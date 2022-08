L'oroscopo di domani è pronto a dare indizi più o meno affidabili riguardanti la giornata di questo mercoledì. In primo piano le previsioni zodiacali del 10 agosto 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Occhi puntati quindi in esclusiva sulla sestina formata da Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'Oroscopo di domani 10 agosto, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 10 agosto, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 10 agosto preannuncia un periodo normale.

In amore, la Luna si troverà in buono aspetto, così per voi questi influssi armonici saranno una coccola rinforzante. Avrete tempo da dedicare a voi stessi e ai vostri affetti e questo tempo vi permetterà di tirare fuori dal cilindro qualche idea creativa per ravvivare la vita a due. Le stelle vi daranno sufficiente aiuto, facilitando il dialogo di coppia o facendovi trovare un partner disposto a realizzare qualche ambizione. Riuscirete a godervi ogni attimo della vita con serenità e anche un briciolo di sana felicità. Single, non è detto che la vostra solitudine debba durare in eterno: già oggi un incontro inaspettato potrebbe schiudervi nuove prospettive. La serata poi vi porterà una grande voglia di divertirvi, conoscere, instaurare nuovi rapporti.

Sarà una giornata all'insegna del divertimento e della seduzione, anche perché alcune stelle vi saranno amiche. Approfittate di tanta benevolenza rischiando un tantino di più, soprattutto se siete alla ricerca dell'amore: correte a prenderlo! Nel lavoro, dovrete appellarvi al vostro spirito pratico per riorganizzare al meglio l'agenda.

In vista di un buon numero di impegni.

Toro: ★★★★. A dettar legge questo mercoledì è la solita routine. In campo sentimentale, la giornata sarà scorrevole e soddisfacente abbastanza. Venere quasi armonica garantirà il supporto del partner; così avrete sempre una spalla su cui piangere e qualcuno con cui ridere. Cosa potreste desiderare di più per questo periodo estivo?

Diciamo che starà a voi organizzare qualcosa di speciale per la giornata, anche perché il vostro partner ha fatto fin troppo per voi ultimamente. Chiamate il suo ristorante preferito e prenotate una cenetta romantica per due, ok? Single, riposta la pigrizia, da oggi sarete molto attivi e soprattutto più organizzati. Farete tanti progetti e riuscirete ad entusiasmare chi vi sta intorno: la vostra carica sarà contagiosa! Non abbiate paura di chiedere aiuto a un amico/a fidati se siete in difficoltà. Spesso tendete troppo a sovraccaricarvi di compiti e pensieri, senza mai prendervi un momento di tregua. Sappiate che chi vi stima è ben lieto di potervi essere utile. Nel lavoro, le vostre idee verranno valutate positivamente: vi rimboccherete le maniche per mostrare quello che sapete fare.

Gemelli: ★★★. Centro settimana da considerare in massima parte leggermente sottotono rispetto ai giorni già trascorsi. In amore, un cielo grigio forse vi punzecchierà di continuo, impedendovi di vedere le cose con distacco e lucidità. Mentre con la spinta di Marte, presente nel vicino Toro, sarete tutto istinto e niente ragione e non solamente in questo momento. Lasciatevi attraversare dalle turbolenze se ci dovessero essere, così anche se sarete nervosi non esagererete di certo con le polemiche, evitando di incrinare l'armonia con chi amate. Non ostentare troppa sicurezza e spavalderia ben sapendo che il partner non si lascerebbe passare la mosca sotto al naso, dunque provocando discussioni inutili.

Single, non dovete perdere l'ottimismo: alcune cose non hanno preso la direzione auspicata, ma non per questo dovete perdervi d'animo. Quello che dovete fare è cercare una soluzione alla situazione difficile che si è venuta a creare, senza pensare troppo ai torti subiti. Nel lavoro, delle spese improvvise desteranno qualche preoccupazione: non fasciatevi troppo la testa. Accanto a voi c'è sempre qualcuno pronto a sostenervi oppure a dare una mano.

Oroscopo di mercoledì 10 agosto, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Ottimo il momento per quanto riguarda i sentimenti o gli affetti in generale. Si prevede possa maturare un'importante rinascita in ambito amoroso. Con Venere specialissima amica, in tanti saprete interpretare al meglio le motivazioni nascoste di chi amate traendone enorme vantaggio.

In particolare con il vostro partner non vi sarà più nulla di nascosto. Siete, oppure molto presto lo sarete, sulla stessa lunghezza d’onda di chi amate: basterà uno sguardo per capirsi, soprattutto per il fatto che sarete sempre in perfetta sintonia. Trascorrete del tempo anche con la famiglia, soprattutto con i figli (se ci sono, ovviamente) che hanno quasi sempre problemi da risolvere. Il vostro partner non vede l’ora di prepararvi una sorpresa romantica... Single, avrete energia da vendere e tanto ottimismo. Cercate di ritagliarvi del tempo libero, in primis quando il vostro umore è particolarmente solare. Concedetevi anche (ogni tanto, non spesso però) qualche piccolo sfizio. Le stelle saranno dalla vostra parte e vi renderanno di buon appetito: approfittatene per gustare quello che più vi piace!

Nel lavoro, stupirete tutti per la vostra efficienza.

Leone: ★★★★★. Giornata di metà settimana all'insegna della passione più sfrenata: amate qualcuno/a? Allora sappiate che in questo momento non avete nessun tipo di problema che possa bloccare la vostra performance amorosa: datevi da fare, godete di ciò che il periodo si prepara ad offrire su un bel piatto d'argento e non pensateci più! In questo mercoledì anche eventuali viaggi saranno favoriti: del resto avete già programmato tutto in modo perfetto, come solo voi sapete fare. Sarete più leggeri e scherzosi del solito e il partner adorerà passare del tempo con voi. Tanti saranno i sogni, tanta sarà la voglia di dare e ricevere amore o di conoscersi più in profondità.

Single, le stelle dicono che avete voglia di vivere più che mai. Pronti a fare qualche pazzia che mandi l'adrenalina ai massimi livelli? bene, scegliete un compagno d'avventura e lanciatevi: il vostro umore e il vostro spirito ne godranno e vi ringrazieranno. Vi sembrerà di non essere mai stati felici come in questo periodo. Nel lavoro, giornata positiva per le finanze: alcune vostre previsioni si riveleranno vincenti!

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 10 agosto, per ciò che concerne il campo sentimentale prevede che il partner sarà pronto a sorreggervi a livello morale e vi aiuterà ad essere più ottimisti. I piccoli gesti faranno la differenza, questo mercoledì più che mai, dato che sarete molto sensibili e molto dolci in primis con chi avete accanto.

Così il vostro compagno si rivelerà essere la persona giusta con cui condividere i progetti che più vi stanno a cuore. Sarete carichi di energia positiva e saprete trasmettere una grande vitalità al rapporto di coppia, incoraggiando anche la partecipazione di persone d'ambito familiare. Single, riaprite un po' alla volta quel cassetto in cui avevate nascosto i vostri sogni e i vostri progetti perché state intraprendendo la strada giusta per la loro realizzazione. Fate scelte oculate e tutto prenderà il verso giusto. Se siete tra coloro che continuano a sognare l'amore eterno, tranquilli perché le stelle sanno la verità e stanno per preparare una piacevole sorpresa. Nel lavoro, avrete la possibilità di dedicarvi ad un nuovo interesse che potrebbe essere preso alla pari di un hobby: avrà l'opportunità di trasformarsi in attività redditizia.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 10 agosto.