Arrivano emozionanti anticipazioni su Terra Amara, la nuova soap opera turca che sta ottenendo un grande successo di pubblico su Canale 5. Sui social c'è fermento, visto che da settembre la soap potrebbe chiudere i battenti per il ritorno dei programmi di Maria De Filippi - Uomini e Donne e Amici - ma visti i buoni ascolti, non si esclude che Mediaset possa trovare una soluzione per la messa in onda.

Nelle nuove puntate verrà a galla finalmente tutta la verità su Fikret, che è il figlio illegittimo di Adnan. La reazione di chi gli sta accanto e non solo sarà decisamente forte.

Nel frattempo le sue azioni avranno delle importanti conseguenze sullo zio, che si troverà a lottare tra la vita e la morte.

Di seguito le nuove anticipazioni di Terra Amara.

Anticipazioni di Terra Amara: la verità su Fikret

Prima o poi tutti i nodi vengono al pettine e nelle prossime puntate di Terra Amara, si scopriranno le vere origini di Fikret. I vicini di Cukurova e un destabilizzato Demir verranno a sapere che è figlio di Adnan.

La situazione si complicherà non poco dopo le azioni che metterà in atto proprio Fikret, che porteranno suo zio a lottare tra la vita e la morte: che ne sarà di lui?

Mujgan non avrà alcuna intenzione di perdere tempo e così incalzerà Fikret in merito alla vendetta da portare a termine.

Demir torna con Zuleyha e lascia Umit

Continuando con le anticipazioni di Terra Amara, Umit prenerà una decisione importante, dopo che Demir l'ha lasciata con la sua consueta freddezza. L'uomo è pronto a tutto, e crede che con il suo potere e denaro possa avere ciò che vuole. A quel punto il temerario Yaman si riavvicina a Zuleyha.

Demir non avrà alcuna intenzione di divorziare da Zuleyha e lo farà presente a Umit, che prometterà di fare di tutto per riaverlo. Ma ciò non toccherà minimamente Demir, impegnato nell'organizzare un viaggio a sorpresa con la donna che ama.

Fekeli ha un infarto

Dopo che Demir ha rotto con lei, Umit si precipita alla villa con l'intenzione di raccontare tutto a Zuleyha.

Ed ecco che Sevda le impone il silenzio, sebbene senza successo.

Nel frattempo Fikret rapisce Demir, visto che non è riuscito nel suo piano di distruggere gli Yaman. I due sono protagonisti di un acceso scontro che potrebbe terminare nel peggiore di modi.

Sta per succedere qualcosa di molto grave a casa di Fekeli, che scopre le prove del tentativo di attacco ai camion degli Yaman. Questa sarà la dimostrazione che Fikret era disposto a uccidere degli innocenti pur di vendicarsi. A quel punto Fekeli ha un infarto e si accascia a terra privo di sensi, ma Friket non farà nulla per soccorrerlo, lasciandolo alla mercé del suo destino.