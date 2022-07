L'oroscopo di martedì 12 luglio sarà caratterizzato da tante novità ed emozioni. Le previsioni zodiacali del giorno descriveranno gli aspetti fondamentali della quotidianità dei segni zodiacali legati all'amore, al lavoro e alla vita sociale. Ci sarà chi si concentrerà sull'affetto per il prossimo e chi metterà al primo posto la propria carriera.

In particolare, Scorpione, Cancro e Ariete si collocheranno ai primi posti della classifica, mentre Vergine, Pesci e Toro li seguiranno a ruota. Leone, Acquario e Sagittario avranno spirito di iniziativa, mentre Capricorno, Gemelli e Bilancia non godranno del favore degli astri.

Di seguito tutti i dettagli dell'Oroscopo del 12 luglio, con voti e relativa classifica.

Previsioni astrologiche di martedì 12 luglio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: la giornata inizierà con il piede giusto. Finalmente, sarete pronti a prendervi le vostre responsabilità e a lottare per la persona amata. La relazione di coppia, per voi, sarà molto importante. Anche il partner dimostrerà di essere interessato a far andare le cose per il verso giusto. La soluzione migliore potrebbe essere quella di organizzare una dolce cenetta romantica. Voto 8.5.

Toro: anche se in amore non vi sentirete molto sicuri di voi stessi, compenserete con il lavoro. Vi impegnerete moltissimo per far crescere la vostra carriera professionale.

Non accetterete un no come risposta perché sarete determinati a raggiungere il traguardo desiderato. Potrebbe essere il momento giusto per fare nuove amicizie. Voto 7.

Gemelli: tenderete a farvi trasportare dalla rabbia. Farete fatica a contenere le vostre emozioni, soprattutto nei contesti lavorativi. Un'eccessiva irruenza, però, potrebbe attirare le attenzioni sbagliate.

Le previsioni astrologiche vi consigliano di provare a cercare una valvola di sfogo efficace, come lo sport o un nuovo hobby. Sicuramente, non ve ne pentirete. Voto 4.5.

Cancro: farete molti passi avanti in ambito lavorativo. Riuscirete a gestire situazioni complesse che, in passato, vi avrebbero lasciato con l'amaro in bocca.

Non avrete paura di esporvi e di dare il vostro giudizio, anche se questo potrebbe entrare in contrasto con le opinioni dei vostri colleghi. Le previsioni astrologiche vi consigliano di provare a non farvi intimorire. Voto 9.

Oroscopo e classifica del giorno 12 luglio: dal Leone allo Scorpione

Leone: tenderete a non seguire la corrente. Preferirete costruire un'idea personale sulle situazioni in cui vi imbatterete. In alcuni momenti, tenderete a essere eccessivamente critici. Non accetterete di buon grado le idee di chi sembrerà non aver compreso le dinamiche trattate. Attenzione a non alterare i rapporti di lavoro in seguito a ciò. Voto 6.5.

Vergine: riuscirete a farvi notare anche nei contesti più complessi.

Ricoprirete una posizione lavorativa di grande importanza che vi farà sentire padroni di voi stessi. In ogni caso, cercherete sempre di fare il massimo. Nonostante i rapporti dei colleghi non siano tra i migliori, mostrerete buon viso a cattivo gioco. La famiglia sarà dalla vostra parte. Voto 8.

Bilancia: alcune vecchie discussioni potrebbero tornare sotto le luci della ribalta. Non vorrete dargli corda, ma non avrete alternativa. Per adesso, sarà importante cercare di mantenere la calma e risolvere il più velocemente possibile. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non sminuire le persone coinvolte per non creare ancora più astio. Voto 4.

Scorpione: questa giornata sarà ricca di eventi.

Il vostro segno, grazie alla determinazione e all'eccezionale voglia di fare, riuscirà a ritagliarsi uno spazio tutto suo nell'ambiente desiderato. Accoglierete le sfide con grande entusiasmo, ma anche l'ambito sentimentale godrà dell'assetto astrale positivo. Potrebbe essere il momento giusto per fare la prima mossa con la persona amata. Voto 9.5.

Previsioni astrali e voti del 12 luglio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: questa giornata presenterà delle difficoltà in ambito sentimentale e lavorativo. Farete di tutto per cercare di migliorare la situazione, ma potrebbe volerci del tempo per mettere fine a determinate discussioni. I consigli degli amici saranno molto utili, soprattutto se coerenti con la vostra personalità.

Si sconsiglia di agire d'impulso. Voto 5.5.

Capricorno: purtroppo, dovrete barcamenarvi tra alti e bassi. Non riuscirete a realizzare i vostri sogni perché alcuni ostacoli si frapporranno tra voi e gli obiettivi desiderati. Potrebbe essere un'occasione per crescere a livello personale, ma ve ne accorgerete solo successivamente. Per fortuna, sarete circondati da moltissimo affetto. Voto 5.

Acquario: sarete molto attivi nei rapporti interpersonali. Tenderete a fare la prima mossa e a esporre sempre il vostro punto di vista. L'obiettivo sarà quello di aiutare gli altri, ma alcune persone potrebbero non capire. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di fare molta attenzione alla scelta delle parole: basterà poco per creare fraintendimenti.

Voto 6.

Pesci: sfrutterete questa giornata per riscoprire le vostre vecchie passioni. Infatti, avrete bisogno di ritrovare voi stessi e di creare un collegamento con il passato. I vostri amici saranno lieti di aiutarvi. Anche il partner collaborerà con grande entusiasmo. Le previsioni astrologiche vi consigliano di sfruttare ogni momento per migliorare. Voto 7.5.