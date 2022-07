L'Oroscopo della giornata di martedì 19 luglio vedrà uno Scorpione molto più tenace, sia in amore che in ambito lavorativo, mentre per il Toro sarà una giornata ricca di energie. Non mancheranno momenti da batticuore per il Leone, mentre la vita sentimentale dei nativi Sagittario si farà sempre più attiva e intrigante. Vediamo nel dettaglio le pagelle per le previsioni per l'oroscopo di martedì 19 luglio.

Previsioni oroscopo martedì 19 luglio 2022 segno per segno, classifica e pagelle

Ariete: sfera sentimentale che dopo mesi di piacere vedrà un calo per voi nativi del segno.

La Luna sarà in congiunzione, questo sì, ma con Venere in quadratura prendete in considerazione che non sempre il vostro pensiero potrebbe incontrare le esigenze del partner. Nel lavoro prima di darvi da fare con i vostri progetti, siate ben organizzati e con buone idee in mente da sviluppare. Voto - 7️⃣

Toro: periodo favorevole in ambito amoroso grazie alla presenza benefica di Venere in sestile. Single oppure no, riuscirete a godere al meglio della vostra relazione di coppia, soprattutto in queste giornate estive più spensierate e allegre. Sul fronte professionale ci sarà più voglia di impegnarsi, grazie a questo vostro ottimismo che vi terrà particolarmente attivi e le tante energie da spendere.

Voto - 9️⃣

Gemelli: giornata stabile in amore secondo l'oroscopo di martedì 19 luglio. Potrete contare su una vita amorosa piacevole e talvolta con belle sorprese, che rallegrano la vostra vita quotidiana, ma soprattutto, vi permettono di provare emozioni. Sul piano lavorativo le buone idee non mancheranno, e con impegno e costanza sarete in grado di soddisfare le esigenze dei vostri superiori o clienti.

Voto - 8️⃣

Cancro: periodo in risalita in amore grazie a Venere, ma che richiederà ancora un po’ di pazienza a causa della Luna in quadratura. Single oppure no, prima di lasciarvi andare alle emozioni, dovrete riuscire a instaurare un rapporto di fiducia, profondo e rassicurante. Sul fronte professionale sarete abbastanza precisi in quel che fate, e sarete spesso in grado di raggiungere i risultati sperati.

Voto - 7️⃣

Leone: questa Luna in trigono dal segno amico dell'Ariete, vi terrà particolarmente attivi dal punto di vista sentimentale. Single oppure no, non mancheranno momenti da batticuore, e sarete sempre simpatici e allegri soprattutto nei confronti delle persone che amate. In ambito lavorativo sarà un periodo tutto sommato positivo, e con il giusto impegno, arriveranno discreti risultati. Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale che lentamente tornerà ad essere intrigante per voi nativi del segno. Se siete single è arrivato il momento di guardarsi intorno e cercare di rendere più appagante la vostra vita amorosa. Se invece siete già impegnati, datevi da fare per consolidare il vostro rapporto.

Nel lavoro sarà più facile concentrarsi sui vostri affari grazie a Mercurio, mentre Marte vi darà le energie di cui avrete bisogno. Voto - 7️⃣

Bilancia: periodo meno fortunato in amore secondo l'oroscopo di martedì 19 luglio. La Luna e Venere saranno contro di voi, e la vostra vena romantica potrebbe non essere più così convincente come prima. Single o no, l'importante sarà non allontanarsi dalla persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro meglio impegnarsi in progetti dove siete più ferrati sull'argomento. Voto - 5️⃣

Scorpione: con un cielo così convincente, mostrerete una maggior tenacia, giorno dopo giorno. Sul fronte sentimentale la vostra relazione di coppia diventerà sempre più intrigante e piena di passione, soprattutto per voi nati nella prima decade.

In ambito lavorativo invece porterete avanti i vostri progetti con un certo entusiasmo, merito soprattutto di Mercurio in trigono dal segno del Cancro. Voto - 9️⃣

Sagittario: vita sentimentale che comincerà a farsi più movimentata secondo l'oroscopo, ma questo non vorrà dire che non ci saranno più problemi tra voi e la persona che amate. Quindi, cercate di vivere serenamente la vostra relazione sentimentale, e soprattutto, cercate di risolvere eventuali problemi insieme. In ambito lavorativo il periodo non sarà affatto male, e lo dimostreranno i buoni risultati che otterrete. Voto - 7️⃣

Capricorno: la Luna e Venere in cattivo aspetto non vi saranno di grande aiuto per la vostra vita amorosa in questa prima parte della settimana.

Purtroppo le cose tra voi e il partner non andranno sempre bene, e sarà necessario dimostrare prima di tutto comprensione, e voglia di risolvere i problemi insieme. Sul fronte lavorativo avrete bisogno di ottenere risultati migliori dai vostri progetti, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 5️⃣

Acquario: periodo tutto sommato positivo in amore per voi nativi del segno. Single oppure no, godrete di una relazione stabile, anche se non sempre ci saranno momenti così pieni d'amore. Se siete single, con un po’ di fortuna, potreste incontrare persone davvero intriganti, e vi ci affezionerete in fretta. Nel lavoro non spiccherete per idee originali, ciò nonostante il vostro lo saprete fare piuttosto bene.

Voto - 7️⃣

Pesci: configurazione astrale che vedrà una grande determinazione in voi in questa giornata, utile in particolare sul fronte lavorativo. Per quanto riguarda i sentimenti, Venere in trigono vi farà sentire amati e apprezzati dal partner, mentre se siete single sarà più facile per voi stringere nuovi legami, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 8️⃣