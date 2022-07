Sabato 30 luglio, gli autori Nunzio Bellino e Giuseppe Cossentino saranno ospiti a Brancaleone Marina (in provincia di Reggio Calabria) presso la Dimora del Confino di Cesare Pavese per presentare il loro libro a fumetti dal titolo "L'uomo elastico".

'L'uomo elastico' è il nuovo libro di Nunzio Bellino

A moderare la presentazione sarà il giornalista Sante Cossentino. Il libro "L'uomo elastico" ripercorre la vera storia di Nunzio Bellino, affetto dalla sindrome di Ehlers - Danlos.

Nunzio per l'occasione si trasforma in un eroe dei fumetti per sensibilizzare sulle patologie rare e combattere ogni forma di violenza, discriminazione e bullismo.

L'autore, assieme a Giuseppe Cossentino, ha deciso di utilizzare il fumetto per veicolare un messaggio importante. Nonostante la malattia, Nunzio non ha mai perso la sua voglia di vivere ma anzi ha deciso di lottare anche per gli altri. Lui stesso è stato vittima di bullismo e per questo ha deciso di farsi portavoce di quelle persone che sono costrette a subire angherie e soprusi. Il volume è disponibile in libreria, in tutti gli store digitali, e dal sito ufficiale della casa editrice Antea Edizioni.

Le parole di Nunzio Bellino

Nunzio Bellino ha conosciuto Giuseppe Cossentino nel 2016 e insieme hanno realizzato "Elastic heart", un film che è diventato poi un successo internazionale. Da quel momento tra loro non è nata solo una bella amicizia, ma anche un profondo sodalizio artistico.

Bellino è stato notato da Eleonora Daniele che ha voluto portare la sua storia in televisione ospitandolo nel programma Storie Italiane.

Nunzio è diventato in breve tempo un simbolo per le nuove generazioni che tendono a riscattarsi da ogni forma di discriminazione.

Nunzio Bellino ha scelto di scrivere questo libro per aiutare le persone che combattono ogni giorno contro le malattie: "La graphic novel vuole aiutare le generazioni future ad affrontare la Sindrome di Ehlers-Danlos, lasciando una traccia indelebile anche quando non ci sarò più.

Il fumetto con il suo linguaggio semplice e diretto diventa uno strumento efficace per trattare il tema delicato di una patologia rara, essendo di esempio anche a chi soffre di altre patologie e per dire stop al bullismo".

Nunzio Bellino si è sempre diviso tra il cinema, la tv e il sociale. La sua sensibilità verso la diversità lo ha avvicinato a Giuseppe, che ha realizzato proprio in questi anni cortometraggi di carattere sociale che gli sono valsi numerosi riconoscimenti alla carriera.