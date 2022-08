Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 4 agosto, i nati sotto il segno del Capricorno non devono sbilanciarsi troppo. I Pesci, invece, sono un po' giù di corda.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: l'Oroscopo del 4 agosto vi invita a non lasciarvi prendere troppo dallo sconforto. Ci sono delle cose che nella vita vanno affrontare necessariamente.

11° Gemelli: siete molto indecisi su una decisione da prendere, meglio non rischiare. Sul lavoro è tempo di darsi da fare. Il mese di settembre sarà rivelatore per voi.

10° Bilancia: non amate le persone dalla doppia personalità, quelle che davanti sono in un modo e dietro in un altro.

Spesso, però, nella vita capita di avere a che fare con queste persone. Siate pazienti.

9° Vergine: in amore potreste trovarvi a dover prendere delle decisioni in maniera piuttosto drastica. Cercate di sfruttare al meglio le vostre potenzialità per capire quale sia la cosa migliore per voi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Leone: non è il momento giusto per prendere decisioni azzardate. Rischiare talvolta è importante, ma dovete essere un po' più cauti. Giornata di riposo necessaria.

7° Acquario: tempo al tempo, non abbiate fretta. Se siete in procinto di chiudere un accordo importante, meglio riflettere a fondo altrimenti si rischiano di commettere degli errori importanti.

6° Cancro: prima di prendere una decisione, di solito, rimuginate a lungo. Per quanto riguarda il lavoro, questo può anche andar bene. In ambito sentimentale, però, bisogna andare più di pancia.

5° Capricorno: l'oroscopo del 4 agosto vi invita a non essere troppo frettolosi. Se ci sono delle cose molto importanti in ballo, aspettate che arrivi settembre prima di sbilanciarvi troppo.

Oroscopo segni fortunati 4 agosto

4° in classifica Scorpione: prendetevela con comodo. Oggi è importante non essere troppo irruenti e lasciare che le cose vadano da sé. Dal punto di vista professionale, invece, ci sono delle novità.

3° Ariete: l'oroscopo del 4 agosto vi invita ad essere più aperti mentalmente. Spesso tendete a chiudervi in voi stessi e a reagire in malo modo dinanzi i cambiamenti, senza pensare che essi talvolta sono necessari.

2° Sagittario: giornata molto interessante per chiudere degli accordi. Tra oggi e domani si risolveranno delle situazioni in sospeso da tempo e questo non potrà che rendervi assolutamente felici e più leggeri.

1° Toro: lentamente riuscirete3 a raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati. I giorni passati sono stati burrascosi, ma la Luna adesso è nel segno, pertanto, non vi resta da fare altro che approfittarne.