L'oroscopo della giornata di giovedì 7 luglio prevede una Bilancia più presente in amore grazie alla Luna nel segno, mentre Ariete non dovrà perdere le staffe se un progetto lavorativo non va come si deve. Mercurio in trigono per i nativi Scorpione permetterà loro di gestire meglio il lavoro, mentre Pesci dovrà mostrare più costanza in amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 7 luglio.

Previsioni oroscopo giovedì 7 luglio 2022 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale in calo a causa della Luna che si metterà in opposizione.

Per fortuna ci sarà Venere in sestile, ciò nonostante i rapporti con il partner non saranno sempre rose e fiori. Se siete single e pensate di aver trovato il grande amore, meglio fermarsi un attimo a valutare se è davvero così. In ambito lavorativo non perdete le staffe se un progetto non sta andando come volete. Voto - 6️⃣

Toro: previsioni astrali tutto sommato convincenti secondo l'oroscopo di giovedì 7 luglio. Quest'estate vi sta dando discrete soddisfazioni e non vi farete mancare nulla per vivere serenamente la vostra relazione di coppia. Se siete single godetevi queste calde giornate in piena spensieratezza e se dovesse arrivare l'amore, tanto meglio. Nel lavoro sarete abbastanza sicuri delle vostre idee grazie a Mercurio in sestile, ma dovrete anche saperle mettere in pratica.

Voto - 8️⃣

Gemelli: periodo che si farà più intenso in amore. Luna e Venere vi metteranno di buon umore, e vi renderanno abbastanza romantici da saper regalare momenti intensi alla vostra anima gemella. I cuori solitari sapranno essere coinvolgenti e persuasivi. In ambito lavorativo, anche se state ottenendo buoni risultati facendo interessanti progressi, non caricatevi con troppi progetti.

Voto - 8️⃣

Cancro: configurazione astrale non molto entusiasmante in amore a causa della Luna in quadratura. Single oppure no, sicuramente proverete emozioni, ma non riuscirete a esprimerle al meglio. I risultati saranno possibili incomprensioni con la persona che amate. In ambito lavorativo meglio non stare al centro dell'attenzione, anche se avrete conoscenze a sufficienza per gestire bene nuovi progetti.

Voto - 6️⃣

Leone: continuerete a sentirvi davvero bene in amore. Questo mese di luglio sarà perfetto per concedervi un po’ d'amore in più, con il partner o con una nuova conoscenza se siete single. Sul fronte professionale avrete gli strumenti necessari per svolgere bene i vostri progetti. Starà a voi però comprendere come usarli al meglio. Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale che non brillerà più di tanto in questa giornata di giovedì. Perderete il supporto della Luna e la pressione di Venere continuerà a farsi sentire. Single oppure no, non pensate di sentirvi superiori al partner, perché potrebbe rispondervi a tono. Sul fronte lavorativo portate avanti i vostri progetti, ma non prendete l'iniziativa per svilupparne di nuovi.

Voto - 6️⃣

Bilancia: giornata interessante in ambito sentimentale. La Luna sarà in congiunzione, mentre Venere in trigono dal segno dei Gemelli. Cuori solitari o meno, datevi da fare per sentirvi amati e apprezzati dalla persona che per voi è più importante al mondo, cercando di essere più presenti. In ambito lavorativo Mercurio potrebbe ostacolarvi, così come Giove. Cercate di evitare possibili imprevisti. Voto - 7️⃣

Scorpione: oroscopo di giovedì 7 luglio che vi vede socievoli e attivi in ambito sentimentale. Troverete il tempo per stare insieme alle persone che amate, soprattutto in questo periodo estivo, coltivando nuovi rapporti e collezionando ricordi da custodire per sempre. Nel lavoro Mercurio vi aiuterà a non commettere errori e a gestire al meglio i vostri progetti, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Voto - 9️⃣

Sagittario: sfera sentimentale in lieve miglioramento secondo l'oroscopo. Certo, Venere sarà ancora in opposizione, ma la Luna in sestile vi permetterà di essere più ragionevoli nei confronti del partner. Settore professionale nel complesso discreto, che vi permetterà di portare a termine con successo i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Capricorno: non state attraversando un bel periodo a causa dei tanti rapidi cambiamenti. In amore, single oppure no, dovrete fare i conti con la Luna in quadratura, che potrebbe rivelarsi una spina nel fianco per la vostra vita sentimentale. Difficoltà anche nel lavoro a causa di Mercurio opposto. Siate più concentrati quando vi cimentate in certi progetti.

Voto - 6️⃣

Acquario: previsioni astrali davvero convincenti in questa giornata di giovedì. La Luna sarà dalla vostra parte, così come Venere, e in ambito amoroso non vi farete problemi a condividere tutto con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro la precisione forse non sarà più il vostro forte, ciò nonostante riuscirete comunque a mettere insieme buone idee. Voto - 8️⃣

Pesci: dovrete mostrare più costanza in amore secondo l'oroscopo di giovedì. Single oppure no, Venere non sarà in buon aspetto e non sarete sempre così carini nei confronti della persona che amate. In ambito lavorativo saprete gestire più efficacemente le vostre idee e con Marte in sestile avrete abbastanza energie da spendere. Voto - 7️⃣