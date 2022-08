Mercoledì 10 agosto troviamo sul piano astrologico la Luna insieme a Plutone transitare sui gradi del Capricorno, nel frattempo Venere risiederà nel segno del Cancro. Nettuno, intanto, continuerà la sosta in Pesci, così come Saturno proseguirà l'orbita in Acquario e Giove protrarrà il moto in Ariete. Urano, Marte e il Nodo Nord, infine, sosteranno in Toro, mentre il Sole stazionerà nel segno del Leone e Mercurio domicilierà in Vergine.

Oroscopo quotidiano favorevole per Cancro e Scorpione, meno entusiasmante per Ariete e Bilancia.

Sul podio

1° posto Scorpione: progressi.

Le vicende lavorative di casa Scorpione, nel corso di questo mercoledì, potrebbero beneficiare di notevoli nonché rinfrancanti progressi, specialmente per i liberi professionisti del segno che godranno di una visione lucida e lungimirante.

2° posto Cancro: desideri trasgressivi. La solita routine sotto le lenzuola parrà andar stretta ai nati Cancro durante questo giorno di metà agosto, col segno d'Acqua che manifesterà senza pudore al partner i propri desideri trasgressivi del momento.

3° posto Leone: un passo per volta. Il proficuo trucco, per così dire, che dovrebbero attuare i felini in questo giorno di metà settimana sarà di bandire l'impazienza comprendendo, al contempo, che ogni buona nuova giungerà a tempo debito.

Entrando in tale mood, il segno di Fuoco accrescerà le proprie possibilità di successo.

I mezzani

4° posto Pesci: gran tempismo. Alcune decisioni sentimentali, troppo spesso subite, hanno minato la tranquillità del dodicesimo segno zodiacale negli ultimi tre mesi ma, a partire da questo mercoledì, tale trend potrebbe cambiare decisamente rotta.

I nativi, difatti, si dimostreranno maggiormente vogliosi di mettere le cose in chiaro con uno spasimante e ciò si rivelerà una mossa particolarmente efficace.

5° posto Acquario: racconti esperienziali. Il quarto segno Fisso, durante questo giorno d'agosto, potrebbe avvertire la spasmodica voglia di mettere sul piatto, in primis con le nuove conoscenze, le proprie esperienze esistenziali, così da rendere partecipe e impressionare l'interlocutore.

6° posto Gemelli: scappatoie segrete. Sebbene tutti, o quasi, crederanno che i nati Gemelli siano di facile decifrazione, gli stessi nasconderanno probabilmente diversi aspetti che si guarderanno bene dall'esternare a chicchessia. Tali scappatoie si riveleranno degli ottimi percorsi segreti nei quali rifugiarsi e, al contempo, entrare maggiormente in contatto con il loro Io interiore.

7° posto Toro: di necessità virtù. Alcuni imprevisti o impedimenti, presumibilmente legati alla famiglia d'origine, avranno buone chance di rallentare le attività in programma che i nati Toro avevano deciso di intraprendere questo mercoledì. Nonostante lo scoramento iniziale, però, il segno di Terra si accorgerà che lasciandosi trasportare dagli eventi giungerà a degli stimolanti sentieri inesplorati.

8° posto Capricorno: compromessi. Le prime due decadi di casa Capricorno dovranno ingoiare qualche rospo sul fronte professionale dimostrandosi, inoltre, inclini a cedere ad alcuni compromessi per il quieto vivere aziendale.

9° posto Vergine: noncuranti. Sia sul versante amoroso che in quello amicale, i nati Vergine dimostreranno presumibilmente una dose spropositata di noncuranza verso i bisogni degli affetti più cari e ciò, com'è lecito attendersi, non sarà affatto apprezzato dalle persone che vogliono bene al segno Mobile.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: taciturni. Trovandosi in un trambusto astrale spiccatamente confusionario, i nati Ariete potrebbero ritirarsi nel loro carapace e proferire parole con contagocce, così da limitare eventuali strafalcioni dialettici e liti varie.

11° posto Sagittario: insoddisfatti. Sebbene tenteranno di trascorrerla con la persona del cuore, nella notte di San Lorenzo gli arcieri dovranno, con ogni probabilità, rivedere i loro piani in tal senso, provando a non farsi prendere dallo sconforto per questo mancato appuntamento col destino.

12° posto Bilancia: lavoro flop. Qualcosa sembrerà non girare per il verso giusto al lavoro per i nati Bilancia, soprattutto per il primo decano, e il segno d'Aria sarà chiamato a non inasprire ulteriormente i toni puntando il dito o iniziando una sterile discussione.