Per il mese di agosto 2022, l’Oroscopo del segno del Capricorno sarà molto incentrato sulle amicizie, più che sull’amore, mentre le vicende finanziarie subiranno finalmente una impennata considerevole. Favoriti i viaggi, soprattutto in località lontane, e fare un po' di attività fisica, che non sia necessariamente uno sport.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per il segno del Capricorno per il mese di agosto 2022.

L’oroscopo di agosto: amore

Sicuramente nel corso di questo mese potreste avere molto poco spazio per le questioni amorose. Un po’ per mancanza di tempo, un po’ per una situazione che ora come ora non riscontrerà degli atteggiamenti ‘melensi’, con il partner ci saranno semplicemente momenti di profonda intesa, che probabilmente potrebbe essere non solo bella, ma anche utile per poter avere delle giornate del tutto rilassate e prive di problemi troppo difficili da superare.

La famiglia sarà però al centro della vostra attenzione, soprattutto se avete a che fare con dei bambini o qualcuno di cui prendervi cura in maniera diretta. Le amicizie invece saranno in grado di darvi una boccata di aria fresca per gran parte delle giornate del mese di agosto, secondo l’oroscopo.

Fortuna

Il lavoro procederà con molte opportunità da cui attingere per poter superare le sfide quotidiane, per cui non dovreste assolutamente preoccuparvi in caso di difficoltà che potrebbero nuocere a qualche investimento. I guadagni arriveranno molto di più di quanto vi aspettate, perché l’impegno misto ad una forte collaborazione con i colleghi vi metterà in una situazione più che favorevole.

L’oroscopo prevede anche una serie di grandi novità che potrebbero portare la vostra carriera ad una promozione importante, ad una proposta lavorativa allettante se siete alla ricerca di un impiego che possa soddisfare le aspettative o comunque ad un salto che potrà essere determinante per qualche progetto personale.

Le novità del mese

Viaggiare potrebbe essere una delle grandi novità che permeano questo mese di agosto 2022. L’oroscopo prevede una località che potrebbe davvero farvi rilassare e dimenticare qualche persona che vi ha deluso molto, ultimamente. Rinnovare il vostro guardaroba potrebbe essere un’altra novità che entrerà a far parte della seconda metà del mese, quando la situazione si stabilizzerà, anche dal punto di vista mentale.

Qualche piccola follia con le amicizie, come andare in un posto lontano, potrebbe rigenerarvi del tutto, anche fisicamente. Una uscita quasi quotidiana da casa potrebbe favorire anche una attività fisica più frequente, se non fate sport normalmente.