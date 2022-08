Ultimo weekend del mese di agosto che prende il via. Di seguito le previsioni e l'Oroscopo per tutti i segni, con i cambiamenti e le novità astrologiche dall'Ariete ai Pesci del 27 agosto 2022.

Ariete: in amore c'è la volontà di vivere una storia al meglio, se ci sono state delle problematiche, queste potrebbero tornare a galla. Periodo di rilancio per sperimentare cose nuove.

Toro: per i sentimenti con diversi pianeti favorevoli insieme avrete la possibilità di superare le difficoltà, torna la voglia di stare con la persona amata. Nel lavoro i nuovi progetti possono ripartire e altri impegni sono in arrivo.

Gemelli: a livello sentimentale giornata che porterà uno stato di maggiore stanchezza, fase che vi vede maggiormente agitati. Nel lavoro avrete la necessità di superare alcune tensioni.

Cancro: in amore se ci sono state delle incomprensioni, ora cercate di recuperare. A livello lavorativo alcune domande rimaste in sospeso potranno ora ripresentarsi.

Leone: a livello amoroso giornata che porta passione. Dovrete solo fare attenzione alle storie del passato. Nel lavoro guardate al futuro in maniera positiva, riuscirete a risolvere diverse domande.

Vergine: a livello sentimentale questa giornata sarà molto interessante, dovete solo fare attenzione a non tornare sui vecchi passi. Nel lavoro alcuni problemi burocratici ma si risolveranno al più presto.

Previsioni e oroscopo del 27 agosto 2022: la giornata dei segni

Bilancia: in amore fine settimana che promette novità e le nuove idee saranno premiate. Nel lavoro svolte e cambiamenti, evitate solo azzardi inutili.

Scorpione: a livello sentimentale giornata migliore, a breve anche Giove sarà favorevole al segno. A livello lavorativo state recuperando da alcuni problemi del passato.

Sagittario: per i sentimenti ci sono delle novità per coloro che vogliono rimettersi in gioco, cielo che è dalla vostra parte. Nel lavoro Luna che potrebbe bloccare le vostre idee ma la forza fisica non manca.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore Luna in buon aspetto, anche se agosto ha portato novità, nel prossimo mese le cose andranno meglio.

Nel lavoro ci sarà la possibilità di fare di più ed ottenere nuovi vantaggi.

Acquario: per i sentimenti Luna che non è più in opposizione. Mercurio ora è favorevole e vi aiuta a vivere meglio una storia. Nel lavoro alcuni ostacoli possono essere superati, siete alla ricerca di novità.

Pesci: in amore fine settimana che vede la Luna in opposizione, non mancheranno agitazioni. Nel lavoro al momento dovete cercare di fare di più anche se la stanchezza non manca.