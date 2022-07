L'Oroscopo di martedì 26 luglio sarà caratterizzato da tante nuove sfide. Le previsioni astrologiche, grazie ai movimenti planetari, definiranno gli aspetti più importanti della vita sentimentale, lavorativa e sociale dei segni zodiacali. Ci sarà chi apparirà molto agitato e chi farà di tutto per dare una svolta alla propria vita.

In particolare, Pesci, Capricorno e Cancro si posizioneranno ai primi posti della classifica, mentre Bilancia, Vergine e Gemelli li seguiranno subito dopo. Sagittario, Leone e Ariete si lasceranno trasportare dai sentimenti, al contrario di Scorpione, Acquario e Toro, che proveranno a mettere al primo posto se stessi.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 26 luglio, con voti e rispettiva classifica.

Previsioni astrologiche di martedì 26 luglio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: vi getterete a capofitto nelle situazioni. Non ascolterete alcun consiglio perché avrete paura di essere spinti sulla strada sbagliata. Preferirete compiere degli errori piuttosto che non provare affatto. Questo atteggiamento vi farà onore, ma le previsioni astrologiche vi consigliano bene di riflettere sulle possibili conseguenze delle vostre azioni: non tutte, infatti, saranno totalmente prive di rischi. Voto 5.5.

Toro: gli astri non saranno dalla vostra parte. La posizione delle stelle, infatti, non favorirà la realizzazione di determinati desideri.

Sarà importante rimandare a un secondo momento perché, per ora, i vostri sforzi non porteranno a risultati sperati. Sarete circondati da persone che vi vogliono bene, ma ci sarà anche chi fingerà solo di essere vostro amico. Una piccola indagine vi aiuterà a smascherarlo. Voto 4.

Gemelli: questa giornata vi riserverà molte sorprese, soprattutto in ambito sentimentale.

Proverete dei sentimenti intensi verso la persona amata, ma non vi accontenterete della felicità domestica. Punterete a un altro tipo di soddisfazione personale che vi porterà a sacrificare il tempo libero per dare il meglio sul posto di lavoro. La famiglia e gli amici non potranno fare a meno di esprimere le loro perplessità.

Voto 7.

Cancro: sarete molto sereni. Sfrutterete questa giornata per riposare e per ricaricare le batterie. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non dare giustificazioni a nessuno perché dovrete rendere conto solo a voi stessi. Il partner non vedrà l'ora di trascorrere un po' di tempo in vostra compagnia. La sua dolcezza sarà così travolgente da scaldarvi il cuore in qualsiasi momento. Voto 8.5.

Oroscopo e classifica del 26 luglio: dal Leone allo Scorpione

Leone: la stanchezza potrebbe interferire con i vostri progetti. Non vi sentirete ancora pronti a lasciarvi alle spalle determinate situazioni, ma il profumo di nuovi stimoli eserciterà un effetto calamita su di voi. Sarà importante individuare il percorso desiderato, in modo da non commettere errori.

Il partner vorrà condividere il suo successo con voi e la famiglia vi coinvolgerà in situazioni inaspettate. Voto 6.

Vergine: sarete molto spigliati sul posto di lavoro. Vi disferete della vostra timidezza e indosserete i panni del professionista di successo. Fingerete di sapere le cose anche quando non sarà così. Cercherete di avere sempre la risposta pronta e di contribuire attivamente per far crescere i profitti. Le previsioni astrologiche, però, vi consigliano di non esagerare: una mossa falsa potrebbe rovinare tutto. Voto 7.5.

Bilancia: sarete molto sinceri con le persone che vi staranno accanto. Non accetterete l'idea di mentire perché non vorrete prendere in giro nessuno. Ci sarà chi apparirà turbato dal vostro atteggiamento, ma la maggior parte degli amici e dei parenti vi sarà grato.

La vostra schiettezza, infatti, vi permetterà di acquisire un ruolo di grande rilievo. Il lavoro, con i suoi alti e bassi, vi metterà alla prova. Voto 8.

Scorpione: la rabbia prenderà il sopravvento sulla razionalità. Per voi, sarà impossibile disfarvi di determinati sentimenti. Porterete rancore per situazioni accadute in passato e che, ancora oggi, non hanno soluzione. Ve la prenderete con le persone a cui vorrete più bene. Questo potrebbe dare vita a contrasti accesi e immotivati. Una parola gentile, detta al momento giusto, potrebbe davvero fare la differenza. Voto 5.

Previsioni zodiacali e voti del 26 luglio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: sarete sopraffatti dalle vostre emozioni. Per voi sarà difficile esercitare un controllo netto sui sentimenti perché vi renderete conto di non poter mettere un freno alle sensazioni provate.

Vi concentrerete sulla persona amata, anche se questa avrà dei dubbi sul vostro rapporto. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non compiere mosse azzardate. Il tempo vi porterà consiglio. Voto 6.5.

Capricorno: sul posto di lavoro, farete una splendida figura. Non avrete nulla di cui rimproverarvi perché dimostrerete di avere tutte le carte in regola per poter gestire le situazioni più disparate. I colleghi faranno affidamento su di voi, ma anche gli amici vi chiederanno consiglio quando si troveranno in difficoltà. Potrebbe essere il momento giusto per dare voce ai vostri desideri più profondi e segreti. Voto 9.

Acquario: tutte le vostre certezze crolleranno. Farete fatica ad appellarvi alle vostre risorse perché vi renderete conto di non avere la forza necessaria per farlo.

Una piccola pausa dalla frenetica routine quotidiana potrebbe essere di grande aiuto. Sarà importante dedicarvi a ciò che vi fa stare bene e alle persone che non possono fare a meno di voi. Il partner, seppur con qualche remora, condividerà il vostro punto di vista. Voto 4.5.

Pesci: l'assetto astrale sarà così favorevole da permettervi di raggiungere il primo posto della classifica. Vi sentirete molto sicuri di voi stessi perché, finalmente, avrete un progetto chiaro da seguire. Nonostante la determinazione, non abbandonerete il carattere dolce e altruista che vi ha sempre contraddistinto. Vi approccerete al partner con dolcezza, senza aspettarvi nulla in cambio. Voto 9.5.