Martedì 23 agosto troveremo sul piano astrologico la Luna transitare nel segno del Cancro, nel frattempo Marte risiederà sui gradi dei Gemelli. Il Sole, intanto, si sposterà dal domicilio del Leone (dove staziona Venere) all'orbita della Vergine (dove sosta Mercurio), mentre Plutone proseguirà nel segno del Capricorno. Saturno, invece, protrarrà il moto in Acquario, così come Giove resterà stabile nell'orbita dell'Ariete. Nettuno, infine, rimarrà nel segno dei Pesci come Urano e il Nodo Nord continueranno a stazionare in Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Vergine e Leone, meno roseo per Capricorno e Ariete.

Sul podio

1° posto Vergine: cambio prospettico. Il segno Mobile, nelle ultime quattro settimane, ha dovuto fare i conti con alcune avversità pratiche e qualche bega professionale non da poco, a causa delle quali hanno avvertito un profondo senso di frustrazione, come se si sentissero in gabbia. Con l'avvento del mese del compleanno e lo stimolo ad agire fornito dal pianeta rosso, però, da questo martedì i nati sotto questo segno avranno ottime chance di cambiare prospettiva in tal senso, comprendendo che virare verso nuovi lidi non è affatto utopistico.

2° posto Leone: ora di agire. Con il Luminare giallo in seconda dimora e il propositivo anello di sosta marziale in felice aspetto, i felini potrebbero rendersi conto, nel corso di questo giorno d'agosto, che i tempi saranno maturi perché idee e progetti passino dalla fase embrionale a quella fattiva.

3° posto Toro: l'unione fa la forza. Il primo segno di Terra trascorrerà, con ogni probabilità, queste ventiquattro ore accantonando l'orgoglio e chiedendo un sostegno morale o un aiuto pratico a una persona cara, allo scopo di non ritardare ulteriormente il raggiungimento delle mete prefisse.

I mezzani

4° posto Scorpione: spalle larghe.

Sebbene le insidie relazionali difficilmente mancheranno all'appello questo martedì, i nati Scorpione non se ne cureranno più di tanto, dando dimostrazione di grande determinazione condita da un pizzico di saggezza, doti grazie alle quali riusciranno a vivere la giornata più armoniosamente.

5° posto Acquario: umore top. Il Sole abbandona la casa dei doveri mentre il binomio Marte-Giove continua a fare il tifo per il quarto segno Fisso questo martedì, con i nati sotto questo segno che torneranno pian piano a sorridere ma anche a ridere con gusto, con gran piacere delle persone che gli vogliono bene.

6° posto Gemelli: certezze franabili. Il settore lavorativo di casa Gemelli, perlopiù della prima decade, sarà probabilmente sotto tiro del parterre planetario in questo giorno di fine mese, coi nati Gemelli che percepiranno come alcuni punti di riferimento professionali stiano inevitabilmente per venir meno.

7° posto Bilancia: viaggi dispendiosi. Giornata ideale per i nati Bilancia che vorranno ritagliarsi una parentesi fuori porta o programmare tale viaggio. Peccato, però, che il segno d'Aria potrebbe spendere più del necessario quasi senza accorgersene.

8° posto Cancro: amore sottotono. Semaforo acceso sul giallo per i single di casa Cancro in cerca dell'anima gemella, in quanto stringeranno parecchie nuove conoscenze ma nessuna delle quali parrà incarnare il loro partner perfetto.

9° posto Pesci: focus economico. In attesa del repentino ritorno del Grande Benefico sui loro gradi, i nati Pesci farebbero bene, a partire da questo martedì, a focalizzare gran parte delle loro attenzioni sul fronte economico, settore dove qualche uscita di troppo potrebbe prenderli alla sprovvista.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: in bilico. Alla stregua di un trapezista alle prese con una folata di vento, il terzo segno di Terra parrà avvertire la sgradevole sensazione di sentirsi profondamente indeciso se proseguire o meno la propria avventura professionale in essere, soprattutto perché non troppo soddisfatto dello stipendio percepito.

11° posto Ariete: pensierosi. Non troppo sicuri delle ultime scelte fatte e nemmeno delle recenti alleanze strette, i nati Ariete potrebbero trascorrere questo giorno d'estate essendo sovente immersi nei loro pensieri, lasciando oltremodo perplesso il partner.

12° posto Sagittario: paragoni. Immersi in un trambusto astrale tutt'altro che facile da affrontare, gli arcieri avranno buone chance di cadere nella trappola del paragone, facendo un continuo raffronto tra il loro comportamento e quello altrui e, come spiacevole conseguenza, finendo per sentirsi frustrati.