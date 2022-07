Prende il via una nuova giornata che porterà nuovi cambiamenti e novità per tutti i segni zodiacali. Di seguito l'Oroscopo e le previsioni astrali per tutti i segni per martedì 5 luglio.

Le previsioni astrologiche della giornata

Ariete: in amore è un momento importante per le storie. Anche se il periodo vi vede maggiormente agitati, potrete comunque affrontare delle discussioni. Nel lavoro non manca qualche elemento di disturbo, alcuni hanno poca voglia di impegnarsi.

Toro: per i sentimenti le scelte che farete ora saranno importanti, siate più coraggiosi nella vita di coppia.

Nel lavoro non manca la forza e le nuove idee, se state pensando a un cambiamento potreste anche agire.

Gemelli: a livello sentimentale occorre fare attenzione alle provocazioni, gli incontri comunque saranno interessanti. Nel lavoro è meglio agire con calma, in particolare dovrete gestire bene le trattative da qui a fine mese.

Cancro: in amore è una giornata interessante, sono favorite le nuove storie. Il momento vi vede più motivati. A livello lavorativo alcune cose sono da valutare, ma la giornata comunque è di riflessione.

Leone: per i sentimenti le stelle sono dalla vostra parte, dovrete solo evitare gli scontri da qui alla fine della settimana. Nel lavoro meglio evitare di pensare troppo, il periodo è però effettivamente stancante.

Vergine: in amore Venere è in opposizione, pertanto potreste non sentirvi tranquilli in questo momento. Nel lavoro è una giornata che vi aiuta a stringere nuove alleanze, ma attenzione a qualche piccolo ritardo.

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore Venere è in opposizione, per questo motivo è meglio evitare fraintendimenti con la persona che sta al vostro fianco.

La giornata vi vede distratti. Nel lavoro sarà possibile stringere qualche nuovo accordo, inoltre non mancheranno ritardi.

Scorpione: per i sentimenti avrete la possibilità di recuperare un discorso interrotto nelle scorse ore, date più spazio alla complicità. Nel lavoro questo periodo è della vostra parte.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore la vita di coppia sarà favorita in questa giornata, avrete la possibilità di superare diverse difficoltà.

Nel lavoro si potranno ottenere nuove opportunità.

Capricorno: in amore questo mese porta qualche indecisione, le coppie in crisi dovrebbe evitare i problemi. Alcune questioni sono da rivedere. Nel lavoro una promessa non mantenuta potrebbe mettervi in difficoltà.

Acquario: a livello amoroso è un momento importante che vede Venere favorevole. Nel lavoro alcune situazioni dovranno essere riviste, specie per chi ha attività in proprio.

Pesci: in amore se c'è un discorso da affrontare, la giornata non è di aiuto, potrebbero non mancare discussioni. Nel lavoro la Luna in opposizione porta delle provocazioni e qualcosa potrebbe non funzionare.