. Per i sentimenti, sentirete la necessità di rendere il dialogo con la persona amata più intenso e profondo. Mettetevi d'impegno e riuscirete a trovare le parole adatte per esprimere ciò che provate: basta poco per tradurre in amore frasi incisive e significative, purché provengano dal cuore. Adottate un approccio più sensibile e incoraggiante, invitando il partner a condividere i vostri sogni. Vedrete che così facendo sarà tutto più bello e romantico. Single, se avete in mente un progetto per il quale siete disposti a sacrificare il vostro tempo libero, potrete contare sull'aiuto di persone importanti, capaci di agevolarne la buona riuscita.

Perché le stelle del periodo di certo vi porranno nello stato d'animo ideale per abbandonarvi totalmente a sogni e tentazioni. Nel lavoro, sarete brillantemente sostenuti dalla Luna, il che renderà solido e raggiungibile qualsiasi vostro obiettivo professionali. In questo periodo avete un grandissimo slancio, tale da permettervi di ottenere nuove soddisfazioni, relativamente al poco tempo a disposizione.

Leone: ★★★★★. Favoriti a 360° soprattutto in amore. In generale la vostra forza di volontà avrà modo di esprimersi alla grande in questo nuovo giorno di luglio. In famiglia vi sarà richiesto un impegno costruttivo, data la vostra bella capacità di mettere a posto quello che altri hanno lasciato in sospeso.

Vi attiverete così, con il vostro consueto dinamismo, per arrivare a portare a termine con successo ogni incombenza o piccolo problema quotidiano. In questa giornata le stelle senz'altro porteranno un maggiore affiatamento con il partner per tante ore di felice intesa, anche a livello passionale. Single, sarete più spumeggianti e vivaci del solito: tutto quello che potrete strappare alla sorte, con prontezza e determinazione, consideratelo già vostro. Una certa ansia di novità vi spingerà alla ricerca di emozioni o sensazioni nuove: incontri piacevoli e scambi vivaci potranno anche diventare interessanti, a patto di desiderarlo veramente. Nel lavoro, saprete districarvi egregiamente in una questione complessa.

In generale sappiate che prontezza e intelligenza strategica vi sorreggeranno all'unisono.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, sabato 23 luglio, preannuncia un weekend all'insegna delle cinque stelline della buona sorte. In campo sentimentale dichiarerete i vostri veri sentimenti riversandoli con gioia sulla persona amata. La vostra sincerità in questo periodo sarà veramente spiazzante e questo incrementerà il vostro carisma. Sarete particolarmente romantici e poetici, vivrete una giornata idilliaca con la persona amata e non solo... In molti riuscirete finalmente a vedere tutto rose e fiori in quanto potrete contare su un atteggiamento mentale molto positivo ed ottimista, tanto da rendere il vostro rapporto a due perfetto come mai prima d'ora.

Single, fin dal risveglio vi sentirete immersi in un'atmosfera multicolore. Il benessere che vi accompagnerà porterà il buonumore e una ventata di novità. Presto un nuovo amore potrebbe colorare ogni sfumatura dei vostri pensieri, chissà... Nel lavoro invece ci potrebbero essere delle novità in campo economico, forse un rientro di crediti insperati. Non scoraggiatevi di fronte alla possibilità di un impegno importante: ricordatevi di guardare al futuro con fiducia.

