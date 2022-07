Per il la settimana dal 23 al 30 luglio 2022, l’Oroscopo vede i Gemelli respirare finalmente aria nuova dopo un lungo peregrinare nell'incertezza. Al secondo posto della classifica astrologica troviamo il combattivo Leone, che non si farà fermare da un battibecco piuttosto fastidioso in famiglia. Marte entra nel segno dell'Ariete, creando squilibri e situazioni poco chiare.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per la settimana dal 23 al 30 luglio 2022.

L’oroscopo della settimana 23-30 luglio: Gemelli maghi della resilienza

1° Gemelli: periodo difficile, ma nonostante tutto è da due settimane che siete al top della classifica astrologica.

Merito della vostra resilienza, che vi accompagna e vi sostiene da quando siete nati. Continuate così e la fortuna vi premierà. In questa settimana, provate a fare cose nuove, anche se siete un po' stanchi. Basterà anche leggere quel libro che avete sul comodino da un bel po' L’ottimismo vi aiuta anche sul lavoro, che vi regala grandi soddisfazioni sia economiche che personali, secondo l'Oroscopo.

2° Leone: nervosismo in famiglia, anche se per questioni di poca importanza. Non alimentate le discussioni e godetevi questa settimana astrologica favorevole, che vi dà la carica giusta per portare a termine un progetto che avete in ballo da tempo.

3° Acquario: in questa settimana sarete carichi di energia, avrete voglia di fare e disfare.

Una buona idea è quella di rinnovare l'ambiente domestico, così da avere uno spazio completamente nuovo nel quale sarà più semplice farvi venire idee interessanti. In questo periodo siete al top in amore, specie per chi è in coppia da poco tempo. Complici le frizzanti serate estive, vi lascerete andare a qualche piacevole e innocente leggerezza.

4° Pesci: periodo fortunato in ogni campo, ma ciò che vi soddisfa di più è la sfera lavorativa, nella quale siete un fiume in piena. Attenti però a non scivolare nello stress. Le stelle consigliano di fermarvi un po' per riprendere le energie giuste, tempo al tempo. In amore c'è qualche cosa che non vi torna, siete forse stanchi della routine?

Forse è arrivato il momento di fare quel salto che potrebbe darvi la felicità vera che cercate.

Ariete alle prese con Marte ballerino

5° Ariete: avrete Marte che entra nel segno, attenzione agli alti e bassi che questo pianete è solito dare. Non fatevi ingannare dalle apparenze e pensate bene prima di prendere qualsiasi decisione

Sul lavoro c'è un po' di stanchezza, dovuta anche al grande caldo. Fate ciò che potete e risparmiare le energie per la prossima settimana, decisamente migliore. Siete sicuri di aver dimenticato completamente il vostro amore precedente? Marte vi farà oscillare in una dimensione malinconica, secondo l’Oroscopo.

6° Toro: in calo questa settimana voi nativi del segno. Vi sembra che nessuno vi ascolti e vi sostenga, così siete costantemente nervosi e sul piede di guerra.

Provate a scremare le amicizie e noterete che non sempre tutto il male viene per nuocere.

7° Capricorno: niente di eclatante questa settimana, se non delle piccole discussioni che metteranno alla prova la vostra pazienza sul lavoro. Non date troppo peso ai pettegolezzi. In amore non sembra siate così soddisfatti, che cosa vi manca? Analizzate il vostro rapporto, provando a vederlo dall'esterno. A volte, un po' di oggettività fa male ma porta buoni frutti.

8° Cancro: settimana senza arte né parte, che scorre veloce tra impegni lavorativi incombenti e vacanze troppo lontane. La noia sembra fare da padrona, ma nulla vi vieta di staccare la spina e concedervi un po' di relax, secondo l'oroscopo.

Sagittario malinconico

9° Vergine: in famiglia da un po' di tempo non trovate la tranquillità e l'armonia che tanto desiderate con i figli. Vi volete bene certo, ma spesso non riuscite a dimostrarvelo, forse a causa dell'orgoglio o del carattere un po' chiuso. Fate uno sforzo e provate ad agire con dolcezza. Avete estremo bisogno di una vacanza, anche di qualche giorno. Molto probabilmente riceverete un invito inaspettato, accettate senza indugi.

10° Scorpione: siete stanchi di essere sempre trattati con sufficienza da chi vi sta intorno. Meritate considerazione, questo è chiaro. Questa settimana provate a far valere le vostre ragioni, sempre con diplomazia ed educazione, due caratteristiche che vi contraddistinguono.

11° Sagittario: imprevisti sul lavoro non saranno facili da gestire, anche perché il periodo estivo non aiuta. Tenete i nervi saldi. In amore, invece, tutto procede per il meglio e sarete coccolati dal vostro partner. Chi è single, può contare sulla buona sorte. Anche se non è una settimana facile e siete ultimi nella classifica astrologica, potreste mettere le basi per una conoscenza che andrà meglio del previsto, secondo l’oroscopo.