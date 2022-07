L'oroscopo di giovedì 7 luglio ha in previsione belle sorprese e buone notizie. Mette in evidenza il fatto che possa essere una giornata particolarmente fortunata per alcuni segni. A fare da ago della bilancia tra negatività e positività, legata al quotidiano, certamente i pianeti con i propri flussi, che daranno una sorta di guida invisibile ai sentimenti, alle attività lavorative, nonché ai rapporti interpersonali in generale.

Ecco i dettagli con i consigli dell’Oroscopo del 7 luglio con i voti e relativa classifica.

Oroscopo e previsioni di giovedì 7 luglio, dall'Ariete al Cancro

Ariete - Pensierosi. Razionale e pure austera, la Luna in Bilancia vi crea qualche disagio, rendendovi pensierosi e forse un po’ più faticose anche le normali attività quotidiane. Non drammatizzate. Non abbandonatevi all’insicurezza: contrastatela tirando fuori le vostre doti. I risultati non si faranno attendere. Nel lavoro, malinconici e un po’ cupi, potreste essere ipercritici con chi vi circonda, ma al tempo stesso sarete indisponibili a ogni tipo di osservazione. In amore intanto, è come se certe esperienze della vita scivolassero via senza lasciare traccia. Cercate di crescere per affrontare finalmente una relazione matura.

Voto 6.

Toro - Riflessivi. Anche se una persona amica avesse tradito la vostra fiducia, prima di rinunciare a un legame vecchio di anni, cercate di capire i motivi del suo comportamento. La giornata si prospetta infarcita di lievi ma risolvibili complicazioni. Per stare lontani dai guai, limitatevi allo stretto necessario. Nel lavoro, il rimprovero di un superiore non sarà certo un dramma, specie se costituisce uno stimolo a far meglio, riuscendo a farvi capire dove potreste sbagliare.

In amore, parlando di coppia, regalatevi più spesso momenti di totale complicità, da trascorrere rigorosamente in due. Amici e parenti, senza dubbio, possono attendere. Voto 7.

Gemelli - Vincenti. Questo giovedì ci sono gli ingredienti per un cocktail davvero esplosivo, con la Luna in Bilancia pronta a compiacere ogni vostro desiderio o qualsivoglia aspettativa.

Determinazione e intraprendenza saranno ciò di cui avrete bisogno per centrare obiettivi molto ambiziosi. Nel lavoro, una proposta di collaborazione in un settore che è nelle vostre corde, vi porterà a concretizzare risultati davvero fuori dall’ordinario. In amore, con Venere blanda ma avendo decisamente dalla vostra una Luna molto battagliera, le questioni di cuore si risolveranno di certo a vostro favore. Nel frattempo dedicatevi al fisico, magari con un hobby, oppure con passeggiate immersi nella natura. Il consiglio è sempre quello di non strafare. Voto 8.

Cancro - Alti e Bassi. La giornata trascorre a corrente alternata, a causa d’influssi astrali confusi, con l’umore che segue stressanti andirivieni.

Il nervosismo è tangibile. Cercate di rimanere con i piedi ben piantati a terra e lasciate stare la costruzione di inutili castelli di sabbia. Nel lavoro non prendetevela con chiunque vi capita a tiro: quando le cose non vanno come dovrebbero, la cosa più sensata è fare un po’ di autocritica. In amore, un magico intreccio di romanticismo e sensualità vi farà vivere emozioni inedite e palpitanti. Abbandonatevi all’onda del sentimento, per una volta ci può anche stare, non trovate? Con la Luna neutrale durante la giornata avrete dei momenti di sana riflessione. Per rimeditare come si deve, concedetevi frequenti pause rilassanti. Voto 7.

Oroscopo e classifica del 7 luglio, dal Leone allo Scorpione

Leone - Positivi. Giornata ideale per gettarsi nella mischia. La Luna in Bilancia esorta a muoversi, a uscire e magari incontrare gente nuova, allacciare contatti: non fatevi pregare, siate positivi e vincenti! In famiglia, cercate di essere più flessibili, accettando qualche compromesso per il quieto vivere. Nel lavoro, la collaborazione di un collega vi sarà utile per rispettare una scadenza importante. Non mancate, poi, di dimostrargli la vostra gratitudine. In amore, eventuali discussioni con il partner saranno la diretta conseguenza della vostra tendenza a estraniarvi dai problemi di coppia, invece di sedervi e affrontarli insieme una volta per tutte.

Allontanate il malumore e la sfiducia, pensate e agite da positivi! Magari facendovi aiutare dalla musica, ascoltando brani capaci di generare stati d’animo sereni e rilassati. Voto 6.

Vergine - Speranzosi. Novità di un certo rilievo s’intravedono all’orizzonte, ma ancora i contorni non sono definiti. Con pazienza aspettate che la situazione si definisca e poi passate all’azione. Intanto frequentate ambienti o persone nuove, anche in vista del vostro futuro lavorativo. Mercurio abbastanza di parte lascia presagire svolte importanti, anche se non nel breve. Non esitate a proporre la vostra candidatura per un trasferimento lavorativo, preludio a una meritata promozione. In amore, la timidezza si scioglie, lasciando il posto a slanci affettuosi capaci di alimentare complicità, passione e voglia di stare insieme.

La vostra relazione sta crescendo di giorno in giorno e questo pone le basi per un rapporto duraturo e piacevolissimo. Voto 8.

Bilancia - Intraprendenti. La Luna nel segno, in trigono a Venere e Saturno, vi rende molto spigliati e molto più intraprendenti del solito. Grazie al vostro intenso magnetismo, catturerete l’interesse di una persona speciale. I pianeti preannunciano incontri mozzafiato che lasciano letteralmente senza parole. Preparatevi alla dolcezza di un rapporto speciale! Nel lavoro, la Luna - sempre lei - in sintonia con Sole, Giove e Saturno, vi asseconderà in tutto ciò che desiderate. È il momento di tirare fuori dal cassetto un vecchio sogno. In amore, periodo ricco di emozioni: non le provavate ormai da molto tempo.

Il rapporto con la persona amata finalmente ritroverà entusiasmo e freschezza. La Luna esalterà anche eventuali talenti e annuncia che è un momento favorevole per corsi di musica, di danza o di pittura. Voto 10.

Scorpione - Scelte obbligate. Coinvolti da mille pensieri e resi più che mai determinati a perseguire un vostro progetto personale, sarete costretti a scegliere tra due diverse linee di pensiero: trascurare gli impegni di lavoro o mettere da parte la famiglia per un po'? Se aveste intenzione di fare qualcosa di importante, valutate bene i pro e i contro e solo dopo decidete cosa fare e quale direzione intraprendere: fatevi consigliare! Nel lavoro non fatevi sfuggire scadenze e impegni importanti.

Continuate pure ad alimentare le vostre aspirazioni, ma non perdete di vista la realtà. In amore, un incontro casuale e dai risvolti emozionanti sancirà l’inizio di un legame intenso, passionale, che darà l'impressione di poter diventare davvero per sempre. Dedicatevi a un’attività piacevole e rilassante: vi aiuterà a recuperare l’equilibrio interiore, regalandovi tanta serenità. Voto 8.

Previsioni zodiacali e voti del 7 luglio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Luna di parte. Davvero bella, questa benevola Luna in Bilancia, per giunta in sintonia perfetta con Venere in Gemelli. Approfittatene per concretizzare i vostri progetti. Anche la dea bendata vi sarà amica, l’ideale per puntare una piccola cifra al Lotto o al tavolo verde, chissà!

Nel lavoro invece, avanzerete proposte innovative, ma capaci di sposarsi con una notevole concretezza. E raccoglierete i consensi di cui avete bisogno per dimostrare quanto valete davvero. In amore, una eventuale a lontananza rafforzerà un legame che credevate ormai agli sgoccioli. Invece, con grande sorpresa, vi ritroverete a vivere intense emozioni, come non accadeva da tanto. Potrete contare anche su un'ottima forma fisica, anche se dovreste cercare di non disperdere troppe energie: in questo periodo vi piace praticare attività stancanti e faticose. Voto 9.

Capricorno - Attendista. Possibili problemi sul lavoro invogliano ad attendere tempi migliori: qualcuno intralcerà i vostri piani. In amore, invece, le vostre capacità di seduzione faranno capitolare chi vi piace.

Non è comunque la giornata giusta per prendere decisioni importanti, poiché sarebbero dettate dalla confusione. L’atmosfera generale poi sarà abbastanza appesantita da diverbi con un collega col quale non riuscite ad andare d’accordo. Controllate le vostre reazioni, se possibile. In campo sentimentale, se aveste qualcosa da farvi perdonare, un viaggetto romantico potrebbe essere un ottimo modo per metterci una pietra sopra. Volersi bene è l’antidoto più efficace contro lo stress e i piccoli malesseri della vita quotidiana. Se single, fatevi guidare dal cuore nel giudicare quella bella persona che avete incontrato ultimamente. Voto 7.

Acquario - Ottimisti. Malgrado qualche contrattempo, riuscirete a mantenere la rotta e a rispondere agli imprevisti con prontezza di riflesso, fiducia in voi stessi e tanto buon ottimismo.

Alla fine, avrete ragione voi. Alcuni cambi di programmi finiranno come sempre con l’innervosirvi ma, visto il periodo, dovrete fare buon viso a cattiva sorte e sorridere sempre. Nel lavoro, nonostante il timore di non farcela, persuaderete chi conta della validità delle vostre richieste, solo così supererete anche le più rosee aspettative. In amore, contrastati in parte da un Marte avverso, alcuni progetti legati a certe questioni di cuore potrebbero procedere con evidenti difficoltà. Non perdete la calma. I pianeti sosterranno seppur in parte i vostri sogni, ma è vero anche che a questi dovrete dedicare gran parte delle vostre energie. Voto 6.

Pesci - In difficoltà. Giornata un po’ in salita che potrebbe riservare piccole inaspettate difficoltà, ma che sarà comunque condita anche da colpi di scena "rinfrescanti". Una questione legale potrebbe finalmente risolversi a vostro favore, ma che fatica! Nei prossimi giorni qualcuno tra voi dovrà pensare a come investire una piccola somma di denaro: non fatevi attrarre da investimenti azzardati! Nel lavoro invece, dovete impegnarvi per sopperire ad alcune mancanze strutturali presenti nell'ambito dove operate. Potreste essere lasciati da soli a vedervela con le piccole difficoltà del momento. In amore, alcune battute sarcastiche del partner hanno ragione di essere: sono la conseguenza delle vostre scarse attenzioni nei confronti della vita a due. Se ultimamente non riposate bene, aiutate il vostro organismo con un’attività fisica costante, ma che non sia eccessiva negli sforzi. Voto 6.