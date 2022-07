Nelle prossime puntate di Terra Amara si vivranno attimi di tensione per la salute di Demir. L'uomo, infatti, verrà travolto da una frana per salvare Adnan. Intanto Yilmaz inizierà una nuova relazione e la cosa fare ingelosire Züleyha.

Demir rischia di morire

Nella prossime puntate di Terra Amara, Demir rimarrà intrappolato sotto una frana, rischiando di rimanere ucciso. Si riterrà opportuno il ricovero in ospedale, ma dopo poco tempo verrà dimesso. Tutta la famiglia rimarrà al suo capezzale e al rientro a casa lo accoglierà a braccia aperta. Züleyha si mostrerà particolarmente affettuosa e non riuscirà nascondere la commozione nel vedere Demir ancora vivo.

Infatti il marito ha rischiato di perdere la vita per salvare quella del piccolo Adnan. L'incidente è accaduto durante un weekend in famiglia: Demir, Züleyha e Adnan si stavano recando in montagna, ma a un certo punto la loro macchina a una gomma a terra. Si ritrovano in mezzo alla strada, ma improvvisamente una frana seppellisce Demir che, appena in tempo, riesce a spostare la navicella dove si trova Adnan e ad allertare Züleyha.

Il nuovo amore di Yilmaz

D'altro canto Yilmaz sembrerà essersi dimenticato della fine della sua storia con Züleyha, infatti inizierà una conoscenza con la dottoressa Müjgan, che arriverà nella provincia di Çukurova per lavorare nell'ospedale statale. Inizialmente si prenderà cura del piccolo Adnan, ma successivamente avrà un incontro anche con Yilmaz, in quanto vuole fare un censimento medico tra le famiglie dei lavoratori e la dottoressa Müjgan lo aiuterà.

Tra i due nasce una simpatia e si ritroveranno a uscire a cena insieme, e in questa occasione Yilmaz non le negherà di averla notata fin da subito, dicendole che vuole iniziare una relazione con lei, ma che vuole andare con i piedi di piombo.

La gelosia di Züleyha nei confronti di Müjgan

Proprio in quel momento arriverà anche Züleyha accompagnata da Demir, che non potrà far altro che osservare con gelosia la scena.

Non riuscirà a credere che Yilmaz possa averla "rimpiazzata" così rapidamente. Ovviamente sa che è anche un po' colpa sua, visto che non gli ha dato nessuna speranza di ritornare insieme, però non potrà fare altro che essere arrabbiata. Sarà talmente a disagio che chiederà a Demir di riportarla a casa, con la scusa di non sentirsi bene.

Al ristorante ci sarà anche Çengaver che, un po' ubriaco, deciderà di affrontare Yilmaz. Tra i due nascerà una rissa, che si concluderà in quanto Çengaver verrà portato via dalla moglie. Lei vorrà capire perché ce l'ha tanto con Yilmaz e lui le risponderà che non sopporta il fatto che quest'ultimo voglia "rubare" Züleyha al suo amico Demir.