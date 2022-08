L'oroscopo di domani è pronto a giudicare la giornata di Ferragosto. In primo piano pertanto le previsioni zodiacali di lunedì 15 agosto 2022, in questo contesto indirizzate in esclusiva per i segni della prima tranche zodiacale. Focus mirato sull'amore e riguardo il lavoro, ovviamente relazionati ai soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone Vergine. Pronti a dare un senso alla giornata più vacanziera dell'anno?

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'Oroscopo di domani 15 agosto, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 15 agosto, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 15 agosto in merito all'amore prevede giorno perfetto. La Luna nel vostro segno farà uscire fuori tutta la vena romantica di cui siete naturalmente dotati, vi organizzerete per rendere unica ed indimenticabile anche la serata. Aprite il vostro cuore alla persona amata senza alcun timore, le stelle saranno dalla vostra parte pronte a donare equilibrio, quiete e bonomia, giusto per sciogliere eventuali tensioni che potrebbero verificarsi nella coppia. Single, trascorrerete la giornata in armonia con voi stessi, un perfetto equilibrio tra corpo e mente. Vi sentirete leggeri ma soprattutto speranzosi che tutto andrà per il meglio.

Sarete consapevoli che i sacrifici che state facendo saranno presto ripagati. Le stelle saranno magnanime e vi regaleranno una splendida giornata, piena di gioia ed emozioni. Nel lavoro, riuscirete a portarvi avanti con le vostre sole forze. Non avrete bisogno di nessun aiuto per far fede agli impegni.

Toro: ★★★★. Ferragosto poco performante ma in media di buona qualità.

In campo sentimentale, le coppie dovranno cercare di convincersi l'un l'altra che le proprie scelte sono le migliori, per poi cercare un accordo. Infatti è così che in molti avete impostato il rapporto e tenderete a rispettare le regole. Viaggerete finalmente, ovviamente insieme al partner, lontani dai problemi che affliggono la maggior parte delle persone, e vi godrete la vita senza preoccupazioni.

Single, dovete aggrapparvi all'idea che vi eravate fatti nelle scorse settimane, perché soltanto in questo modo potrete raggiungere di nuovo quell'entusiasmo che vi aveva resi tanto simpatici e pimpanti. Forse vi dovrete anche un po' accontentare, anche perché accontentandovi una buona volta, potreste anche scoprire qualcosa di interessante che non avevate considerato prima. Nel lavoro, riceverete delle belle parole da un collega che stimate. Riceverete complimenti per ciò che riuscirete a portare a termine.

Gemelli: ★★★★. Giornata positiva seppur sottomessa alla legge della scontata routine. In amore, alcune coppie stabili interessanti tutte e tre le decadi del segno, avvertiranno un sensibile rialzo del livello di desiderio e relativa passione, forse come non si sentiva e non si provava da tempo.

Eventuali situazioni di difficoltà o di crisi troveranno l’occasione opportuna per risolversi o per darsi una provvidenziale tregua. Vi farete coinvolgere completamente dall'intensità di un sentimento capace di rendere la giornata ricca di trepidazione. Single, qualcosa o qualcuno saprà scavare dentro di voi per portare alla luce quel mondo nascosto di passioni ed emozioni profonde. Che sia un evento positivo o negativo poco importa: il suo impatto saprà comunque trasformarvi. Sarete così capaci di sdrammatizzare i problemi laddove altri annasperebbero; finalmente riuscite a godervi le vacanze e l'evasione, nonostante le tante difficoltà della vita. Nel lavoro sarete generosi con le persone che vi circondano.

Avrete la possibilità di acquisire la stima di tutti e di lavorare in un ambiente positivo.

Oroscopo di lunedì 15 agosto, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Per i sentimenti, Venere vicina al segno alleggerirà l’aria nella vostra vita a due, facendovi accostare alla persona amata con delicatezza e quel sbarazzino che vi caratterizza da sempre. L’organizzazione della giornata di ferragosto vi spingerà a coinvolgere la persona che avete accanto nella giostra di inviti, feste, ritrovi tra familiari che il momento di ferie impone. Al vostro rapporto arriverà ad una svolta importante che attendevate da qualche tempo e forse anche qualche cambiamento: non potrà che giovare all'affiatamento. Single, sarà questa una giornata scoppiettante in quanto riceverete più di una buona notizia, il che porterà il vostro umore alle stelle.

Quello che non vi mancherà sicuramente sarà l'entusiasmo: infatti, sarete carichi e ben felici, e i più fortunati potranno contemplare il cielo stellato in riva al mare e con la giusta compagnia; tutto sarà perfetto! Nel lavoro potreste sentirvi in grado di affrontare nuove esperienze che vi permetterebbero di dimostrare le vostre qualità.

Leone: ★★★★. Periodo abbastanza positivo, anche se da annoverare tra le tante giornate normali già archiviate. In amore, sarà un lunedì quasi ideale da trascorrere insieme al partner e forse anche ritrovare quella sintonia di coppia coppia un po' persa ultimamente. Siate voi i propulsori e invitate la persona amata a passare una serata diversa: una passeggiata lungomare, una cena sotto le stelle o una festa di piazza, tutto diventerà possibile nella vostra vita a due.

In qualche caso avrete la possibilità di concretizzare un sogno inseguito da diverso tempo. Single, riceverete tanti buoni consigli dalle persone che vi sono vicine. Ascoltateli con mente e cuore aperto perché arrivano da chi vi conosce bene. Le stelle del periodo vi incoraggiano a fidarsi un po' di più delle opinioni degli altri. Poi tutto dipenderà esclusivamente da voi, caro amici del segno: Venere infatti vuole aiutarvi a non essere più soli, dunque non resta che armarsi di coraggio e agire. Nel lavoro, potreste ricevere degli appoggi che vi permetteranno di sfruttare al meglio questa fase. Riuscirete ad organizzarvi trovando piccole gratificazioni.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 15 agosto, indica un periodo poco ideale per mettere in gioco cose importanti.

Un sottotono generale, specie in campo sentimentale, invoglierà a stare in guardia perché le stelle non promettono niente di buono. Nell'aria ci sono già lievi malumori e incomprensioni varie con la persona amata, ma tranquilli, perché in serata sarà già tutto dimenticato. Intanto Mercurio in aspetto disarmonico renderà la giornata particolarmente pesante; sarà così necessario che vi impegnate per far chiarezza non solo nel vostro cuore, sforzandovi di capire cosa volete davvero da chi avete accanto. Single, il vostro umore in questo Ferragosto non sarà proprio al top. Comunque scambiando quattro chiacchiere con le persone di cui più vi fidate e rimirando il cielo stellato, ritroverete il sorriso e apprezzerete il dono della vita.

Sarebbe opportuno dunque non prendersela con l'Astrologia se troverete una giornata difficile, piena d'incontri che non porteranno a nulla di fatto. Nel lavoro, cercate di mantenere la calma così da non entrare in conflitto con gli altri che mal tollerano il vostro comportamento.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 15 agosto.