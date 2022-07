L'oroscopo di giovedì 7 luglio avrà in serbo tante sorprese. Le previsioni astrologiche definiranno gli aspetti principali della vita dei segni zodiacali. Lavoro, amore e socialità saranno influenzati dal transito dei pianeti. Ci sarà chi non vedrà l'ora di mettersi in gioco e chi avrà dei problemi con il partner.

Nel dettaglio, Scorpione, Ariete e Gemelli si posizioneranno ai primi posti della classifica, mentre Leone, Cancro e Acquario li seguiranno a ruota. Vergine, Sagittario e Toro saranno degli ottimi ascoltatori, al contrario di Pesci, Bilancia e Capricorno.

Di seguito tutti i dettagli dell'oroscopo dl 7 luglio, con voti e rispettiva classifica.

Previsioni astrologiche e classifica di giovedì 7 luglio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: vivrete una giornata molto vivace. Le vostre aspettative verranno soddisfatte. Finalmente, ritroverete il coraggio di mettervi in gioco e di confrontarvi con i vostri maggiori ostacoli. Sarà un percorso soddisfacente, caratterizzato da voglia di fare e da tanta positività. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non perdere il vostro ottimismo. Voto 9.

Toro: vi piacerà stare accanto ai vostri amici. Anche se avrete numerosi impegni, troverete sempre il tempo per dedicargli un po' di attenzioni. Purtroppo, dal punto di vista personale, avrete qualche discussione con la vostra famiglia.

Ci saranno situazioni che metteranno a rischio il vostro giudizio. Sarà importante analizzare tutto nei dettagli. Voto 5.5.

Gemelli: il lavoro non avrà alcun segreto per voi. Non avrete paura di sbagliare perché saprete di poter gestire qualsiasi imprevisto. Il capo e i colleghi si fideranno di voi, anche davanti alle situazioni più complesse.

Dal punto di vista sentimentale, vi sentirete perfettamente a vostro agio con il partner. Il vostro feeling di coppia sarà invidiabile. Voto 8.5.

Cancro: questa giornata vi spingerà a vivere tante nuove esperienze. Adorerete confrontarvi con gli altri, soprattutto sul posto di lavoro. Non tutti saranno in grado di comprendere le vostre azioni, ma il partner e gli amici saranno dalla vostra parte.

Non vi tirerete indietro davanti alle difficoltà, ma camminerete sempre a testa alta. Voto 7.5.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 7 luglio: dal Leone allo Scorpione

Leone: sarete molto produttivi. Vi sveglierete carichi di energie e pronti a mettervi alla prova. Accoglierete con gioia qualsiasi stimolo perché vorrete prendere le distanze dalla monotonia. Potrebbe essere il momento giusto per compiere il primo passo in ambito sentimentale. La persona amata, quasi sicuramente, apprezzerà il vostro gesto. Voto 8.

Vergine: nonostante gli impegni, non smetterete mai di stare accanto alle persone amate. Cercherete di dare il vostro supporto emotivo nelle più svariate situazioni. Non avrete paura di esprimere il vostro pensiero, soprattutto se determinate parole potrebbero aiutare un amico.

Attenzione, però, a non farvi trascinare in situazioni più grandi di voi. Voto 6.5.

Bilancia: continuerete ad avere dei dubbi sulla strada intrapresa. Il confronto con gli altri non vi sarà di alcun aiuto. Gli amici proveranno ad aiutarvi, ma le previsioni astrologiche vi consigliano di prendervi un po' di tempo per voi stessi. Prima di agire, dovrete essere sicuri dei vostri piani. In caso contrario, rischierete di cadere in errore. Voto 4.5.

Scorpione: niente e nessuno riuscirà a scalfire la vostra felicità. Le stesse saranno molto gentili con voi, soprattutto sotto il profilo sentimentale ed emozionale. Anche sul posto di lavoro, avrete modo di accedere ad opportunità accattivanti. Se non vi farete bloccare dall'ansia tutto andrà per il meglio.

La famiglia e gli amici vi appoggeranno senza alcun dubbio. Voto 9.5.

Previsioni zodiacali e voti del 7 luglio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: questa giornata presenterà qualche piccola difficoltà. Anche se il lavoro vi stresserà parecchio, dal punto di vista personale vi sentirete bene. Il vostro contributo sarà molto utile per i vostri amici. Saprete dare i consigli giusti e spronare gli altri a fare del loro meglio. Potrebbe essere il momento giusto per iniziare un nuovo progetto. Voto 6.

Capricorno: il lavoro apparirà piuttosto difficile da gestire. Vi farete trascinare dalle vostre emozioni e dalla paura di non riuscire a portare a termine le mansioni assegnate. Questo potrebbe avere delle forti ripercussioni sulla vostra produttività.

Inoltre, il partner avrà alcune perplessità da sollevare: il confronto diretto sarà l'unica soluzione possibile. Voto 4.

Acquario: avrete una splendida sintonia con il partner. Non vedrete l'ora di trascorrere il tempo insieme e di vivere tante nuove avventure. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non tentennare davanti alle opportunità. Il lavoro, infatti, si rivelerà davvero produttivo. La vostra concentrazione sarà in grado di farvi ottenere grandi risultati. Voto 7.

Pesci: vi sentirete un po' a disagio con gli altri. Avrete buone intenzioni, però, per il momento, preferirete concentrarvi solo su voi stessi. Isolarvi sarà un modo per ritrovare la bussola. Non saprete dare una spiegazione concreta al partner e agli amici. Inoltre, la famiglia si preoccuperà moltissimo. L'ansia potrebbe avere la meglio. Voto 5.