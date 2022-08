L'oroscopo della settimana che va dal 22 al 28 agosto vede il pianeta Mercurio passare per il segno della Bilancia, che riuscirà a esprimere meglio le proprie idee al lavoro, mentre per il Cancro alcuni progetti professionali potrebbero faticare a decollare. Le opportunità lavorative finalmente arriveranno per i nati Gemelli, mentre Sagittario potrà contare su una relazione di coppia affiatata. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 22 al 28 agosto.

Previsioni oroscopo dal 22 al 28 agosto 2022 segno per segno

Ariete: le prime giornate della settimana potrebbero non essere molto convincenti a causa della Luna in quadratura.

Ciò nonostante, con Venere in trigono vi riprenderete presto e riuscirete a godere di un rapporto stabile e piacevole. Se siete single vi prenderete maggior cura dei vostri rapporti sociali. In ambito lavorativo l'arrivo di Mercurio in Bilancia potrebbe confondervi le idee, per cui cercate di chiarire bene ogni dubbio prima di iniziare un nuovo progetto. In ogni caso avrete stelle come Giove e Saturno per fare un buon lavoro. Voto - 8️⃣

Toro: la settimana non inizierà così male in amore grazie alla Luna, ma con Venere in quadratura non aspettatevi una vita sentimentale movimentata e affiatata. Single oppure no, non abbiate troppe pretese nei confronti della persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro questo cielo potrebbe portare belle notizie, ma dovrete essere pronti a cogliere le occasioni che arriveranno.

Voto - 6️⃣

Gemelli: periodo stabile e pieno di soddisfazioni sul fronte amoroso per i nati del segno. Venere cercherà di favorire le relazioni personali e sociali, ma attenzione nel weekend, quando la Luna si troverà in quadratura e potrebbe rendere difficile gestire certi rapporti. Sul fronte professionale, con Mercurio che si sposterà in trigono dal segno della Bilancia, finalmente arriveranno opportunità lavorative interessanti, da sfruttare al pieno delle vostre possibilità.

Voto - 8️⃣

Cancro: sfera sentimentale nel complesso stabile durante la prossima settimana. La Luna sarà spesso dalla vostra parte e vi aiuterà ad esaltare al meglio il vostro rapporto, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se siete single non vi mancherà una certa grinta, che vi permetterà di fare incontri davvero interessanti.

Sul fronte professionale, invece, portare avanti i vostri progetti potrebbe non essere così semplice, considerato che Mercurio si sposterà in quadratura e potrebbe confondervi le idee. Voto - 7️⃣

Leone: vita amorosa intensa e romantica grazie al sostegno di Venere. In questa settimana potrete anche contare sulla Luna in buon aspetto che, single oppure no, vi darà l'occasione di vivere momenti indimenticabili. Cercate di impegnare più tempo per i rapporti personali. In ambito lavorativo Mercurio tornerà ad agire a vostro favore e con Giove favorevole sarete in grado di mettere insieme progetti di più ampio respiro. Attenzione però a Marte in quadratura che vi toglierà energie. Voto - 8️⃣

Vergine: sarà una settimana tutto sommato discreta per voi del segno, con discrete soddisfazioni soprattutto in ambito amoroso.

Godrete di una relazione stabile, ma soprattutto potrete contare sul sostegno della Luna, che nel weekend vi permetterà di esaltare al meglio i vostri sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio non sarà più dalla vostra parte e con Marte in quadratura potreste non essere sempre in ottima forma. Voto - 7️⃣

Bilancia: oroscopo della prossima settimana che vede il pianeta Mercurio entrare nel vostro cielo. Sul fronte professionale riuscirete a esprimere meglio le vostre potenzialità e con il giusto impegno sarete in grado di mettere insieme buoni risultati. Per quanto riguarda i sentimenti, con Venere in sestile, il vostro fascino sarà a livelli sorprendenti. Single oppure no, avrete modo di godere di rapporti straordinari.

Soprattutto le giornate di mercoledì e giovedì saranno le più intriganti grazie alla Luna favorevole. Voto - 7️⃣

Scorpione: inizio di settimana tutto sommato discreto in amore grazie alla Luna in trigono. Ciò nonostante, il pianeta Venere sarà ancora contro di voi e i rapporti con il partner, o con la persona che amate se siete single, faticheranno a decollare. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio si metterà alle vostre spalle, ma avrete comunque buone occasioni per mettere insieme buoni progetti. Voto - 6️⃣

Sagittario: sfera sentimentale affiatata secondo l'oroscopo della prossima settimana. Continuerà il vostro magico momento in amore e, single oppure no, potrebbe darvi grandi soddisfazioni.

Per quanto riguarda il piano professionale arriverà il sostegno di Mercurio che si metterà in sestile e ci saranno discrete possibilità di successo con i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Capricorno: le prossime saranno giornate pesanti sul posto di lavoro, a causa di Mercurio che si troverà in quadratura dal segno della Bilancia. Cercate di non dare nulla per scontato, facendo attenzione a ogni dettaglio. Sul fronte sentimentale la Luna vi darà qualche grattacapo fino a martedì, ciò nonostante nel weekend avrete modo di rifarvi. Single oppure no, per conquistare la persona che amate siate pazienti. Voto - 6️⃣

Acquario: previsioni astrali che vedono ancora una volta Venere in cattivo aspetto. Dal punto di vista sentimentale non sarete sempre dell'umore adatto per cercare di vivere un bel rapporto con il partner.

Se siete single cercate di curare maggiormente i rapporti d'amicizia. Sul fronte professionale queste stelle porteranno buone idee e un certo entusiasmo, utile per portare a termine con successo i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Pesci: la settimana inizierà molto bene per quanto riguarda i sentimenti grazie alla Luna in trigono. Con questo cielo cercate di portare stabilità all'interno del vostro rapporto. Se siete single saprete come prendervi cura delle persone che amate, soprattutto voi nati nella prima decade. Sul fronte professionale Mercurio smetterà di essere opposto e porterà opportunità interessanti da sviluppare. Attenzione però a Marte in quadratura che potrebbe rendervi più stanchi del solito. Voto - 7️⃣