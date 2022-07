L'oroscopo di martedì 19 luglio descrive l'influenza planetaria sulla vita sentimentale, lavorativa e sociale dei segni astrali. Ci sarà chi potrà contare sul potere delle stelle e chi dovrà accontentarsi di stringere i denti.

In particolare Scorpione, Vergine e Pesci si posizioneranno ai primi posti della classifica, mentre Leone, Acquario e Gemelli li seguiranno subito dopo. Bilancia, Ariete e Sagittario saranno suscettibili alle parole altrui, al contrario di Cancro, Capricorno e Toro che assumeranno un atteggiamento distaccato.

Scopriamo tutti i dettagli dell'oroscopo del 19 luglio.

I voti forniranno importanti indizi per la classifica finale.

Previsioni astrali e classifica di martedì 19 luglio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: non riuscirete a trovare un equilibrio interiore saldo a cui aggrapparvi. Vi sentirete confusi, in balia delle influenze altrui e senza un piano prestabilito da seguire. Le previsioni astrali vi consigliano di prendere un po' di tempo per riflettere: decisioni affrettate potrebbero rivelarsi controproducenti. Voto 6.

Toro: non sarete affatto soddisfatti del vostro lavoro. La cosa che vi peserà di più sarà il rapporto con i colleghi. Le richieste eccessive e le malelingue turberanno la vostra produttività. Dovrete impegnarvi molto per non distrarvi. Abbandonarvi a reazioni di rabbia spropositate non farà altro che peggiorare le cose.

Voto 4.

Gemelli: il vostro cuore e quello del partner batteranno all'unisono. Avrete modo di vivere una relazione intensa, caratterizzata da tante emozioni e dal desiderio di farcela insieme. Le piccole discussioni quotidiane, seppur presenti, non saranno in grado di minare la serenità di coppia. L'importante sarà affrontarle subito, senza ignorarle.

Voto 7.

Cancro: la relazione con il partner tenderà a raffreddarsi. Non avrete voglia di confidarvi e di discutere dei problemi che vi affliggono. Preferirete tenervi tutto dentro, in modo da non essere costretti a dare voce ai vostri pensieri. La persona amata non vivrà bene questo momento. La sua preoccupazione potrebbe infastidirvi.

Voto 5.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 19 luglio: dal Leone allo Scorpione

Leone: tornerete a essere energici e ricchi di obiettivi. La stanchezza dei giorni precedenti verrà spazzata via. Gli astri favoriranno i rapporti interpersonali, consentendovi di dare il massimo nella relazione di coppia e nella costruzione di nuove amicizie. Le previsioni astrali del 19 luglio vi consigliano di non dubitare di voi stessi. Voto 8.

Vergine: apparirete piuttosto spigliati agli occhi degli altri. Non vi farete fermare dalle parole di coloro che non crederanno in voi. Godrete di grande stima tra le persone care grazie alla vostra personalità. Il carisma vi consentirà anche di fare colpo sul partner ideale.

Al momento, però, non vorrete una relazione sentimentale seria. Voto 9.

Bilancia: non farete altro che chiedervi cosa pensano gli altri di voi. L'idea di non piacere alle persone che vi stanno attorno si trasformerà in una vera ossessione. Farete di tutto per apparire sinceri e disponibili, ma ci saranno delle cose che non sarete ancora pronti ad affrontare. Prendetevi il tempo necessario. Voto 6.5.

Scorpione: questa giornata sarà in grado di valorizzare tutti i vostri punti di forza. La paura di non riuscire a portare a termine gli incarichi sarà solo un lontano ricordo. Finalmente avrete modo di confrontarvi con sfide impegnative, che considererete all'altezza delle capacità possedute. La sfera affettiva vi darà molte soddisfazioni.

Voto 9.5.

Previsioni astrologiche del giorno 19 luglio: dal Sagittario al Capricorno

Sagittario: inizierete a mettere in discussione le vostre amicizie e in particolare il legame con determinate persone. La paura di esservi solo illusi vi spingerà a comportarvi in modo inappropriato. Non basterà chiedere scusa per aggiustare le cose, dovrete dimostrare di essere davvero pentiti. Voto 5.5.

Capricorno: la solitudine sarà un rifugio sicuro. Avrete voglia di allontanarvi dalle persone care e da tutti coloro che non riescono a capirvi. L'ascolto attivo sarà una dote rara da trovare. Potreste aver bisogno di introdurre qualche nuovo hobby nella vostra routine. Arrendersi, però, non sarà un'opzione. Voto 4.5.

Acquario: la giornata assumerà delle sfumature inaspettate. Non vi sentirete pronto ad accogliere a braccia aperte ogni nuova sfide, ma vorrete provare a spingervi oltre la vostra zona di comfort. Questo atteggiamento non potrà fare a meno di stupire parenti e amici. Anche il partner rimarrà sorpreso dall'intraprendenza dimostrata. Voto 7.5.

Pesci: vorrete raggiungere i traguardi desiderati nel minor tempo possibile. Farete di tutto affinché ciò avvenga, ma dovrete scendere a patti con la realtà. Nonostante questo, sarete fieri di voi stessi e di ciò che state riuscendo a realizzare. La sicurezza personale potrebbe essere un ottimo punto di riferimento da cui partire. Voto 8.5.