L'oroscopo di martedì 2 agosto vedrà un Gemelli più calmo e risoluto sul posto di lavoro, mentre la Luna si sposterà nel segno della Bilancia, permettendo momenti migliori in amore. Acquario potrebbe fare nuove e interessanti conoscenze, mentre un euforico Scorpione potrà contare su un'ottima relazione sentimentale. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 2 agosto.

Previsioni oroscopo martedì 2 agosto 2022 segno per segno

Ariete: l'astro argenteo si sposterà nel segno della Bilancia in questa giornata di martedì, dunque in opposizione.

Single oppure no, comprensione e armonia non saranno così semplici da raggiungere con la vostra fiamma. Vorreste amare il partner con tutti voi stessi, ma la paura di rimanere delusi prenderà il sopravvento. Nel lavoro invece riuscirete a svolgere con maggior precisione i vostri progetti, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 6️⃣

Toro: sfera sentimentale stabile e piacevole per voi. Single oppure no, il pianeta dell'amore sarà dalla vostra parte, e vi premierà con momenti delicati e intensi tra voi e la persona che amate, soprattutto se siete nati nella terza decade. In ambito professionale i vostri progetti faticheranno un po’ ad andare in porto, ma con il giusto impegno otterrete discreti risultati.

Voto - 7️⃣

Gemelli: riuscirete a essere più calmi e risoluti sul posto di lavoro secondo l'oroscopo di martedì 2 agosto. Mercurio e Giove vi aiuteranno a gestire efficacemente i vostri progetti, ottenendo talvolta risultati sopra le aspettative. Per quanto riguarda i sentimenti questa giornata sarà caratterizzata da interazioni leggere e piacevoli.

Se siete single la Luna in trigono vi aiuterà a sentirvi più sicuri di voi quando fate nuove conoscenze. Voto - 8️⃣

Cancro: configurazione astrale che vedrà la Luna in quadratura in questa giornata di agosto. Il romanticismo non vi mancherà, ciò nonostante potreste essere spesso fraintesi. Sul fronte professionale Marte e Urano saranno vostri alleati, e vi daranno una mano in quei progetti a lungo termine.

Attenzione però a Giove in quadratura, che potrebbe procurarvi qualche imprevisto. Voto - 7️⃣

Leone: giornata migliore per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. Se siete single, approfittate di questo momento per recuperare un rapporto importante. Se invece siate già impegnati non avrete paura di mostrare i vostri sentimenti, ma anche i vostri dubbi e le vostre perplessità. In ambito lavorativo Mercurio e Giove saranno di grande aiuto per i vostri progetti, ma dovrete avere una tabella di marcia ben definita per arrivare a monte. Voto - 8️⃣

Vergine: cielo favorevole sul piano sentimentale in questa calda giornata d'agosto. Venere accende i vostri sentimenti e, single oppure no, vi sentirete spesso a vostro agio all'interno della vostra cerchia di persone.

Ricordatevi che le promesse che fate vanno mantenute. In ambito lavorativo i vostri progetti andranno in modo scorrevole, con risultati più che soddisfacenti. Voto - 9️⃣

Bilancia: sfera sentimentale migliore in questa giornata di martedì. L'astro argenteo sarà dalla vostra parte, e vi permetterà di mostrare maggior comprensione nei confronti della persona che amate. Se siete single rendetevi conto che a volte essere troppo sensibili a volte è un difetto. Nel lavoro astri come Mercurio e Saturno saranno favorevoli, ma in contrasto con altre stelle come Giove. Siate piuttosto cauti dunque nel portare avanti i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Scorpione: ottima giornata sul fronte amoroso per voi nativi del segno.

Venere vi sorriderà dal segno del Cancro, e vi renderà romantici quanto basta per vivere in armonia la vostra relazione di coppia. Se siete single un pizzico di spontaneità potrebbe favorire nuovi legami. In ambito lavorativo potreste sentirvi stanchi del vostro impiego, e con la voglia di prendervi una pausa. Abbiate pazienza, e presto ritroverete entusiasmo. Voto - 8️⃣

Sagittario: configurazione astrale migliore sul piano sentimentale, grazie alla Luna che si metterà in sestile dal segno della Bilancia. Ritroverete fiducia e intesa tra voi e la vostra fiamma, soprattutto se siete nati nella terza decade. Per quanto riguarda il lavoro, anche in questa giornata di agosto, sarete ancora un valido punto di riferimento, e sarete in grado di mettere insieme buoni risultati.

Voto - 8️⃣

Capricorno: oroscopo della giornata di martedì 2 agosto che vedrà un cielo davvero complicato da gestire per voi. La Luna e Venere saranno in cattivo aspetto, e il vostro umore non sarà dei migliori. Single oppure no dunque, va bene non felici di una situazione che non va, ma non dovrete prendervela con chi non c'entra nulla, anzi, se potete, provate a chiedere un consiglio. In ambito professionale Marte sarà favorevole, e vi aiuterà a reagire ad ogni situazione. Voto - 6️⃣

Acquario: questa Luna in trigono dal segno della Bilancia accenderà la vostra voglia di socializzare secondo l'oroscopo. Soprattutto voi cuori solitari, potreste fare interessanti conoscenze, mentre se siete già impegnati, cercherete di consolidare il vostro rapporto.

Sul fronte professionale non sarete sempre al top della forma, ciò nonostante, anche con tempi più lunghi, riuscirete a portare a termine i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Pesci: l'astro argenteo non sarà più in cattivo aspetto per voi, lasciando campo libero al pianeta Venere, in trigono dal segno del Cancro. Single oppure no, tornerete a mostrare fieramente le vostre emozioni, e con un po' di fortuna, riuscirete a stabilire una discreta intesa con la vostra fiamma. In ambito lavorativo cercherete di non cadere in tranelli, e darete sempre del vostro meglio per gestire efficacemente i vostri progetti. Voto - 8️⃣