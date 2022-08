L'oroscopo della giornata di domenica 21 agosto prevede serenità e tranquillità per i nativi Bilancia, forti della Luna e di Venere in buon aspetto, mentre Mercurio darà una forte carica ai nativi Vergine. Leone e Gemelli dimostreranno tutta la loro voglia di vivere, mentre Sagittario dovrà saper gestire energie e progetti lavorativi. Vediamo nel dettaglio le pagelle con classifica voti per l'Oroscopo della giornata di domenica 21 agosto.

Previsioni oroscopo domenica 21 agosto 2022 classifica voti

Ariete: ottimo fine settimana per voi nativi del segno sul fronte amoroso.

Single oppure no, potrete contare sulla Luna e su Venere in buon aspetto, e non mancheranno momenti d'oro tra voi e la vostra anima gemella. Sul fronte professionale i buoni risultati arriveranno, e potreste prendere in considerazione l'idea di allargare i vostri orizzonti, con progetti di più ampio respiro. Voto - 9️⃣

Toro: sfera sentimentale che vedrà il pianeta Venere in quadratura secondo l'oroscopo. In amore, non sarà un buon momento per prendere in considerazione certe idee d'amore, perché il partner potrebbe non essere d'accordo. Se siete single, il bisogno di un amico con cui confessarsi potrebbe essere importante. Nel lavoro, nonostante alcune difficoltà, cercherete di portare avanti i vostri progetti, al meglio delle vostre possibilità.

Voto - 6️⃣

Gemelli: con la Luna e Venere in ottimo aspetto, non vi mancherà una grande voglia di vivere, e di condividere i vostri sentimenti con le persone che amate. Single oppure no, quest'ultima parte dell'estate avrà molto da offrirvi, e voi dovrete assaporare ogni singolo momento con la persona che amate. Nel lavoro avrete più grinta con i vostri progetti, cercando di reagire anche dinanzi agli imprevisti di Mercurio.

Voto - 8️⃣

Cancro: Giove in quadratura non sarà un grande alleato nella vostra scalata al successo. Per fortuna Mercurio sarà in buona posizione, e vi aiuterà a portare avanti i vostri progetti con razionalità e logica, soprattutto se siete nati nella seconda decade. In amore ci sarà stabilità tra voi e la persona che amate, e con il giusto atteggiamento, potreste provare a vivere emozioni più forti.

Voto - 8️⃣

Leone: non mancherà in voi una forte voglia di vivere dal punto di vista sentimentale grazie alla Luna e Venere in ottimo aspetto. Con il partner userete argomenti dolci, in grado di aumentare l'intesa tra voi, e dare vita a momenti romantici e di crescita. Sul fronte professionale avrete un cielo schierato a vostro favore, utile per cercare di ottenere il successo che meritate. Voto - 9️⃣

Vergine: la settimana non si chiuderà benissimo per voi nativi del segno. La Luna dal segno dei Gemelli non sarà vostro alleato, e vi sentirete così legati alla persona che amate. Se siete single valutate bene se sarà il caso di chiedere un appuntamento con la persona che vi piace in questo momento.

Nel lavoro vi state preparando a nuove iniziative e progetti, cercando di iniziare la nuova stagione lavorativa ben organizzati. Voto - 7️⃣

Bilancia: periodo favorevole sul fronte amoroso secondo l'oroscopo di domenica 21 agosto. In quest'ultima giornata della settimana godrete del favore della Luna e di Venere, e tra voi e la persona che amate non mancheranno splendidi momenti insieme, soprattutto se siete nati nella terza decade. Non mancheranno dunque serenità e tranquillità tra voi e la persona che amate. Sul fronte professionale i vostri piani per raggiungere il successo si riveleranno efficaci soltanto se non vi perderete nei dettagli. Voto - 8️⃣

Scorpione: sfera sentimentale non eccezionale a causa di Venere in quadratura.

Far valere i vostri sentimenti con un cielo così difficile non sarà affatto semplice. Cercate di mostrare sempre comprensione e rispetto nei confronti della persona che amate. Sul fronte lavorativo invece arriveranno brillanti idee che potrebbero aiutarvi a migliorare la vostra posizione professionale, grazie a Mercurio in sestile. Voto - 6️⃣

Sagittario: con Marte che passerà in opposizione dal segno dei Gemelli, dovrete essere in grado di gestire meglio le vostre energie, e ripartirle al meglio per ottenere discreti risultati dai vostri progetti. Attenzione inoltre a questo Mercurio in quadratura, che potrebbe portare spiacevoli imprevisti. Sul fronte amoroso la Luna non vi farà sentire a vostro agio con il partner, ciò nonostante avrete sempre Venere in buon aspetto, che vi aiuterà a regolare i rapporti con le persone che amate.

Voto - 6️⃣

Capricorno: periodo discreto sul fronte amoroso in questa giornata di domenica. Questo cielo forse non sarà estremamente favorevole, ciò nonostante sarete comunque in grado di vivere una relazione di coppia discreta, affiatata. Se siete single non vi dispiacerà trascorrere un po’ di tempo con le persone che amate. Potreste vivere momenti piacevoli e inaspettati. Sul fronte lavorativo Mercurio cercherà di aiutarvi, e vi darete da fare per ottenere discreti risultati dai vostri progetti. Voto - 7️⃣

Acquario: nonostante la Luna sarà in buon aspetto, in amore non sarà un buon periodo per farsi notare e stringere nuovi legami, soprattutto se siete single. Se invece siete già impegnati, sfruttate la buona posizione della Luna per provare a vivere un rapporto più affiatato.

Sul fronte professionale evitate i grandi investimenti al momento, perché potreste non raggiungere i risultati sperati. Voto - 6️⃣

Pesci: Marte e Mercurio metteranno sulla vostra strada spiacevoli imprevisti da affrontare sul posto di lavoro. Per raggiungere i vostri obiettivi, dovrete essere più concentrati, e prendere i vostri progetti con meno superficialità. In amore la Luna vi darà qualche grattacapo, tuttavia potreste provare comunque a vivere un rapporto affiatato, se dimostrerete interesse nei confronti del partner, e voglia di risolvere i vostri problemi insieme. Voto - 6️⃣