L'oroscopo di martedì 5 luglio preannuncia una giornata positiva per il Capricorno: con Saturno nel suo domicilio, il segno può trovare il modo di brillare anche nei momenti più oscuri e deve agire con sagacia per trarre il meglio dalle opportunità: è il momento di smettere di procrastinare e fare quelle scelte che si riveleranno di grande impatto per il suo futuro.

Pericoli invece per l'Ariete, dal momento che Marte entrerà nel suo esilio: attenzione a non prendere decisioni avventate, soprattutto in ambito lavorativo; l'Oroscopo consiglia di prendersi il tempo necessario e ragionare prima di compiere un'azione di cui ci si potrebbe pentire.

Oroscopo, previsioni Zodiacali dei 12 segni:

Ariete: il pianeta protettore Marte in questo giorno entrerà nel Toro, che determinerà il suo esilio. Per tale ragione potreste perdere il mordente che da sempre vi caratterizza. Sarebbe opportuno, in questo periodo, evitare azioni impulsive che potrebbero ritorcervi contro. In amore, è meglio cercare di essere tolleranti e rinunciare a qualche scontro. Anche nel lavoro, l'oroscopo consiglia di valutare bene qualsiasi decisione e seguire un po' di più i consigli dei colleghi. Voto 3

Toro: siete completamente padroni delle vostre emozioni. Ora, più che mai, riuscirete a sfoggiare una lucidità invidiabile, mostrando la vostra intelligenza e lungimiranza nelle discussioni così come nella giornata.

Vi sentirete particolarmente energici e pieni di stimoli per concentrarvi sulle vostre aspirazioni e passioni. Nelle relazioni, allegra e disponibilità saranno vostre alleate per portare il buon umore alle persone a cui si vuole bene. Voto 9

Gemelli: in questa giornata potreste affrontare alcuni momenti di smarrimento. Il futuro risulterà un po' nebuloso, ma la vostra sicurezza e l'astuzia vi aiuterà a mediare alle difficoltà.

In generale, l'oroscopo consiglia di non abbassare la guardia e non sottovalutare chi desidera mettervi il bastone tra le ruote. Un lavoro di introspezione sarà utile per fronteggiare la giornata. Voto 6

Cancro: per mesi Marte vi ha remato contro costringendovi più del dovuto a combattere per i vostri scopi e le vostre ragioni.

Spesso le emozioni hanno preso il sopravvento, prosciugandovi molta energia. Finalmente potreste notare che la pressione sta diminuendo e con un po' di meritato riposo ritroverete le forze per rialzarvi e camminare a testa alta verso giorni più luminosi. Voto 7

Leone: rinnovata energia grazie alla quadratura del pianeta rosso. In questa giornata il lavoro non vi causerà particolare fatica. L'Oroscopo indica una propensione al dialogo e al desiderio di passare del tempo in compagnia, sia con il proprio partner che con gli amici di sempre. Il buon umore vi porterà con gioia a compiere gesti più amorevoli del solito. Voto 6

Vergine: dopo un periodo burrascoso, la vostra proverbiale capacità analitica tornerà più forte di prima.

La mente si sentirà rigenerata e sarete pronto a lavorare sodo per i vostri obbiettivi. Se riuscirete ad aguzzare l'ingegno alcuni problemi lasciati in sospeso avranno finalmente la soluzione che cercate. Voto 7

Bilancia: la vita sta continuando a mettere a dura prova la vostra pazienza. Siete perfettamente consci che la giusta dose di forza di volontà può aiutare a superare qualsiasi difficoltà, ma state iniziando a coltivare troppe incertezze. L'oroscopo suggerisce di non lasciarsi sconfiggere dallo sconforto e vi rammenta che dopo ogni notte sorge sempre un nuovo sole. Lavorare sull'ottimismo può essere la mossa vincente per superare questi momenti. Voto 4

Scorpione: La luna vi sorride, entrando nel vostro segno, e vi invita a rivalutare le vostre preoccupazioni.

Possibili nuovi incontri che si riveleranno un'opportunità da non perdere. Seguite il vostro istinto e date spazio alla leggerezza: l'ispirazione sarà la vostra più grande alleata. Voto 8

Sagittario: con Marte prossimo a entrare nel suo esilio, la vostra indole guerriera subisce un duro colpo. Potreste sentirvi non in grado di reggere le discussioni, soprattutto in amore. Un litigio potrebbe generare più frustrazione del dovuto, ma una buona soluzione potrebbe essere quella di evitare i conflitti. In questa giornata potreste notare una leggera fiacchezza e insicurezza. L'oroscopo vi suggerisce di ricordare i grandi passi fatti che vi hanno portato fino a questo momento. Voto 4

Capricorno: è giunto il momento del raccolto, dopo tutti gli sforzi e gli impegni che vi hanno consumato negli ultimi giorni.

Saturno è dalla vostra parte e riuscirete a trovare ottime soluzioni ai problemi che state vivendo. Vi sentirete presi da una grande forza creativa che vi permetterà di guadagnare notevoli metri nei vostri obbiettivi. Grazie alla sagacia e determinazione in vostro possesso sarete pronti a ribaltare ogni fattore negativo che si presenterà durante la giornata. Voto 9

Acquario: Venere è in una buona posizione e grazie alla sua influenza sarete in grado di gestire al meglio i rapporti di amore e di amicizia. Riuscirete a cogliere negli altri più la bontà, che la malizia. Buone opportunità anche in ambito professionale: l'oroscopo vi suggerisce di tenere gli occhi aperti ed essere pronti a cogliere l'attimo.

Voto 6

Pesci: giornata particolarmente nostalgica che vi riporterà alla mente vecchi ricordi. Durante la giornata potreste sorprendervi nel ritrovarvi spesso a vagare con i pensieri. Non abbiate paura di raccontare i vostri dubbi agli amici, potreste scoprire che tengono al vostro benessere più di quanto immaginate. Potreste, inoltre, sentire la necessità di prendere un po' di spazio per voi: una passeggiata vicino al mare o in compagnia della natura vi aiuterà a pulire la mente dai pensieri negativi. Voto 4