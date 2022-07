L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali dell'8 luglio 2022. Apriamo le odierne analisi astrologiche anticipando una bella notizia: il transito della Luna in Scorpione. Quali saranno pertanto i segni da considerare fortunati? Lo scopriremo subito andando direttamente al report relativo ai singoli segni. Punti focali su cui concentrare la nostra attenzione, come sempre, i comparti amore e lavoro, in questa fase messi in relazione ai segni della seconda sestina.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 8 luglio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali dell'8 luglio, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Giornata lineare e abbastanza tranquilla, anche se non a livello di una al top. Cercate di affrontare eventuali problemi, di petto, in modo da risolvere il tutto senza litigare. Il reparto che più vi sta a cuore, l'amore, vivrà di una leggera impennata generale, con l'arrivo di po’ di pepe tra le lenzuola: un’intimità felice e appagante, a patto di saper essere curiosi al punto giusto coinvolgendo, ovviamente, anche il partner. Se avete un rapporto di coppia traballante, mettendoci impegno alla fine qualcosa di buono dovrebbe ritornarvi. Nel campo lavorativo, date sfogo alla fantasia, mettendo in campo nuovi progetti.

Se con lavoro in proprio, l'idea di espandere l'attività non sarà male: la giornata vi offrirà tutto ciò che potrebbe servire allo scopo.

Scorpione: "top del giorno". Un venerdì previsto sotto splendidi auspici. A portare positività in quasi tutti i comparti sarà, come già anticipato, una meravigliosa Luna nel segno. L'astro della Terra, come consuetudine, darà ampio margine alle vostre "manovre sentimentali", favorendo non poco la risoluzione di problematiche aperte o da chiudere a proprio favore.

Al centro dell'interesse, come giusto che sia, il rapporto di coppia: più sarà collaudato e maggiori soddisfazioni potrebbe regalare. Il lavoro intanto, ancora in leggero stallo: a risentirne sarà la capacità o la voglia di mettersi in gioco nel proprio settore d'appartenenza. Buone le prospettive per chi ha iniziato qualcosa di innovativo (o nuovo), in questi giorni.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo dell'8 luglio indica molto positiva, se non veramente eccezionale e fortunata la giornata, sotto i buoni auspici di una stupenda Luna nel segno dello Scorpione. In amore specialmente, risentirete del caloroso e positivo apporto proveniente dall'Astro d'Argento, in grado di attenuare o annullare definitivamente le recenti giornate vissute in modo abbastanza tumultuoso. Cercate di evitare i soliti scambi dialettici con il partner a favore di un dialogo sereno e sbarazzino. Grazie al periodo a favore, a tingersi di rosso passione sarà in particolare il fine serata, per non parlare delle lunghe notti fatte di eros che ne conseguiranno. Riguardo il lavoro, inaspettatamente si potrebbero aprire varchi positivi, di sicuro interesse, pronti a favorire sufficienti opportunità.

Oroscopo e stelle dell'8 luglio, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★. Fine settimana lavorativa con un venerdì sotto stress. Al rallentatore alcune questioni d'amore ancora incomplete, sottoposte a una certa insicurezza da parte di qualcuno di voi: convinti dei sentimenti che provate? A qualcuno di voi spesso salgono seri dubbi in proposito. Vista l'attuale posizione, di non iniziare cose nuove o basi per eventuali progetti futuri: mettetevi l'anima in pace e, d’impegno, cominciate fin dal mattino a cercare qualcosa di "non rischioso" da fare in giornata. Il pomeriggio, come da copione, potrebbe portare in dote un po’ di malinconia: saprete superarla grazie a un incontro, diciamo pure molto gradito.

Il comparto lavorativo potrebbe mettervi di fronte a scelte importanti, ma obbligate: dovrete affrontare situazioni che potrebbero influenzare in cammino futuro, soprattutto nei progetti a medio e lungo termine.

Acquario: ★★★★. Indubbiamente non molto interessante il prossimo venerdì, con partenza in assoluta routine già dalla prima mattinata. Potrebbero comunque arrivare anche momenti interessanti, a patto però di saper cogliere sul nascere. In tanti state per attraversare un momento abbastanza tranquillo, con poche o niente di particolare a cui prestare attenzione. Il sapersi bloccati in una sorta di limbo in stallo non comporterà problemi particolari. Sul fronte spese o affini, ricordate di non fare eventuali passi oltre le vostre potenziali possibilità.

Ottime notizie per chi è, o sarà, in cerca di affetto o amicizia: cercate di tenere duro in quei rapporti che potrebbero evidenziare chiari segnali di cedimento. Certamente riuscirete a risollevare il destino in più di qualche situazione. A livello lavorativo, a causa dei vostri modi un po' troppo bruschi, a rischio una questione che vi sta a cuore.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 8 luglio, pronostica un periodo davvero alla grande, con soluzioni geniali in grado di sovvertire qualsiasi problematica dovesse capitare. Molti di voi certamente potrebbero avvantaggiarsi di frangenti ad hoc, nati dal nulla e subito pronti da sfruttare a piacimento. Se costretti da circostanze poco fortunate, cercate di reagire: gli astri saranno con voi e, soprattutto in amore, potrete gioire di momenti belli e spensierati anche nell'intimità.

Una sola raccomandazione: prudenza nelle spese. Chi ha dovuto subire ultimamente un brutto periodo, soprattutto in ambito professionale, dovrà cercare di sforzarsi al massimo, cercando di rimettersi in carreggiata al più presto. Arriveranno nuove energie e molta fiducia, forse anche un piccolo aumento di stipendio.