L'oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 13 luglio 2022. A essere "oggetto di studio", da parte nostra, i sei segni appartenenti alla seconda sestina dello zodiaco: dunque occhi puntati sui magnifici Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Per alcuni il periodo sarà in linea con la normale positività, per altri invece potrebbe essere una giornata particolarmente efficace nelle situazioni inerenti il lavoro. A dirigere l'orchestra dei sentimenti, intanto, sarà come sempre la Luna, in questo periodo posizionata nel settore del Capricorno.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 13 luglio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 13 luglio, l'oroscopo

Bilancia: ★★★. In arrivo un mercoledì segnato da un probabile "sottotono". Fondamentale sarà il non avere fretta ma mantenere una certa calma e sangue freddo in ogni situazione. Alcuni aspetti del periodo vi rendono meno intraprendenti nei rapporti con l’esterno, forse anche più taciturni, ma vi conferiscono maggiore concretezza. È il momento di costruirvi una situazione lavorativa più stabile, ma dovete avere pazienza. La prospettiva di una gratifica o di un aumento di stipendio è una tentazione che vi stimola a lavorare con più precisione e impegno.

In amore nel frattempo non date per scontato l’affetto delle persone care, piuttosto coltivate i rapporti con costanza, tenerezza e generosità d’animo. Accogliete con entusiasmo qualsiasi occasione che vi permetta di fare attività fisica. Se possibile, immergervi nella natura.

Scorpione: ★★★★★. Giornata oltre le migliori aspettative.

La dea bendata è già pronta a regalare splendide occasioni da cogliere al volo in diversi comparti. Molto interessante sotto il profilo dei successi, questo mercoledì offrirà anche delle opportunità per migliorare l'arte della buona comunicazione. La vostra allegria avrà un effetto rivitalizzante su chi vi sta vicino. Scambi e incontri significativi anche nel lavoro.

La Luna in Capricorno schiarisce le idee ed ecco che ne azzeccate una dietro l’altra! Non limitatevi a svolgere il solito "compitino" ma pensate in grande. In amore ogni tanto lasciatevi andare. Accantonate i problemi materiali che non giovano all’intesa e date ascolto alle suggestioni che vengono dal cuore. Persino i riflessi saranno pronti: avrete slancio e resistenza fisica.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 13 luglio prevede tanta buona normalità. La giornata del prossimo mercoledì prenderà la giusta velocità da metà/fine pomeriggio, conformandosi seppur in parte alle vostre attese. In generale vi farete carico di alcuni problemi pratici che molto spesso tendete a delegare, guadagnandovi l’approvazione del partner.

L’armonia con la persona amata e una relativa tranquillità di questi tempi non sono da disprezzare. Nel lavoro vorreste tutto e subito, ma non è con i colpi di testa che otterrete ciò che cercate. Provate a mettere in luce le vostre qualità. In amore siete in una fase d’equilibrio e decisamente troppo suscettibili. Voglia di mandare tutto all’aria? Tenere strettamente sotto controllo eventuali colpi di testa. La giornata è ideale per concedersi un salutare riposo, ovviamente se non già in fase vacanziera.

Oroscopo mercoledì 13 luglio, stelle e consigli

Capricorno: ★★★★★. Giornata elevata al massimo delle possibilità da astri particolarmente armoniosi e convincenti. Luna e Plutone troveranno tanta positività in Urano e Nettuno.

Nonostante la stessa Luna sia pronta a salutarvi (da giovedì in Acquario), la giornata procederà a gonfie vele, spedita, tra faccende domestiche e lavoretti di manutenzione casalinghi. Prossimamente una riunione coi parenti sarà occasione per un piacevole, quasi commovente tuffo nei ricordi. Nel lavoro il risultato di un compito che richiede precisione potrà essere penalizzato da una scarsa concentrazione e difficoltà d’applicazione. In amore, quale che sia la vostra situazione affettiva, emozioni e palpiti non mancheranno, tanto che il cuore vi chiederà un attimo di tregua. Consigliate le attività fisiche di gruppo.

Acquario: ★★★★. Giornata decisamente buona, abbastanza ben orientata da pianeti discretamente positivi.

A qualcuno di voi potrebbe arrivare una notizia confortante entro le prossime 24/48 ore. Solleticata da Urano e Nettuno, la Luna (giovedì in arrivo nel vostro segno) invia già segnali pieni di speranza. Possibile un confronto diretto con chi vi ostacola. Affari, viaggi e faccende quotidiane procedono senza intoppi, bilanciando il turbamento del cuore. Nel lavoro dovrete rimediare a errori frutto di decisioni impulsive, ma potrete avvalervi dell’aiuto di qualcuno che ha molta esperienza. In amore, il partner scherza e ride con gli amici e il sangue vi va alla testa? Dai, perché perdere il lume della ragione quando potete benissimo guardare più in là di voi stessi. Quando la fortuna si unisce l’intuito, una piccola vincita al gioco non cambia la vita ma solleva il morale: perché no?

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 13 luglio, prospetta a molti di voi una giornata abbastanza discreta, sotto molti aspetti. Il periodo è indicato per incontrare nuovi amicizie con cui condividere i propri interessi. Qualora cercaste una località distensiva, magari lontano dalla pazza folla di questo periodo giusto per trascorrere un fine settimana tranquilli, un agriturismo in campagna farebbe proprio al caso vostro. Tante le piccole questioni pratiche ancora da sistemare: prima di poter partire per la meritata vacanza sistemate tutto. Nel lavoro, una conoscenza influente rimetterà in ballo le aspirazioni a chi tentasse di acquisire maggiore autonomia, sempre che si abbia la giusta pazienza di saper aspettare. In amore. Il Sole in trigono a Nettuno è pronto a esaltare la sensualità, proponendo incontri emozionanti. Le fantasie prenderanno forma: confetti e culle a un passo?