L'oroscopo dal 29 agosto al 4 settembre 2022 è pronto a valutare la settimana a cavallo tra la fine di questo mese e l'inizio del nuovo. In evidenza, oltre alle previsioni astrologiche, la classifica con le stelline attribuite ai prossimi sette giorni. In questo contesto ad essere testati saranno i simboli dello zodiaco appartenenti alla seconda sestina, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Allora, curiosi di conoscere i voti in pagella dei segni e come andrà il periodo in analisi? Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni zodiacali da lunedì a domenica e, nel contempo, svelare l'attesissima classifica settimanale.

Oroscopo e stelle della settimana: previsioni da Bilancia a Sagittario

♎ Bilancia: voto 10. In questa nuova settimana che sta per iniziare tutto vi riuscirà facile e il vostro carisma sarà davvero al top. Merito senza alcun dubbio della Luna, in entrata nel vostro settore proprio il primo giorno della settimana. Cercate soltanto di non esagerare con eventuali ambizioni: ok per il periodo ottimo, comunque è sempre buona cosa tenere i piedi per terra. Se sentiste la necessità di ravvivare il rapporto di coppia, tenete presente che non serve affatto stupire con "effetti speciali"; spesso bastano piccole cose, purché siano fatte con il cuore e con autentico entusiasmo. Per quanto riguarda il lavoro, ascoltate eventuali proposte che probabilmente vi saranno fatte attorno a giovedì, ovviamente valutando con calma prima di dare una risposta definitiva.

La classifica settimanale di competenza della Bilancia:

Top del giorno lunedì 29 agosto (Luna nel segno);

lunedì 29 agosto (Luna nel segno); ★★★★★ martedì 30, giovedì 1 e sabato 3;

★★★★ mercoledì 31, venerdì 2 e domenica 4.

♏ Scorpione: voto 8. L'arrivo della Luna in Scorpione questo mercoledì darà modo a molti del segno di risolvere senza nessuna difficoltà un problema legato ai rapporti sociali.

La strada si profila in discesa e lo sarà ancora di più se userete l’arma della trasparenza. In questi giorni la vostra lingua sarà più affilata del solito, in senso buono certamente. Saprete esattamente cosa dire e quando intervenire per volgere le situazioni a vostro favore; saprete all'occasione dare anche prova di valere mettendo in luce qualità interessanti.

La vita di coppia in generale procederà molto bene e i sentimenti in generale risentiranno in positivo della presenza lunare. Domanda: ritenete di meritare un riconoscimento legato al vostro lavoro? Se si, allora ditelo con chiarezza: con ogni probabilità, le risposte saranno positive.

La classifica della settimana di competenza dello Scorpione:

Top del giorno mercoledì 31 agosto (Luna nel segno);

mercoledì 31 agosto (Luna nel segno); ★★★★★ lunedì 29, martedì 30 e giovedì 1;

★★★★ venerdì 2 settembre;

★★★ sabato 3 settembre;

★★ domenica 4 settembre 2022.

♐ Sagittario: voto 9. Finalmente in molti state iniziando a risalire la china. La presenza della Luna nel settore senz'altro farà risalire l’indice relativo alla fiducia in voi stessi.

Bene, complimenti! Un consiglio: da evitare comunque l’eccesso opposto, ossia che la troppa sicurezza sfoci in presunzione. Armatevi di pazienza se qualcosa ancora non andasse come vorreste e, per quanto riguarda la vita di relazione, non scansate le responsabilità e gli impegni. Se foste ancora a caccia dell'anima gemella, non abbiate fretta e non bruciate le tappe: consiglio riferito principalmente ad amicizie o nuove conoscenze che potrebbero rivelarsi importantissime sul lato affettivo. Per quanto riguarda il lavoro invece, un eventuale momento di stasi (lunedì) non dovrà preoccupare perché non avrà conseguenze. In generale non sarebbe male un maggiore ottimismo.

La classifica settimanale di competenza del Sagittario:

Top del giorno sabato 3 settembre (Luna nel segno);

sabato 3 settembre (Luna nel segno); ★★★★★ mercoledì 31 agosto, venerdì 2, domenica 4 settembre;

★★★★ martedì 30 e giovedì 1 settembre;

★★★ lunedì 29 agosto 2022.

Previsioni e classifica settimanale: l'oroscopo da Capricorno a Pesci

♑ Capricorno: voto 6. In merito a quanto previsto dall'Astrologia, la settimana in questione a voi Capricorno non darà grosse opportunità da sfruttare. Gran parte delle giornate sono previste assolutamente normali, dunque non certamente negative. Ovviamente tolte le sole giornate di venerdì e sabato verso cui consigliamo di tenere un atteggiamento guardingo. Anche se l’umore non è previsto al miglio, dovrete comunque dare il massimo in campo sentimentale e lavorativo: i buoni frutti non tarderanno ad arrivare, presto ne avrete conferma.

La vita in generale potenzialmente potrebbe divenire molto più intrigante e movimentata del solito. Possedete gli strumenti per raggiungere i traguardi che avete a cuore, dunque non perdete tempo e non fatevi prendere dal timore. In programma piccole sorprese e momenti densi di serenità. La salute è buona, forse dovreste fare attenzione al girovita.

La classifica della settimana di competenza del Capricorno:

★★★★★ lunedì 29, mercoledì 31;

★★★★ martedì 30 agosto, giovedì 1, domenica 4 settembre;

★★★ venerdì 2 settembre;

★★ sabato 3 settembre 2022.

♒ Acquario: voto 6. In questo periodo che sta per prender piede darete dimostrazione della vostra solidità e del buon senso pratico, sia con i familiari che sul posto di lavoro: riuscirete a mantenere un equilibrio generale e sciogliere nodi anche molto complessi.

L’amore continua a essere favorito: per i single, questo potrebbe essere un periodo rivoluzionario. Per quanto riguarda il lavoro, invece, non rimandate l’inizio di un nuovo progetto. Non lasciatevi bloccare dal timore che qualcosa non vada per il verso giusto. Anche perché c’è la possibilità che possiate ricevere un’offerta interessante: non tiratevi indietro per nessun motivo! In merito alla vita privata, ultimamente qualcuno di voi ha messo un po’ da parte alcuni vecchi amici: cominciate a recuperare. È altresì necessario prendere una decisione importante legata agli affetti familiari: date retta al cuore e non sbaglierete mai.

La classifica settimanale di competenza dell'Acquario:

★★★★★ venerdì 2, sabato 3;

★★★★ mercoledì 31, giovedì 1, domenica 4;

★★★ lunedì 29 agosto;

★★ martedì 30 agosto 2022.

♓ Pesci: voto 5.

Settimana a tratti leggermente ansiosa. Ultimamente avete compiuto un passo falso? Cercate di riconoscerlo e, senza girarci troppo intorno, vedete di porre rimedio al più presto. In ogni caso, imparate la lezione: il percorso per farlo è abbastanza lineare, dunque non rendetelo complicato evitando soprattutto di risultare inutilmente ostinati. Se ne sentiste il bisogno, l'Oroscopo invita a sfogarsi con una persona a voi particolarmente cara, mettendo tuttavia in conto anche l’eventualità di vedersi il dito puntato contro. Situazione piuttosto movimentata sul fronte professionale: è un movimento impegnativo ma chiaramente costruttivo, per fortuna vostra. Organizzatevi meglio che potete e non lasciatevi distrarre da eventuali situazioni poco chiare: perché?

Ovvio, rischiereste di perdere tempo e basta. Sappiate che per qualcuno sarà una settimana dai ritmi ferrati, ma anche molto producente. Martedì e mercoledì staccate la spina e, possibilmente, anche il telefono.

La classifica della settimana di competenza dei Pesci: