L'oroscopo della giornata di domenica 14 agosto vedrà momenti di totale spensieratezza per i nativi Pesci, forti della Luna in congiunzione, mentre niente potrà scalfire il buon umore dei nativi Cancro. L'Ariete sarà più a suo agio con le persone che ama, mentre Vergine non dovrà causare possibili discussioni. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 14 agosto.

Previsioni oroscopo domenica 14 agosto 2022 segno per segno

Ariete: la settimana si concluderà al meglio per voi, con la speranza e la voglia di vivere al meglio quella che sta per arrivare.

Single oppure no, godetevi questa giornata di riposo con le persone che amate, e soprattutto al meglio delle vostre possibilità, sentendovi a vostro agio. Voto - 8️⃣

Toro: con la Luna in sestile dal segno dei Pesci, il buon umore non vi mancherà, ma dal punto di vista sentimentale non ci saranno momenti così appaganti. In ogni caso, sentitevi comunque fieri di quanto siete riusciti a costruire finora, e prendete la vita con il vostro solito ottimismo. Voto - 7️⃣

Gemelli: giornata di domenica tra alti e bassi in amore a causa della Luna in quadratura secondo l'oroscopo. Certo, Venere sarà ancora favorevole, ma per vivere rapporti sociali e sentimentali tutto sommato sereni, il buon senso sarà molto importante.

Voto - 6️⃣

Cancro: periodo di relax per voi in questa giornata di domenica. La Luna vi sorriderà dal segno amico dei Pesci, e niente potrà scalfire il vostro buon umore. Godetevi la giornata, senza pensare alle mille mansioni che dovrete svolgere. Voto - 8️⃣

Leone: con Venere in congiunzione, dal punto di vista amoroso sarete il re indiscusso della savana.

Single oppure no, questa giornata potrebbe rivelarsi l'ideale per far salire la passione e vivere sentimenti unici. Voto - 9️⃣

Vergine: con la Luna in opposizione, i rapporti con le persone che amate potrebbero essere difficili da gestire. Sarà importante dunque non causare possibili discussioni che potrebbero solamente rovinarvi la giornata.

Voto - 6️⃣

Bilancia: Venere sarà vostro alleato in questa giornata di festa. Per quanto riguarda i sentimenti, godrete di un rapporto piacevole e tranquillo. Lentamente ritroverete l'intesa con il partner, o se siete single, con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7️⃣

Scorpione: sfera sentimentale tutto sommato discreta secondo l'oroscopo della giornata di domenica 14 agosto. Lasciate perdere la fretta, e prendete i rapporti con la persona che amate con cura e comprensione, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 7️⃣

Sagittario: la stanchezza accumulata nelle giornate precedenti verrà meno in questo lungo fine settimana. Un'ottima Venere vi permetterà di sentirvi amati e apprezzati dalla persona che amate.

Single oppure no, non mancheranno momenti e incontri piacevoli. Voto - 8️⃣

Capricorno: non ci saranno svolte radicali nella vostra vita quotidiana, ciò nonostante questa giornata di domenica si rivelerà positiva per voi nativi del segno. Vi sentirete a vostro agio con le persone che amate, e soprattutto ben integrati. Voto - 7️⃣

Acquario: periodo non molto intrigante sul fronte amoroso per voi nativi del segno. Venere in opposizione non vi lascerà respiro, e i rapporti con il partner potrebbero non essere così passionali. Sarà importante dunque cercare di mantenere una certa stabilità con la persona che amate. Voto - 6️⃣

Pesci: giornata di domenica che vedrà momenti di totale spensieratezza sul fronte amoroso secondo l'oroscopo, merito della Luna nel segno. Vivere questa giornata come verrà, e se dovessero arrivare momenti particolari, non fateveli fuggire per nulla al mondo. Voto - 8️⃣