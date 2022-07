L'oroscopo della settimana dal 25 al 31 luglio 2022 è pronto a tirare le somme e a fare pronostici in merito al possibile andamento riservato dall'Astrologia per i prossimi sette giorni. Allora, curiosi di sapere se sarà o meno un periodo positivo per il vostro segno? Ebbene, senz'altro le stelle sono pronte a dare soddisfazioni e belle speranze a molti, ovviamente non a tutti. In questo contesto, lo ricordiamo, andremo a valutare i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine relazionandoli con le giornate che stanno per entrare. Ad avere briglie sciolte come sempre le previsioni astrologiche da lunedì a domenica con, sullo sfondo, a fare da splendida cornice, la classifica delle stelline con le pagelle segno per segno.

Prima di iniziare con le previsioni settimanali, d'obbligo mettere in chiaro quali saranno i transiti lunari previsti nel periodo. La Luna in Cancro, lunedì 25 luglio alle ore 19:53, darà inizio al tour settimanale favorendo i segni di Acqua. In secondo cambio di settore è previsto per il giorno 28 luglio alle ore 08:36 con il transito della Luna in Leone. Infine, con il passaggio della Luna in Vergine messa in agenda per la giornata di inizio weekend, ossia sabato 30 luglio, porrà fine ai transiti relativi al periodo.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 6. Questa settimana che sta per arrivare potrebbe far girare in testa qualche pensiero di troppo. Cercate di essere particolarmente cauto, specie giovedì e venerdì, perché rischiate di cacciarvi in qualche situazione a dir poco imbarazzante.

Gli impegni lavorativi sono tanti, tuttavia non è il caso di scoraggiarsi perché possedete la giusta energia e i giusti strumenti per affrontarli nel migliore dei modi. Se siete single è probabile che non riusciate a far colpo su una certa persona: se fosse, tranquilli, non perdete molto statene certi!

La classifica della settimana:

★★★★★ lunedì 25 e martedì 26;

★★★★ mercoledì 27, sabato 30 e domenica 31;

★★★ giovedì 28 luglio;

★★ venerdì 29 luglio.

♉ Toro: voto 6.

Questa settimana, soprattutto a inizio o fine periodo si apriranno nuovi orizzonti legati al fronte professionale. Anche se non si tradurranno subito in benefici finanziari vi danno ugualmente soddisfazione: continuate a rimboccarvi le maniche perché le prossime settimane potrebbero essere decisive. L’amore richiederà maggiori attenzioni.

Vi aspetta una giornata parecchio intensa venerdì, ma altrettanto piacevole quella si sabato: avrete addosso una gran carica e saprete canalizzarla nel modo migliore. In queste due giornate le relative serate potrebbero essere molto divertenti. Per i single non si escludono nuovi incontri.

La classifica settimanale:

★★★★★ venerdì 29 e sabato 30;

★★★★ lunedì 25, giovedì 28 e domenica 31;

★★★ martedì 26 luglio;

★★ mercoledì 27 luglio.

♊ Gemelli: voto 6. Non sarete affatto di buonumore mercoledì e giovedì. In molti forse sentirete addosso una sorta di tensione per l’intero periodo: cercate di non prendervela con gli altri, soprattutto con chi non c’entra niente. Se ci fosse qualche problema, in primis fra le mura domestiche, tenete presente che fare la voce grossa rappresenta senza dubbio la scelta più sbagliata.

La persona amata per fortuna, a inizio settimana, saprà restituire un po’ di serena tranquillità. Gli affari di cuore saranno in primo piano lunedì e martedì: alcune tensioni dei giorni scorsi finalmente si scioglieranno e la strada apparirà in discesa. Bene anche il lavoro e favoriti gli investimenti di una certa importanza. La salute si prevede buona, ma dovreste fare più attenzione alla dieta: amate la buona tavola, si sa, ma in questo periodo tendete a perdere un po’ il controllo.

La classifica della settimana:

★★★★★ lunedì 25 e martedì 26;

★★★★ venerdì 29, sabato 30 e domenica 31;

★★★ mercoledì 27 luglio;

★★ giovedì 28 luglio.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 8.

L'Oroscopo della settimana predice un periodo davvero molto positivo. La vostra attenzione sarà massima e vi permetterà di ottenere ottimi risultati sul fronte professionale: complimenti! Saprete anche essere di ottima compagnia sia con i colleghi che con gli amici, quasi faranno a gara per starvi vicino. Per quanto riguarda la vita sentimentale, se siete single non attendete oltre ma palesatevi alla persona che ha catturato il vostro cuore. Se nei giorni scorsi aveste preso qualche decisione più o meno sofferta o messo in atto qualche cambiamento, da questo lunedì, merito della Luna nel segno, comincerete a vedere i primi risultati e vi saranno di grande conforto. Insomma, realizzerete di aver fatto la cosa giusta.

La rivoluzione personale, tuttavia, non dovrebbe finire qua: mettete da parte la paura e osate!

La classifica settimanale:

Top del giorno lunedì 25 luglio (Luna nel segno);

lunedì 25 luglio (Luna nel segno); ★★★★★ martedì 26, mercoledì 27 e giovedì 28;

★★★★ venerdì 29 luglio;

★★★ sabato 30 luglio;

★★ domenica 31 luglio.

♌ Leone: voto 9. Questa settimana avrete tanta energia addosso, forse anche troppo: cercate di canalizzarla nel migliore dei modi e di non combinare guai. L'arrivo della Luna nel segno, giovedì, invita ad ascoltare il consiglio di una persona saggia che vi invoglierà a non stuzzicare troppo la persona amata: certe vostre inutili fissazioni potrebbero davvero far perdere la pazienza a chi amate. Periodo proficuo soprattutto sul fronte lavorativo: avrete le idee molto chiare e alcuni gesti saranno conseguenziali ad azioni fatte in precedenza.

Sarete inoltre un punto di riferimento nella risoluzione di una faccenda piuttosto delicata. Per quanto riguarda l’amore per i single, il consiglio è quello di puntare sulla capacità seduttiva propria del segno del Leone.

La classifica della settimana:

Top del giorno giovedì 28 luglio (Luna nel segno);

giovedì 28 luglio (Luna nel segno); ★★★★★ venerdì 29, sabato 30 e domenica 31;

★★★★ martedì 26 e mercoledì 27;

★★★ lunedì 25 luglio.

♍ Vergine: voto10. Periodo all'insegna della Luna, pronta a entrare nel settore proprio il giorno di inizio weekend. L'oroscopo della settimana 25-31 luglio: prevede che in tanti avrete sete di novità e di nuove emozioni: avventuratevi pure su territori sconosciuti, se lo desiderate, ma non abbandonate la vostra proverbiale prudenza.

E coinvolgete anche la persona amata in questo desiderio di mettervi alla prova nel fare nuove esperienze. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbe arrivare una proposta molto interessante: non lasciatela scappare, ok? Tenete i piedi per terra e cercate un modo per aumentare le vostre risorse, soprattutto per quanto riguarda la sfera familiare. Per quanto riguarda la vita privata, potreste presto ricevere una lamentela di una persona che si sente trascurata: fatevi un esame di coscienza.

La classifica settimanale:

Top del giorno sabato 30 luglio (Luna nel segno);

sabato 30 luglio (Luna nel segno); ★★★★★ mercoledì 27, giovedì 28 e domenica 31;

★★★★ lunedì 25, martedì 26 e venerdì 29.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo della settimana con la classifica delle stelline da lunedì a domenica.