L'Oroscopo di domani è pronto a dare le giuste indicazioni per vivere al meglio la giornata di martedì. In primo piano le previsioni zodiacali del 12 luglio 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. In analisi dunque, giusto per essere precisi, i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: pronti a scoprire chi la spunterà in amore e nel lavoro tra i sei simboli appena citati? Certo che sì, per cui, senza tergiversare più di tanto, iniziamo immediatamente a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzando nei dettagli dall'oroscopo di domani 12 luglio, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 12 luglio, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★. L'oroscopo del 12 luglio, parlando d'amore, indica per voi che in questi giorni ci sarà bisogno di recuperare il contatto con le vostre emozioni, mettendo una toppa a ciò che vi fa soffrire. Con calma e con coraggio invece state vivendo una situazione sentimentale piuttosto confusa, in quanto non siete abbastanza sicuri di aver interpretato in maniera corretta le intenzioni del partner. Single, se dovete risolvere una questione prendetevi tutto il tempo necessario, e se doveste decidere qualche cosa non lasciatevi trascinare dalla fretta, perché potrebbe portarvi fuori rotta o indurvi in errore. Vorreste conoscere meglio una persona ma inizialmente non risulterà essere molto disponibile a livello di amicizia: questo potrebbe penalizzarvi non poco.

Pazientate! Nel lavoro, sarà una giornata in cui bisognerà sgobbare il doppio per concludere tutto ciò che è stato iniziato in precedenza. Portate avanti ciò che si è già intrapreso.

Toro: ★★★★. In campo sentimentale, la presenza benefica di Marte e Urano darà sicuramente una bella carica di energia. La vostra vita a due sarà abbastanza rigogliosa e sufficientemente piena di opportunità da cogliere.

Sicuramente non avrete il tempo di annoiarvi o di lamentarvi, perché vi aspetta una giornata all'insegna dell'esuberanza, dove vi sentirete in vena di esporvi in tutti i sensi. Non mancheranno alcuni momenti di passione nella coppia e sarete proprio voi ad ispirarli. Single, non rinunciate a un'occasione per divertirvi in modo intelligente, cercate invece di giostrarvi tra i vari impegni in modo da trovare tempo per tutto, sia per il dovere quanto per il piacere.

Riscoprirete così la dolcezza delle piccole cose, dei valori stabili, di situazioni che diano sicurezza. Nel lavoro, qualche piccolo imprevisto aspettatevelo pure, ma in linea di massima gli affari gireranno bene. Mettete l'immaginazione al servizio della vostra professionale e vedrete spalancarsi prospettive che non avreste mai creduto possibile.

Gemelli: ★★★★. Periodo immerso nella scontata routine. In campo sentimentale, le stelle vi regaleranno una buona scarica di emozioni: finalmente sentirete quelle "famose" farfalle nello stomaco che vi mancavano da un po'. Non solo l'amore di coppia ma anche tutto il resto in questo periodo procederà a gonfie vele: non avrete nulla di cui preoccuparvi, perché sentirete il bisogno improvviso di comunicare la vostra felicità al partner e di condividere momenti indimenticabili con lo stesso.

Single, il Saturno e Venere faranno il tifo per voi. In arrivo una buona notizia: di cosa si tratta? Non si sa, sappiamo solo che potrete puntare tutto sul vostro buon intuito, anche perché sarà davvero potente, riuscendo a guidarvi al meglio in ogni situazione. Un carissimo e fidato amico (o amica) vi spingerà a percorrere una nuova strada, magari poco battuta e sicura, ma sicuramente più avvincente di tante altre. Nel lavoro, ponetevi degli obiettivi importanti e concentratevi su di loro. Parte delle stelle saranno dalla vostra parte e vi regaleranno l'energia necessaria per raggiungere la meta.

Oroscopo di martedì 12 luglio, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Ottimo martedì valutato a cinque stelle.

Per i sentimenti, riuscirete a non farvi turbare più di tanto da qualche piccola gelosia. Quest'ultima, senza preavviso, potrebbe colpire il vostro cuore fiero e orgoglioso: riuscirete comunque a superare eventuali dissapori con grande leggerezza e giocosità. Il vostro garbo, la vostra signorilità, farà grande presa sul partner: saranno queste infatti le qualità specifiche e inconfondibili del vostro segno, le sole a farvi ottenere un posto privilegiato nel cuore della persona che avete al vostro fianco. Single, siete pronti per imprese coraggiose? Un viaggio avventuroso, una dichiarazione amorosa o magari anche aiuti o consensi in generale potrebbero diventare realtà: pronti ad arraffare quanto di meglio la giornata potrà offrirvi?

Per alcuni, non si esclude un incontro ad alto voltaggio sul quale in seguito fantasticare per ore, per poi riavvolgere il nastro e rivivere ogni momento emozionante. Nel lavoro, sarete molto abili nell'amministrarvi e riuscirete a mettere da parte delle piccole somme di denaro: vi serviranno per procedere più serenamente nel vostro percorso.

Leone: ★★. In amore, sarete convinti che il partner stia sbagliando qualcosa e non vorrete ammettere nemmeno per ipotesi che a sbagliare potreste essere anche voi. La voglia di rivalsa potrebbe portare delle discussioni anche parecchio accese e alla resa dei conti sarete entrambi malinconici e taciturni. Cercate di scacciare il pessimismo che vi pervade e le probabili recriminazioni in amore, siate più disponibili.

Single, non è così difficile ritrovare serenità e allegria, basta allontanarsi da persone che vi mettono in agitazione anche alla solo loro presenza. Stanchezza, nervosismo interiore, la sensazione che niente vada come vorreste vi metteranno addosso un'insoddisfazione, davvero poco incoraggiante per risollevare le sorti del vostro benessere. Nel lavoro, in campo finanziario ad esempio, seguite alla lettera i preziosi consigli di un esperto o di un vostro amico: eviterete così di fare il passo più lungo della gamba.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 12 luglio, annuncia una giornata davvero fortunata. In campo sentimentale inizierete con grandi aspettative. Pretenderete da parte della persona amata tangibili dimostrazioni d'affetto.

Sicuramente non resterete delusi dal suo amore. In molti casi avrete energia da vendere, tale da essere ben pronti a dare inizio a questa nuova giornata in maniera positiva. È il vostro giorno, non lasciate che nessuno vi rubi la scena! Grazie a Venere, che vi assicurerà dei momenti di gioia e complicità con il partner, sarete sereni e felici per quasi tutto il periodo. Single, la giornata vi troverà molto interessati ai rapporti interpersonali. Sarete infatti dotati di un modo di fare intrigante, anche se non troppo spontaneo. Se desiderate qualche novità nei sentimenti, cercate di mettervi in comunicazione con qualcuno che sappia apprezzare il dialogo e rispecchi i vostri gusti. Godetevi in santa pace quei pochi momenti di libertà che avrete.

Nel lavoro, otterrete delle piccole soddisfazioni che vi rincuoreranno e vi renderanno più dinamici. Favoriti i nuovi progetti, il che vi stimolerà a dare il meglio di voi.

