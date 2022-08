L'oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 3 agosto 2022. In primissimo piano la classifica a stelline e le analisi astrologiche di mercoledì, nel contesto messe a confronto con i segni della seconda tranche zodiacale. Curiosi di dare un senso compiuto alla giornata che sta per arrivare?

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 3 agosto consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 3 agosto, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Complice la Luna nel segno, molte novità vi attendono su vari fronti: affetti, lavoro, amici.

Piacevoli fuoriprogramma in arrivo nel corso del periodo, forse anche "piccanti sorprese" da godere in ambito di coppia o meglio ancora se single... Chiarimenti probabili verso alcune amicizie un po' critiche, possibilità di piccole vincite al gioco del lotto, inviti inattesi e proposte interessanti: il mercoledì è servito! Nel lavoro, non crederete ai vostri occhi: proposte troppo belle per essere vere e allo stesso tempo da non farsele proprio sfuggire di mano. Opportunità concrete con piacevolissimi incontri per chi è cuore solitario: momenti appassionati e romantici con una persona molto più esperta di voi. Possibile una ritrovata intimità soprattutto nell’alcova matrimoniale. Con queste prospettive si consiglia anche di fare un po’ di moto per mantenere la linea.

Scorpione: ★★★★. Questa di mercoledì è senz'altro la giornata giusta per svuotare le tasche dalle cose vecchie e la testa da idee e pregiudizi che non favoriscono una lettura obiettiva della realtà. Varate progetti a lunga gittata e non accontentatevi delle briciole che potreste avere nell'immediato: sappiate guardare lontano!

Nel lavoro, comunque sia, fate attenzione a ciò che potreste dire sull’onda dell’emotività, perché le vostre parole potrebbero essere fraintese e crearvi qualche problema di troppo. In ambito amoroso, più che passione nell'aria si respira qualcosa di arretrato da finire al più presto. Per la grande caccia o qualche incontro “forte”, parlando di chi ama avventure mordi e fuggi, c'è da pazientare ancora un po’.

Inaugurate se possibile la giornata del digiuno: ogni tanto una mela o un latte al posto del solito (abbondante?) pasto è senz'altro salutare per la linea.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 3 agosto mette sul piatto della bilancia la possibilità che possa sovvenire un periodo buono, anche se un po' monotono. Approfittate della parziale positività della Luna in Bilancia che in questo periodo è pronta a elargire concretezza e abbastanza sangue freddo, magari anche per sistemare eventuali questioni lavorative delicate. Se sarete decisi nel portare avanti le vostre idee, bene, fatelo pure: dalle piccole difficoltà possono nascere anche ottime cose, sappiatelo! Nel lavoro saprete impegnarvi al massimo, sfoderando tutta la vostra grinta migliore nel trovare alleati competenti, buoni per migliorare la vostra situazione.

Complimenti per il settore dell'amore! Nella coppia giornata di magica pace, di progetti duraturi, di conferme, di dubbi dissipati, di scelte importanti per il vostro futuro: meglio di così... Vivete e siate felici, ok?

Oroscopo e stelle del 3 agosto, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★. Giornata "sottotono". La Luna in Bilancia a questo giro s’intestardisce contro di voi, ma trova una testa ancora più dura. Potreste sentirvi spiazzati, ma state pur certi che recupererete presto il controllo su qualsiasi situazione. Assumete nel frattempo l’atteggiamento che vi è più consono, solo così riuscirete a resistere ad ogni tipo d’imprevisto. Nel lavoro in molti sarete più agitati del normale e in alcuni casi anche piuttosto inclini a brevi e incontrollati scatti d’ira: calma!

In queste situazioni dovreste tenere particolarmente d’occhio ciò che dite, per evitare conseguenze peggiori. In amore, dopo una giornata un po' così, una serata tranquilla davanti alla tele senz'altro ci può stare. Se però sarete tra coloro che avranno rifiutato un invito intrigante, allora c’è qualcosa che non va: analizzatevi. Corpo e mente devono guardare nella stessa direzione, altrimenti...

Acquario: ★★★★★. In splendido trigono alla Luna in Bilancia il vostro Saturno si rivela una miniera di sorprese. Dunque è facile ipotizzare una giornata altamente dinamica con risvolti anche molto fortunati. Il tono emotivo è previsto decisamente in risalita come pure alta potrebbe essere la forma fisica, pimpante e reattiva.

Brillanti e intraprendenti, in molti non vorrete certamente perderete nessuna delle occasioni per divertirsi che verranno offerte a breve. Nel lavoro poi, di certo le buone idee non mancheranno. Dovreste però distinguere il vero dal falso e quelle realizzabili da quelle che sono semplici chimere. In amore una new entry nella vostra cerchia di amici scatenerà tanta fantasia, forse persino stuzzicando quel vostro buon spirito da conquistatori ultimamente un pochino assopito. Dai, sfoderate pure il fascino di cui siete dotati e colpite!

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 3 agosto, vede molti del segno in difficoltà. Un deciso malumore potrebbe prender piede a causa di una persona di famiglia, oppure un'amicizia, ostile nel periodo.

Non prendete ogni cosa come pretesto per sfogare istinti aggressivi e, prima di parlare, contate fino a dieci. Non cedete nemmeno a eventuali piccole tensioni che potrebbero infastidire, siate meno suscettibili con le persone a cui tenete, anche a costo di rinunciare a qualche personale verità. Nel lavoro, una giornata favorevole all’affermazione nell'attività di routine potrebbe maturare solo e soltanto se saprete imboccare la strada della diplomazia. Dice il saggio: "Uomo avvisato, mezzo salvato! In amore, incandescenti, con momenti di nervosismo e d’insofferenza. Attenzione alle gelosie immotivate: siate più comprensivi e disponibili. Consiglio: per allontanare lo stress respirate aria di mare.