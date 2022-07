Siamo quasi giunti all'ultima settimana del mese di luglio 2022. Novità e cambiamenti per tutti i segni in quest'ultimo periodo del mese, vediamo quali leggendo l'Oroscopo del 25 luglio 2022.

Ariete: in amore mattinata importante mentre nel pomeriggio ci saranno dei dibattiti da affrontare. Non tutta al momento è chiaro. Nel lavoro potreste essere distratti in questa giornata, i pensieri sono altrove.

Toro: per i sentimenti giornata a metà con il pomeriggio migliore della mattina. Alcuni devono evitare di pensare troppo alle storie del passato. Nel lavoro fase di ripresa, superate dei momenti di perplessità che portate avanti da giorni.

Gemelli: a livello sentimentale la settimana inizia in maniera interessante, portando dei momenti di forza. I single del segno avranno la possibilità di farsi notare. Nel lavoro mettete in chiaro alcune questioni.

Cancro: in amore con la Luna nel vostro segno avrete la possibilità di ottenere di più, questo perché siete più convinti della vostra forza. A livello lavorativo cercate di programmare al meglio le questioni del futuro.

Leone: per i sentimenti mattinata migliore, vi sentite forti. Nel lavoro più cose metterete a punto e meglio andrà in questo momento.

Vergine: a livello sentimentale meglio evitare momenti di agitazione, siate più prudenti. Nel lavoro alcuni potrebbero cambiare ora attività, le novità nel mese in arrivo.

Previsioni e oroscopo del 25 luglio 2022: la giornata dei segni

Bilancia: per i nati questo segno zodiacale in amore meglio non lasciarsi prendere dall'agitazione. Le ultime giornate saranno stancanti. Nel lavoro parte del mese che porta qualcosa in più.

Scorpione: in amore se ci sono state delle incomprensioni in una coppia ci vorrà maggiore pazienza in questa giornata.

Nel lavoro la giornata parte non in maniera esaltante, recupererete solo in serata.

Sagittario: a livello sentimentale prima parte della giornata di calo, le soluzioni arriveranno solo nella seconda. Nel lavoro i progetti sono da rilanciare ma solo dandosi da fare.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore mattinata importante, le stelle saranno dalla vostra parte, vi aiuteranno a superare dei conflitti di coppia.

Nel lavoro non ci sono molte certezze ma comunque siete molto forti adesso.

Acquario: per i sentimenti avete bisogno di maggiori chiarimenti adesso, alcune questioni vanno definite. Nel lavoro i nuovi impegni non sono da sottovalutare se volete recuperare anche economicamente.

Pesci: in amore pomeriggio migliore della mattinata, cercate di non esagerare. Nel lavoro momento da tenere sotto controllo, al momento troppo agitazione.