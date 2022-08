L'Oroscopo di martedì 2 agosto è pronto a svelare tutte le sorprese in serbo per i segni zodiacali. Le previsioni astrologiche danno spazio agli aspetti principali della vita amorosa, lavorativa e sociale di ciascuno di noi. Ci sarà chi si farà travolgere dall'ambizione e chi vorrà solo un po' di serenità.

In particolare Ariete, Sagittario e Acquario godranno di molta fortuna, mentre Toro, Pesci e Scorpione saranno vicini alle persone care. Vergine, Leone e Gemelli cercheranno un nuovo equilibrio e, infine, Bilancia, Capricorno e Cancro non saranno favoriti dalle stelle.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 2 agosto, con voti e rispettiva classifica.

Previsioni astrologiche di martedì 2 agosto: dall'Ariete al Cancro

Ariete: le stelle saranno dalla vostra parte. Vivrete una giornata ricca di avventure e di serenità. Adorerete essere al centro della scena e questo non farà altro che aumentare la vostra autostima. Il lavoro andrà a gonfie vele grazie alle vostre recenti iniziative. Il capo rimarrà molto sorpreso dal vostro rendimento e anche i colleghi non potranno fare a meno di provare un pizzico di invidia. Voto 9.5.

Gemelli: vi lascerete trasportare dai pensieri negativi. Farete fatica a controllare le emozioni e a sfogarvi con le persone care. Vi sentirete apatici e, per il momento, non vorrete distrarvi in alcun modo.

Potrebbe essere il momento giusto per provare a ricominciare da zero. Un nuovo inizio vi consentirà di lasciarvi alle spalle gli errori del passato. Voto 5.5.

Toro: vi libererete di alcune vecchie ossessioni. Finalmente, tornerete a essere padroni di voi stessi. Vi occuperete del successo professionale e della riuscita della relazione di coppia.

La situazione economica vi consentirà di dedicarvi a un po' di shopping. Adorerete gli oggetti tecnologici, ma non potrete fare a meno di farvi tentare dalla moda. Voto 8.

Cancro: il lavoro non andrà per il meglio. Sarete distratti e poco collaborativi. Non avrete foglia di fare gioco di squadra perché non vi fiderete abbastanza dei vostri colleghi.

Esprimerete delle rimostranze, ma nessuno ascolterà le vostre parole. Le previsioni astrologiche vi consigliano di tenere un profilo basso e di non sacrificare la vostra produttività. Voto 4.

Oroscopo e voti del 2 agosto: dal Leone allo Scorpione

Leone: non riuscirete a scalare la classifica. Anzi, l'assetto astrale non sarà molto gentile nei vostri confronti. Ci saranno situazioni che rimarranno irrisolte e altre che vi costringeranno a cambiare rotta. Vi renderete conto di aver bisogno di un po' di riposo per via dello stress eccessivo. Anche il lavoro non avrà più la stessa attrattiva su di voi. Voto 6.

Vergine: vi porrete dei dubbi sulle vostre frequentazioni. Inizierete a sospettare di non aver preso la decisione giusta.

Potrete provare a prendere le distanze da tutto questo, ma ci sarà chi reclamerà determinate attenzioni. Le previsioni astrologiche vi consigliano di agire lentamente, senza dare spazio all'impulso e senza imporvi dei limiti di tempo. Voto 6.5.

Bilancia: sarete stanchi di dovervi giustificare con gli altri. Deciderete di chiudervi a riccio e di concentrarvi solo su voi stessi. Sarà una mossa azzardata che potrebbe non dare gli effetti desiderati. Per fortuna, alcuni piccoli segnali vi aiuteranno a compiere una scelta diversa. Il lavoro, in parte, vi tirerà su di morale. Però, non basterà per restituirvi il sorriso. Voto 5.

Scorpione: avrete paura di rimanere da soli. I recenti impegni, infatti, vi hanno costretti a trascurare le persone care.

Gli amici hanno espresso il loro malcontento e anche il partner è rimasto deluso. Per fortuna, le stelle vi daranno modo di recuperare. Saranno sufficienti pochi gesti per riportare le cose alla normalità. Sarete molto fieri di voi stessi. Voto 7.

Previsioni zodiacali e classifica del 2 agosto: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: deciderete di guardare sempre avanti. Il passato smetterà di farvi male perché, finalmente, saprete quale strada intraprendere. La relazione con il partner vi consentirà di sperimentare nuove forme di amore. Vi sentirete a vostro agio anche con gli amici. Potrebbe essere il momento giusto per provare a trasformare in realtà i vostri sogni nel cassetto. Voto 9.

Capricorno: la ruota della fortuna vi darà le spalle.

Per il momento, non potrete contare sulla benevolenza dei pianeti. Sarete costretti ad affrontare situazioni impreviste, soprattutto dal punto di vista romantico. Il partner potrebbe sollevare delle questioni irrisolte e pretendere delle spiegazioni. Non sarà facile, per voi, assecondare le sue richieste. Voto 4.5.

Acquario: sarete molto dolci e rispettosi. Metterete al primo posto le persone amate. La famiglia avrà un ruolo importantissimo in questa giornata. Adorerete confrontarvi con i parenti e provare a trovare una soluzione ai problemi di ognuno. Anche se l'amore non busserà alla vostra porta, non avrete nulla di cui rimproverarvi. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non gettare la spugna.

Voto 8.5.

Pesci: il lavoro passerà in secondo piano. Anche se sarete molto affezionati alla vostra professione, preferirete concentrarvi sul partner. Darete spazio ai vostri sentimenti e vi farete travolgere da una splendida nube romantica. La persona amata apprezzerà i vostri gesti e ricambierà con altrettanta gentilezza. I momenti trascorsi insieme saranno indimenticabili. Voto 7.5.

Classifica finale del 2 agosto dei dodici segni zodiacali

Ecco la classifica finale del 2 agosto di tutti i segni zodiacali, con i rispettivi voti