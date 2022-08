L'oroscopo di domani è pronto a dare consigli e dritte indirizzati alla giornata di questo nuovo martedì. In primissimo piano le previsioni zodiacali del 9 agosto 2022 relative ai sei segni rientranti nella prima tranche zodiacale. Ansiosi di conoscere qual è il destino riservato dall'Astrologia al vostro simbolo di nascita? Iniziamo dunque a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzando nei dettagli le previsioni astrologiche relative ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: a voi il piacere di scoprire l'Oroscopo di domani 9 agosto, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 9 agosto, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 9 agosto in amore annuncia una Luna pronta a regalare tantissima sensualità da spendere nel rapporto. In molti avrete un intuito magico, quasi profetico, questo vi consentirà di scoprire cosa si cela dietro al comportamento di alcune persone che vi stanno vicino. Potrete così, sicuramente, capire cosa rende felice il partner. Tenete anche conto che Venere porterà nuovo romanticismo e dolcezza nella vostra storia a due. Single, dovreste assolutamente organizzare una serata in compagnia dei vostri amici, in modo da confrontarvi con loro anche in merito ad alcune faccende amorose che ultimamente vi stanno portando stress e tensione.

Grazie ad un ritrovato ottimismo potrete sicuramente trovare le parole giuste per andare d'accordo con tutti. Nel lavoro, il momento risulta essere propizio per nuovi agganci. Alcuni potrebbero rivelarsi in un futuro prossimo scelte in grado di cambiare in meglio la vostra attività.

Toro: ★★. Giornata decisamente "no". In campo sentimentale ci potrebbero essere dei problemi tra le mura domestiche per via della non buona posizione di alcuni astri.

Da troppo tempo manca un colloquio sincero: sarà proprio questa la prima cosa da ripristinare. La colpa non è solo vostra ma occorrerà grande forza di volontà per ammettere eventuali propri difetti per poi sottolineare anche le cose da addossare al partner. Tornate ad avere un dialogo con chi amate, ad esternare quello che provate; è così che si (ri)costruiscono e si mantengono i rapporti, per tutta la vita.

Ascoltate quello che il partner avesse da dire, vedrete che tutto si sistemerà. Single il peggio sta per passare, purtroppo dovete ancora aspettare che passi la giornata di martedì, prevista faticosa: un po' ci avete fatto l'abitudine e non sarà un problema affrontare qualsiasi intoppo. Tenete sotto controllo le finanze: lo shopping può allietare momentaneamente ma vi darà un altro tipo di pensieri in seguito... Concentrarvi, perché per svolgere le azioni di tutti i giorni in questo momento vi riuscirà più difficile. Andate a letto presto per recuperare forze ed energie. Nel lavoro, sentirete parecchia pressione addosso e questo vi porterà a rendere meno.

Gemelli: ★★★★. Giornata blanda e decisamente routinaria.

In amore, il periodo vi regalerà il tempo giusto da trascorrere insieme alla persona che amate. Ci sono tante esperienze da fare insieme e tanti ricordi da ricostruire. Godetevi al massimo questi bei piccoli momenti: la Luna con i suoi lievi armonici influssi potrebbe restituire un po' di passione al rapporto, la sola a poter dettare legge nella vostra vita di coppia. Alcune situazioni, che in altri momenti vi avrebbero annoiato, in questi giorni avranno un sapore decisamente diverso. Single, il vostro entusiasmo salirà alle stelle: forse state per partire per un viaggio a cui tenete molto. Felice abbastanza anche chi sarà costretto a restare: avrà di che divertirsi. Nel vostro gruppo di amici siete gli assoluti protagonisti, avete proprio un gran bisogno di distrarvi, dunque organizzate qualcosa, magari una festa o una vacanza.

Soprattutto, non ingrigitevi con la solita overdose di lavoro. Quest'ultimo infatti procederà a gonfie vele. I progetti a cui lavorate supereranno gli ostacoli più ardui, e il successo sarà a portata di mano.

Oroscopo di martedì 9 aprile, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Martedì buono, anche se attorcigliato alla solita normale quotidianità che tanto vi rilassa. Per i sentimenti, a volte per voi è difficile dare fiducia alle persone ma in questo momento vi sentite davvero di farlo. Fortunatamente non vi sbaglierete! La Luna positiva vi donerà tutto lo spazio necessario. La vostra giornata sarà dedicata principalmente ai sentimenti e alla vita di coppia. Single, concedetevi senza riserve ad una nuova conoscenza che s'annuncia densa di forti emozioni.

Ci sarà da sudare freddo, da vivere nel brivido, ma alla fine scoprirete d'aver vissuto sensazioni mai provate prima. Le stelle indicano una volontà pazzesca di vivere le emozioni liberamente e senza limiti. Quasi tutta la giornata la godrete all'insegna del flirt e del romanticismo. Nel lavoro, la giornata di martedì si presenterà in maniera piuttosto positiva. Potrete infatti contare su discreti guadagni con ottime occasioni per nuovi contatti e/o collaborazioni.

Leone: 'top del giorno'. Splendido martedì. In amore troverete nella persona amata tutto ciò di cui avete bisogno. Un suo sguardo e vi sentirete subito a casa e non serviranno parole. Venere in avvicinamento al segno porterà allegria e buonumore alla vostra giornata: vi sentirete così profondamente amati, stimati e desiderati da un partner che incarna quelli che sono sempre stati i vostri ideali.

Anche la sfera dell'eros potrà regalare a molti di voi attimi di pura magia e coinvolgimento. Single, giornata intrigante grazie alla posizione di alcuni pianeti: non mancheranno sorprese e proposte a cui non potrete dire di no. La Luna poi vi renderà particolarmente allegri, spiritosi e simpatici, avrete più facilità del solito a fare amicizia con chiunque si trovi lungo il vostro cammino. Sarete brillanti, proattivi ed efficienti, Marte vi aiuterà a portare avanti progetti molto ambiziosi. Finalmente la ruota sembra girare anche per voi. Nel lavoro non conta solo la fortuna, il più lo dovrete fare voi: la giornata offrirà strepitose opportunità di successo.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, martedì 9 agosto, in campo sentimentale invita a fare qualche piccolo passo in avanti nei confronti del partner.

Sebbene non siete ancora del tutto convinti di quello che state facendo, vedrete che tutto si sistemerà. Non potete fare a meno di pensare ad alcune situazioni del passato che stanno ancora condizionando la vostra vita. Venere, in aspetto dissonante per via dell'opposizione a Plutone, renderà inevitabile una discussione, specialmente se il partner non avesse mantenuto del tutto alcune promesse fatte a suo tempo. Single, non sarete convinti di una scelta che avete fatto di recente e questo pensiero non vi lascerà in pace. Ricordate che i padroni della vostra vita siete sempre e solo voi, dunque non c'è niente che non possiate fare per migliorare la vostra condizione. Non preoccupatevi degli altri, capiranno; piuttosto che pensare agli errori del passato, attivatevi ora, nel presente, per non ripeterli in futuro.

Nel lavoro spenderete più di quello che avete e vi ritroverete a dover stringere la cinghia su altre cose, decisamente più importanti.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 9 agosto.