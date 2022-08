L'oroscopo di domani è pronto a svelare come andrà il primo giorno di weekend. In analisi quindi la giornata di questo sabato con, in primissimo piano, le previsioni zodiacali del 27 agosto 2022 e relative stelline. Ad essere testati sulla carta i primi sei segni dello zodiaco, ossia Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

In questo fine settimana nel firmamento astrale splende una rigogliosa Luna in Vergine, proprio nella giornata di sabato in entrata nel predetto simbolo di Terra. Quali saranno i segni che potranno contare su un periodo giudicato positivo?

Sicuramente a trarre i migliori benefici in assoluto, oltre alla Vergine ovviamente, saranno i nativi del Toro nonché quelli dei Gemelli.

Iniziamo di gran lena a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'Oroscopo di domani 27 agosto, segno per segno.

Previsioni astrali di sabato 27 agosto: l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 27 agosto mette in rilievo i buoni sentimenti. L'affetto che riceverete dal vostro compagno o compagna di vita vi farà sentire appagati, così anche il più grande dei problemi vi peserà molto meno. Tutto andrà gonfie vele e finalmente, dopo tanto tempo, sembra davvero essere ritornata l'intesa con il partner.

Vi sentirete compresi e questo farà emergere tutta la vostra dolcezza. La giornata si accenderà di passione e forse avrete anche voglia di ravvivare il legame con proposte, progetti originali e stuzzicanti. Single, il periodo conferirà abbastanza intraprendenza, spirito di iniziativa e forza di volontà. Sarete chiamati a dire la vostra riguardo un'intricata questione familiare e saprete trovare la soluzione più obbiettiva e vantaggiosa per tutti.

Questo inizio weekend le stelle hanno deciso di essere benevole con molti di voi, un motivo in più per non lasciarsi prendere dallo sconforto. Guardate la vita con fiducia: i buoni frutti prima o poi arriveranno. Nel lavoro, la vitalità non mancherà. Avrete le idee chiare su che cosa fare in questa giornata.

Toro: ★★★★★. Periodo valutato con le cinque stelline della buona sorte.

In campo sentimentale, molti di voi si sentiranno subito rinfrancati dall'ottimo aspetto lunare, quindi più sereni e ottimisti. Il partner si mostrerà più attento ed affettuoso e potrebbe preparare anche una sorpresa romantica capace di lasciare quasi senza parole. La passione e la disinvoltura saranno alle stelle e il vostro appagamento verso la persona amata sarà al top. La Luna intensificherà alcuni recenti slanci creativi: potrebbe essere il momento favorevole fare ciò che si desidera, per andare in vacanza o semplicemente godersi la giornata. Single, la vostra energia sarà alle stelle e anche fisicamente vi sentirete in gran forma. Questo aiuterà ad affrontare la giornata come si deve. Aspettatevi qualcosa di insolito, se non oggi almeno entro i prossimi due o tre giorni: potrebbero arrivare nuovi stimoli, ricevere un caro pensiero oppure essere corteggiati da quella persona che tanto vi stimola.

Nel lavoro invece, la determinazione non vi mancherà. Avrete la strada spianata davanti ed otterrete quello che volete.

Gemelli: ★★★★★. In amore, grazie agli ottimi influssi della Luna, metterete in campo tutta la dolcezza di cui siete capaci, arrivando perfino a viziare il vostro partner con tantissime coccole e premure. Non risparmiatevi: l'amore va sempre dimostrato! Così anche la vita di coppia più monotona procederà seguendo un ritmo migliore, questo grazie ad un clima di completa distensione. Ritroverete una più forte sintonia e condivisione emozionale con la persona che avete accanto, mettendo all'angolo facilmente qualsiasi paura o debolezza. Il sentimento d’amore che tiene la coppia unita, comprende anche la capacità di svelarsi, giusto per dimostrare di essere completamente sé stessi.

Single, la giornata così ricca di ottimismo vi distoglierà non poco dagli affari e dagli impegni che avete. Se ve lo potete permettere, staccate la spina e gioite, purché senza perdere il senso della realtà. Un quadro planetario molto promettente, grazie a Mercurio, vi aprirà a momenti di divertimento a tutto tondo con le amicizie. Nuove conoscenze nasceranno sotto l’atmosfera frizzante di queste ultime vacanze estive. Nel lavoro, riceverete presto buone notizie. Vi daranno la carica per fare al meglio il vostro lavoro.

Oroscopo e stelline di sabato 27 agosto: previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Per i sentimenti, le maggiori gioie di questa giornata proverranno dalla vita affettiva.

Riceverete tante effusioni come non succedeva da tempo. Contraccambiate la gentilezza organizzando insieme alla persona del cuore una cena romantica con vista mare. Passerete una splendida serata all'insegna dell'amore, sarete particolarmente romantici e anche il partner non vorrà essere da meno. Single, chiudete una questione che vi ha dato del filo da torcere, certi che ne uscirete vittoriosi e a testa alta. Fate tesoro di quello che avete imparato in questa situazione congratulandovi con voi stessi per non esservi mai persi d'animo e aver mantenuto sempre la calma. Dopo alcuni giorni colmi di negatività, finalmente tornerete ad avere la mente perfettamente lucida, libera da dubbi. Vi sentirete carichi per buttarvi in nuovi progetti: affrontateli con astuzia e strategia.

Nel lavoro sarete degli ottimi programmatori, riuscendo ad avere in pugno molte situazioni importanti.

Leone: ★★★. Un sabato sottotono è alle porte: calma e sangue freddo, ok? In amore, smettete di sognare ma siate un po' più realisti: non si scherza con i sentimenti e mai niente andrebbe dato per scontato, soprattutto in un rapporto di coppia. Liberatevi dagli affanni, non trattenete quello che avete dentro, parlate delle vostre preoccupazioni, palesate i vostri pensieri e vi sentirete più leggeri. Probabilmente chi vi ascolta non vi fornirà il consiglio che forse in cuor vostro avreste sperato, ma ci guadagnerete ugualmente tanta spensieratezza e sincerità. Single, capricci e tira molla con gli amici ci possono stare, ma non dovete esagerare, altrimenti la situazione potrebbe sfuggire dal vostro controllo ed i danni potrebbero essere permanenti.

Se capitassero discussioni, prendete del tempo per calmarvi e ragionate a mente fredda, perché a caldo correreste davvero troppi rischi. Nel lavoro, si affacceranno delle prospettive di crescita. Tenete duro e otterrete quello che meritate.

Vergine: 'top del giorno'. L'oroscopo di domani, sabato 27 agosto, annuncia l'arrivo della Luna nel segno. In campo sentimentale quindi sarà certamente un momento ottimo per l’amore. Il periodo sarà anche segnato da un’intensità di emozioni come non capitava da tempo. Se una nuova passione fosse fiorita di recente, sappiate che al 99% è destinata a non spegnersi tanto facilmente. Il vostro cielo sarà predisposto magnificamente per permettervi di godere fino in fondo dei piaceri della vita a due.

Avrete le occasioni giuste per trascorrere una serata piacevole e divertente, e potreste sentirvi davvero bene con il vostro unico amore. Single, gli aspetti favorevoli della Luna nel segno vi conferiranno un tocco magico: sarete totalmente proiettati su progetti nuovi e innovativi capaci di regalarvi grandi soddisfazioni. La Luna in aspetto armonico nel vostro segno esalterà le vostre migliori qualità: la gentilezza, l'empatia, il carattere dolce e le persone con cui entrerete in contatto rimarranno estasiate dalla vostra sensibilità. Nel lavoro, per chiudere, la giornata sarà ricca di ottimismo. Questo però non vi esime certamente dal distogliere l'attenzione alle incombenze che avete in agenda.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 27 agosto.