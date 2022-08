Inizia il fine settimana di ferragosto per i 12 segni zodiacali. Ecco come andrà in particolare sabato 13 agosto con le previsioni per la sfera amorosa, salutare e lavorativa.

Ariete: in questa giornata dovete fare delle scelte importanti che riguardano il lato sentimentale, riemerge la passionalità. In ambito professionale alcuni progetti che da tempo tenete a far ripartire, potranno prendere piede.

Toro: la giornata di sabato 13 agosto sarà caratterizzata da luna favorevole, con diversi i pianeti dalla vostra parte si recupera in campo sentimentale.

Nel lavoro è importante portare avanti i progetti.

Gemelli: in amore con Venere della vostra parte potrete fare dei passi avanti, vi sentite più forti rispetto le settimane precedenti. Pensate a voi stessi e a fare cose che vi piacciono. Nel lavoro sarete vincenti, non manca l'energia.

Cancro: per il quarto segno zodiacale la giornata di sabato 13 agosto sarà caratterizzata da luna in buon aspetto, potrete pensare di risolvere delle situazioni a carattere amoroso se negli ultimi tempi avete vissuto delle difficoltà. Nel lavoro sfruttate le idee che arrivano.

Leone: in amore in questa giornata arriveranno delle soluzioni, in particolare a livello lavorativo dovrete però fare attenzione a come vi muovete.

In amore non manca energia.

Vergine: siate cauti in campo sentimentale, potrebbero esserci delle problematiche a livello comunicativo in queste giornate del weekend. È un momento di ripresa, procedete con i vostri progetti.

Stelle del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: buona l'energia in questo weekend , in amore potrete avere dei chiarimenti importanti.

Per quel che riguarda il lavoro gestite bene i vostri progetti e potrete ottenere soddisfazione.

Scorpione: nel fine settimana Venere e Saturno sono dissonanti, cercate di non cedere a nervosismi in ambito professionale. In amore momento di ripresa, vi sentite più sereni.

Sagittario: la giornata di sabato 13 agosto sarà caratterizzata da agitazione, cercate di tenere le questioni sotto controllo in particolare nel lavoro.

In amore se qualcuno vi dà fastidio, cercate di lasciar correre.

Capricorno: giornata sottotono, in particolare l'amore dove potrebbero nascere delle discussioni. Possibili nervosismi riguardano anche il lavoro.

Acquario: momento di agitazione in ambito amoroso, con alcuni pianeti in opposizione non riuscite a mettere in chiaro quello che è il vostro punto di vista. In campo lavorativo non mancano tensioni.

Pesci: in questo fine settimana di ferragosto non mancheranno buone intenzioni. Ottimi anche gli incontri a livello professionale.