Secondo le previsioni dell'Oroscopo del giorno 11 agosto, i nati sotto il segno della Bilancia vivranno delle novità. I Sagittario, invece, si preparano a vivere momenti molto impegnativi.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Toro: questo è un periodo un po' delicato per i nati sotto questo segno. Qualche punto di riferimento che avevate potrebbe essere venuto a mancare, quindi, cercate di mantenere la calma.

11° Ariete: siete un po' delusi. Se una persona non si è comportata in maniera egregia nei vostri confronti, non ci badate.

Ricordate che non bisogna perdere tempo dietro a persone non meritevoli.

10° Sagittario: l'oroscopo dell'11 agosto vi invita a prepararvi ad affrontare un periodo molto impegnativo. Sia dal punto di vista personale sia professionale è importante mantenere il sangue freddo.

9° Capricorno: la Luna è un po' contraria, pertanto, è importante non perdere la calma se non si vuole incorrere in discussioni troppo accese. Dal punto di vista professionale siete abbastanza stanchi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Scorpione: secondo l'oroscopo dell'11 agosto, i nati sotto questo segno devono impegnarsi un po' di più per ottenere ciò che si vuole. La stanchezza si fa sentire, ma bisogna continuare.

7° Cancro: siete molto attenti e decisi a raggiungere i vostri obiettivi. Quando vi mettete una cosa in testa difficilmente riuscire a cambiare idea. Dal punto di vista professionale ci sono delle novità.

6° Acquario: impegnatevi un po' di più allo scopo di ottenere ciò che volete nel lavoro. Se ci tenete davvero a qualcosa, non vi arrendete e lottate per arrivare ai vostri scopi.

5° Pesci: la ricetta della felicità è fare sempre ciò che comanda il vostro cuore. Se quando avete fatto una cosa siete stati felici, allora non pensate alle conseguenze.

Oroscopo primi quattro segni dell'11 agosto

4° in classifica Acquario: buon momento per l'amore. Le coppie in crisi potrebbero trovare un punto d'incontro.

Per quanto riguarda i single, invece, ci sono dei cambiamenti in arrivo che potrebbero lasciarvi spiazzati.

3° Leone: interessanti risvolti sul fronte della professione. Occhi bel aperti per quanto riguarda le nuove opportunità. Ci sono delle cose che sfuggono al vostro controllo, accettatele.

2° Vergine: se siete alla ricerca di una nuova professione o una nuova esperienza, questo è il momento giusto. Aprite la vostra mente e nuove avventure e datevi da fare sul lavoro.

1° Bilancia: ottimo momento per aprirvi a nuove esperienze e avventure. Tra oggi e domani potreste ricevere anche una notizia molto interessante che riguarda la sfera privata.