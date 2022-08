L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 10 agosto 2022. Curiosi di sapere cosa porterà di interessante la giornata di mercoledì? In analisi i segni della seconda sestina, ovvero quelli che vanno dalla Bilancia ai Pesci.

Senza dilungarci ulteriormente, andiamo a fugare eventuali dubbi, trasformandoli magari in anticipate certezze (almeno sulla carta). Di seguito, l'oroscopo del giorno 10 agosto con relativo responso astrale in merito alle attività di lavoro e alla vita sentimentale.

Previsioni zodiacali del 10 agosto, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★. Periodo poco performante in quasi ogni settore. Si profila, dunque, una giornata da considerare un pochino sottotono: probabili disguidi, qualche malinteso e un po' di stress quotidiano potrebbero avere la meglio. Forse è il caso che - riconoscendo che alcune relazioni non sono altro che delle mere perdite di tempo - vi dedichiate a riallacciare rapporti più importanti: una cara persona non aspetta altro. Ormai dovreste saperlo: detestiamo negli altri i nostri difetti e amiamo in loro ciò che vorremmo essere. Pensate, riflettete e tirate le somme. Nel lavoro, non fatevi promotori di iniziative che già in partenza sapete essere un buco nell'acqua.

Meglio aspettare tempi migliori. Voi single, fate attenzione al partner che scegliete in questo periodo, perché potrebbe essere una persona poco sincera e poco leale nei vostri confronti. Visto che la Bilancia ha come pianeta governatore Venere, perché non iniziate a dare amore a chi veramente lo merita? Oltre a piacervi, senz'altro vi farà bene interiormente.

Scorpione: ★★★★. In arrivo la classica giornata buona ma non troppo, fortunata ma non abbastanza, piacevole ma mancante di quel "qualcosa in più" capace di fare la differenza. Insomma, avrete a disposizione un mercoledì normale, come tanti altri. Trascorrerete una giornata piacevole e vi divertirete soprattutto se accoglierete senza remore una proposta insolita di una persona amica.

Allargate il giro di conoscenze: organizzatevi per rendere più vivace la vostra vita sociale e relazionale. Mostrandovi affettuosi, teneri e disponibili, ed evitando qualsivoglia assurda aspettativa, otterrete da chi amate il massimo della riconoscenza. Nel lavoro, invece, di fronte a qualsiasi offerta, anche se lusinghiera, non perdete il senso della realtà. Al contrario, valutatela con prudenza. Un consiglio salutare: dosate bene le energie se avete intenzione di sottrarne un po' alle questioni pratiche per spenderle per svaghi e/o divertimenti.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 10 agosto predice un mercoledì abbastanza buono per la maggioranza di voi nativi. In primo piano c'è una bella notizia: probabilmente più di qualcuno tra voi, in primis quelli con ascendente al top, potrebbero ricevere una novità in merito a qualcosa di importante.

Parlando in generale, invece di lamentarvi del fatto che il vostro tempo è interamente assorbito da lavoro e doveri, provate ad organizzare meglio le cose in agenda, dando la priorità solo a ciò che ritenete veramente importante. Gestendo meglio impegni ed energie riuscirete a ritagliarvi spazi inaspettati da dedicare a voi stessi e agli altri. Nel lavoro, visto il periodo, dovete ammettere che è dura farvi cambiare idea, ma stavolta la vostra ostinazione sarà premiata con un tangibile riconoscimento. In amore, un incontro fortuito risveglierà i sensi, facendovi dimenticare alcune pene d'amore del passato. Chi è single, invece, lo resterà ancora per un po'. Cambiate quelle abitudini che influiscono negativamente sullo stato psicofisico.

Oroscopo e stelle del 10 agosto, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Ottimo mercoledì, ancora fino alle ore 20:45 del 10 agosto sotto protezione lunare. In evidenza, tra i pianeti a favore, Marte e Urano in trigono e Nettuno in sestile. Insomma, uno scudo d'acciaio contro qualsivoglia avversità. Guardare al futuro con più fiducia e maggiore ottimismo non cambierà il mondo, ma trasformerà il vostro modo di affrontare le cose. Siate quindi più disponibili a quei piccoli compromessi senza i quali non sarebbe possibile muoversi tra la gente. Nel lavoro, intanto, se siete tra coloro in cerca di una nuova occupazione, tentate settori innovativi diversi da quelli in cui vi siete impegnati fino ad ora.

In amore, se state vivendo un rapporto a due piacevole e positivo, non devono esserci segreti fra voi, ma solo tanto rispetto e sincerità, anche nelle cose più insignificanti. Manifestate senza timidezza quello che avete nel cuore, e così andrete lontano voi e la persona che amate. Anche se sarete indaffarati, riuscirete a dosare bene le energie e ad evitare fatiche inutili.

Acquario: top del giorno. Splendida la giornata di mercoledì 10 agosto, in questa fase tutta all'insegna della Luna. L'Astro d'argento è già predisposto a regalare a tanti del segno sorprese e belle notizie, soprattutto in ambito affettivo. E visto che avrete la Luna come grande alleata, sappiate che quest'ultima saprà offrirvi tutto ciò di cui avrete bisogno: allegria e spensieratezza quanto basta, o almeno quel che serve per farvi trascorrere una bella giornata.

In famiglia sarete dotati di un'abilità speciale nel risolvere in breve tempo eventuali problemi. Nel lavoro tutto ok: sarete creativi e persino disposti a sostenere ritmi piuttosto serrati. In particolare, alcuni risultati appagheranno qualche vostra aspettativa in relazione a ciò che fate quotidianamente. In amore sarete aperti anche a nuove amicizie, mostrandovi spesso caldi ed affettuosi, non solo con il partner... È un buon momento per chi è in cerca dell'anima gemella e siete pure in buona forma. È sempre consigliato dedicare un po' della giornata all'attività fisica.

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno di mercoledì 10 agosto predice un giro di boa settimanale sottoposto alla dura legge dei periodi valutati con il "ko".

Calma, non tutto è perso a priori. State tranquilli, agite con convinzione senza strafare, alla fine mitigherete qualsiasi situazione. Insolitamente sfuggenti, molti tra voi spesso in società tendono a temere il confronto, forse avvertendo un senso di inadeguatezza nel modo di comportarsi. Preferite molte volte trascorre il tempo libero immergendovi nel giardinaggio e nelle vostre rassicuranti abitudini, piuttosto che invischiarvi in relazioni interpersonali che non rientrano nel vostro modo di vedere le cose e la vita in generale. Nel lavoro, intanto, per non sprecare energie nel coltivare rapporti superficiali, siate molto selettivi. Tuttavia, un po' di leggerezza non guasterebbe in amore, anche se quando si parla di sentimenti qualsiasi novità fuori dall'ordinario vi spaventa.

Vorreste andare sul sicuro ma, come ben sapete, al cuor non si comanda, per cui cercate di superare ogni blocco e andate avanti. Consiglio salutare: volendo ricaricare le energie, scegliete il contatto con la natura, facendo con calma brevi passeggiate.