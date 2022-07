L'oroscopo della giornata di martedì 12 luglio vede l'astro argenteo tra il segno del Sagittario e del Capricorno, quest'ultimo avrà modo di giocarsi al meglio le sue carte in ambito amoroso. L'Ariete potrebbe essere un po' tosto in questa giornata, mentre Scorpione sarà spesso onesto, soprattutto nei confronti del partner. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 12 luglio.

Previsioni oroscopo martedì 12 luglio 2022 segno per segno

Ariete: questa seconda giornata della settimana vede questo cielo annuvolarsi. Potreste assumere un atteggiamento più tosto nei confronti delle persone che amate.

Single oppure no, forse sentirete la necessità di togliervi qualche sassolino dalla scarpa, ma nel modo in cui lo farete forse sbaglierete. Nel lavoro abilità e competenze non vi mancheranno, ma attenzione a Mercurio che potrebbe rovinare i vostri piani. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali favorevoli in ambito sentimentale. Soprattutto nella seconda parte della giornata potrete contare sul sostegno della Luna, che vi renderà romantici quanto basta per vivere bei momenti insieme alle persone che amate, soprattutto voi nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro le idee arriveranno con Mercurio e riuscirete a svilupparle al meglio, grazie anche alle energie che Marte vi darà. Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale che tornerà a farsi piacevole secondo l'oroscopo della giornata di martedì 12 luglio.

La Luna si farà da parte in tarda mattinata e ritroverete quella voglia di stare insieme alle persone che amate. Se però ci sono stati problemi in questi giorni, cercate prima di risolverli. Sul fronte lavorativo seguite le vostre passioni, perché con questo cielo potreste arrivare a raggiungere importanti traguardi. Voto - 9️⃣

Cancro: questo cielo si metterà contro di voi in questa giornata di martedì, in particolare la Luna che entrerà in opposizione per qualche giorno.

In amore, single oppure no, non siate troppo ossessivi nei confronti del partner. Se siete single siate diretti nei confronti della persona che vi piace, perché potrebbe fraintendere. Sul posto di lavoro i vostri progetti finalmente inizieranno a prendere forma e presto potrebbero arrivare i risultati desiderati. Voto - 7️⃣

Leone: sfera sentimentale nel complesso stabile nel corso della giornata di martedì.

Single oppure no, con Venere in sestile saprete come rendere felici le persone che amate, ciò nonostante affondate il colpo soltanto se lo ritenete opportuno. Per quanto riguarda il lavoro le soddisfazioni presto arriveranno, soprattutto se continuerete a mettere tutto il vostro impegno in quel che fate. Voto - 8️⃣

Vergine: potrebbe essere un buon momento per riuscire a fare una buona impressione sul posto di lavoro. Mercurio e Marte sostengono le vostre battaglie, dunque non datevi per vinti e cercate di dare il meglio. In amore la Luna vi sorriderà in questa giornata e potreste riuscire finalmente a regalare un sorriso alla persona che amate, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 7️⃣

Bilancia: giornata di martedì che vede un calo sul fronte amoroso.

L'astro argenteo si troverà in quadratura dal segno del Capricorno e non basterà essere dei romanticoni per conquistare la persona che amate. Se siete single, se riuscirete a dare una buona prima impressione siete già a metà dell'opera, ma non sarà facile. In ambito lavorativo non fatevi distrarre da progetti che difficilmente potreste riuscire a portare a termine. Voto - 6️⃣

Scorpione: questa Luna in sestile dal segno del Capricorno vi renderà piuttosto onesti in amore e quindi nei confronti del partner. La vostra relazione sarà più stabile e avrete la possibilità di fare qualcosa di piacevole insieme, ma che vi permetterà soprattutto di consolidare il vostro legame. In ambito lavorativo gli impegni da portare a termine non mancheranno e vi dimostrerete piuttosto preparati grazie a Mercurio.

Voto - 8️⃣

Sagittario: la Luna lascerà presto il vostro cielo in questa giornata e dal punto di vista sentimentale avrete ancora tanti problemi da risolvere con l'anima gemella. Se siete single dovrete essere piuttosto pazienti prima di riuscire a buttarvi in una nuova storia d'amore. Sul fronte professionale sarete ben preparati in questa giornata e sarete messi nelle condizioni migliori per riuscire a ottenere buoni risultati. Voto - 7️⃣

Capricorno: secondo l'oroscopo della giornata di martedì 12 luglio, preparatevi a salutare la Luna che entrerà nel vostro cielo. Single oppure no, in amore avrete la spinta necessaria per sentirvi felici insieme alla persona che amate, soprattutto voi nati nella terza decade.

In ambito professionale dovrete fare di meglio per raddrizzare una situazione non così semplice e con Mercurio in opposizione non sarà facile, ma ricordatevi che avrete Marte in trigono che può aiutarvi. Voto - 7️⃣

Acquario: sfera sentimentale che rimarrà piacevole e appagante anche in questa giornata di martedì. Single oppure no, avrete Venere dalla vostra parte, che non vi farà mancare nulla per regalare un sorriso alla persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro, forse la precisione non sarà più il vostro forte, ma sarete comunque in grado di svolgere degli ottimi lavori. Voto - 8️⃣

Pesci: la Luna non sarà più in cattivo aspetto, ma dovrete ancora vedervela con il pianeta Venere in quadratura.

In amore, single oppure no, non siate troppo permalosi e non pretendete di vincere a tutti i costi, soprattutto nei confronti della persona che amate. In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti senza troppe difficoltà e riuscirete a fare importanti progressi. Voto - 6️⃣