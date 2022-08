Per il fine settimana del 27 e del 28 agosto 2022, l’Oroscopo sarà dalla parte del segno dell’Ariete, mentre il segno dello Scorpione e il segno del Pesci potrebbero scendere in basso nella classifica. Ci saranno però anche dei rialzi che potrebbero rivoluzionare qualcosa, come nel caso del segno della Bilancia.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo del weekend: tempo libero per Ariete

1° Ariete: finalmente il tempo libero sarà quello che vi darà l’opportunità di stare con le persone a cui tenete e che potrebbero anche farvi una bella sorpresa.

Le novità finanziarie vi daranno uno slancio per poter cominciare una bella esperienza prima che l’autunno sopraggiunga, come un’altra vacanza.

2° Toro: rinascerà il romanticismo nella vostra quotidianità, probabilmente grazie a qualche sorpresa del partner o ad una notizia che potrebbe essere determinante per lo svolgimento della vostra storia d’amore. Secondo l’oroscopo, finalmente vi sentirete molto più estroversi.

3° Acquario: le grandi energie che porterà la giornata di sabato sarà ampiamente utilizzata sul lavoro, mentre nella giornata di domenica potreste avere qualche bella notizia che vi metterà di buonumore. Fare un po’ di shopping per rinnovarvi il look non sarà affatto una cattiva idea.

4° Vergine: avrete delle sfide che potreste risolvere in men che non si dica, mentre con gli affetti svilupperete una voglia irrefrenabile di voler essere sempre disponibili e in grado di risolvere qualche problema di cuore.

Tregua per Sagittario

5° Sagittario: avrete un po’ di tregua dalle problematiche quotidiane grazie ad un familiare che potrebbe fare la differenza con il divertimento.

Fare qualcosa di diverso infatti vi conferirà una fiducia in voi stessi più forte rispetto alle giornate precedenti. Con le questioni burocratiche avrete un po’ di sollievo.

6° Bilancia: avrete occasione di avere dei momenti di spensieratezza a fronte di una settimana abbastanza turbolenta sul piano sentimentale. Le vicende amorose infatti potrebbero essere di ostacolo a qualche progetto personale, quindi sarebbe meglio staccare i contatti, soprattutto con qualcuno che non è veramente interessato a voi.

7° Gemelli: avrete una relativa calma all’interno del contesto familiare, probabilmente avrete degli accordi che finalmente verranno mantenuti alla grande, senza sforare. Dovrete però prestare attenzione a qualche spesa di troppo che potrebbe farvi saltare un po’ i conti.

8° Cancro: avrete qualche delusione in amore ma le amicizie saranno quelle che proveranno a tirarvi su di morale. Dovrete essere molto più cauti con la salute, perché siete molto debilitati a causa della scarsa attività fisica di queste settimane. Secondo l’oroscopo potreste avere qualche malumore al lavoro.

Capricorno in pausa

9° Capricorno: dovrete assolutamente prendervi del tempo per fare una pausa, rilassarvi con le amicizie più care e darvi all’attività fisica.

La stanchezza potrebbe portarvi a staccare dal lavoro per un periodo più prolungato, secondo l’oroscopo. L’amore al momento non sarà veramente contemplato.

10° Pesci: questa discesa nella classifica dell’oroscopo sarà dovuta proprio ad un eccesso di cura nei confronti di qualcuno che non si accorge di voi. Dovrete pensare di più a voi stessi e agli obiettivi professionali che vi siete prefissati di raggiungere. Sarà bene essere più parsimoniosi con il proprio denaro.

11° Scorpione: a causa di qualche insuccesso, dovrete staccare la spina dal lavoro per un po’ prima di potervi immergere in una settimana alquanto faticosa per il lavoro. Con l’amore state cominciando ad avvertire un po’ di tensione, quindi dovrete assolutamente decidere cosa fare in futuro.

12° Leone: risparmiare in questo periodo deve essere considerata una vera e propria priorità nella vostra vita quotidiana. Svilupperete un po’ di malcontento all’interno dell’ambiente lavorativo, suscitando qualche perplessità ma anche un po’ di revisione generale del tutto necessaria.