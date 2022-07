L'oroscopo di lunedì 25 luglio sarà caratterizzato da incredibili novità. Le previsioni astrologiche definiranno gli aspetti principali della vita lavorativa, sociale e sentimentale dei segni zodiacali. L'influenza dei pianeti, inoltre, guiderà le scelte di ciascuno di loro. Ci sarà chi preferirà prendere le distanze da situazioni complesse e chi si lancerà a capofitto in nuove sfide.

Nel dettaglio, Leone, Gemelli e Ariete si posizioneranno ai primi posti della classifica, mentre Acquario, Bilancia e Pesci li seguiranno subito dopo. Toro, Scorpione e Capricorno faranno fatica a seguire il loro cuore, infine, Cancro, Vergine e Sagittario si troveranno in difficoltà.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 25 luglio, con voti e rispettiva classifica.

Previsioni astrologiche e classifica del 25 luglio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: vi dimostrerete all'altezza di ogni singola situazione. Sul posto di lavoro, proporrete soluzioni alternative che, oltre ad aiutare concretamente i colleghi, sorprenderanno il capo. Se continuerete su questa strada non avrete nulla di cui preoccuparvi. Il rapporto con la famiglia migliorerà sensibilmente. Finalmente, vi sentirete pronti a condividere le vostre idee e i progetti futuri. Voto 8.5.

Toro: vorreste amare il partner con tutti voi stessi, ma la paura di rimanere delusi prenderà il sopravvento. Farete fatica a parlare dei vostri sentimenti e ad aprirvi completamente.

Non vorrete essere giudicati perché temerete di non saper reagire in simili circostanze. Il vostro interlocutore, al contrario, non avrà alcun dubbio sulla situazione. Le previsioni astrologiche vi consigliano di provare ad ascoltarlo con attenzione. Voto 6.5.

Gemelli: la vostra intraprendenza vi aiuterà a superare anche le sfide più complesse.

Sarete consapevoli di dover fare delle rinunce, ma questo non vi spaventerà. Camminerete sulla strada intrapresa, cercando di dare valore a ogni singola esperienza. Anche le più piccole cose acquisteranno un grande significato. Gli amici saranno pronti a unirsi a voi in questo sorprendente percorso. Voto 9.

Cancro: il lavoro vi metterà in difficoltà.

La paura di commettere degli errori vi spingerà a perdervi in leggerezze facilmente evitabili. Questo non farà altro che peggiorare la situazione. Avrete bisogno di una piccola pausa per ritrovare l'equilibrio perduto. Un'eccessiva autocritica avrà solo effetti negativi su di voi. Sarà importante adottare una visione razionale e partecipativa. Parlarne con una persona cara potrebbe aiutare. Voto 5.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 25 luglio: dal Leone allo Scorpione

Leone: vi sentirete carichi di energia. Deciderete di provare a portare avanti tutti i vostri progetti, senza trascurare gli affetti più cari. Il rapporto di coppia andrà a gonfie vele. Riuscirete a instaurare un incredibile feeling con il partner che vi accompagnerà per tutta la giornata.

Le sue parole saranno ricche di affetto e di aspettative. Potrebbe essere il momento giusto per iniziare a fare piani a lungo termine. Voto 9.5.

Vergine: la fortuna vi volterà le spalle. Con vostra grande delusione, non potrete contare sul favore degli astri. Sarete costretti a reinventarvi per non cadere a picco. Tenderete ad allontanarvi dalle persone care perché non vi sentirete ancora pronti a condividere le vostre difficoltà con loro. Fingerete che tutto stia andando per il verso giusto, ma a tutti sarà chiara la bugia dietro a tutto ciò. Voto 4.5.

Bilancia: riuscirete a compensare le recenti difficoltà con la presenza delle persone care. Potrete contare su un partner appassionato, dolce e solare.

Vi accompagnerà durante i momenti di crisi e troverà sempre il modo per farvi tornare a sorridere. Anche gli amici, però, grazie al loro ottimismo, non saranno da meno. Le stelle avranno in serbo tante novità, dovrete solo essere pronti ad accettarle. Voto 7.5.

Scorpione: il vostro carisma non sarà sufficiente per conquistare la persona amata. Dovrete impegnarvi a lungo per attirare la sua attenzione. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non alterare il vostro carattere. Azioni sorprendenti, ma lontane dai vostri valori, non faranno altro che causare l'effetto contrario. Un amico speciale, con il suo affetto, potrebbe mettervi sulla strada giusta. Voto 6.

Previsioni zodiacali e voti del giorno 25 luglio: dal Sagittario al Capricorno

Sagittario: vi sentirete schiacciati dalle difficoltà del giorno. Non saprete come affrontare le diverse situazioni. Avrete la sensazione di non poter gestire tutto da soli, ma non vorrete disturbare le persone care. Finirete in un vortice complesso, quasi impossibile da spezzare. Per riuscirci dovrete fare appello a tutte le vostre risorse, soprattutto a quelle emotive. Il partner vorrà rimanere accanto a voi. Voto 4.

Capricorno: l'amore avrà molti segreti per voi. Farete fatica a individuare i reali desideri del partner. Proverete a instaurare un dialogo aperto e pacifico, ma la conversazione prenderà una direzione inaspettata.

Sarà importante non perdere la calma e cercare di concentrarvi su ciò che è davvero importante. Il lavoro potrebbe rappresentare un modo per allontanarvi dalla crisi domestica in atto. Voto 5.5.

Acquario: non vi tirerete indietro davanti a un eventuale rifiuto. Continuerete a lottare e a cambiare le carte in tavola per cercare di ottenere il risultato desiderato. Le previsioni astrologiche vi consigliano di provare a osservare il mondo da un diverso punto di vista. In questo, vi potranno aiutare gli amici più cari. Sarà una scoperta emozionante che vi consentirà di apportare delle modifiche alla vostra prospettiva. Voto 8.

Pesci: questa settimana inizierà in modo molto frenetico. Gli impegni, sempre più numerosi, vi metteranno a dura prova.

Vorreste poter rallentare il ritmo quotidiano, ma rimanere indietro non sarà un'opzione che prenderete in considerazione. Dovrete fare di tutto per escogitare una nuova strategia adatta alla situazione. Il rapporto con il partner sarà caratterizzato da una piccola crisi emotiva. Voto 7.