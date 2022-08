Sta per prendere il via la giornata del 25 agosto 2022, manca quindi sempre meno alla fine del mese e all'arrivo di un nuovo periodo. Di seguito le indicazioni dell'Oroscopo per tutti i segni dall'Ariete ai Pesci con le novità ed i cambiamenti che arriveranno in amore e nel lavoro.

Le previsioni astrologiche

Ariete: in amore torna una buona vitalità, in particolare per quelle coppie che hanno ritrovato armonia dopo diverso tempo. Vi sentite meglio. Nel lavoro faretti degli incontri molto positivi e nuovi sblocchi sono in arrivo.

Toro: per i sentimenti Venere è in opposizione al momento, ma presto tornerà a sorridere per portare miglioramenti in una storia.

Al momento siete un po' pensierosi. Nel lavoro è meglio lasciarsi scivolare le cose addosso.

Gemelli: a livello sentimentale ci sono alcune questioni da dover rivedere in una coppia, una persona potrebbe anche essere contro di voi. Nel lavoro al momento periodo che non vi vede andare d'accordo con diversi collaboratori.

Cancro: in amore arrivano delle giornate interessanti, potrete affrontare la realtà in modo diverso. A livello lavorativo attenzione alle questioni di tipo economico.

Leone: per i sentimenti, con diversi pianeti favorevoli, questa è una giornata che permette un recupero e una ripresa. Nel lavoro ritrovate uno stato di maggiore energia.

Vergine: in amore ci sono delle novità, avrete la possibilità di rivedere alcune questioni del passato.

Nel lavoro portate avanti le vostre idee, non mancano le notizie buone.

Bilancia: a livello sentimentale la Luna è favorevole e vi permette di superare alcune questioni, vi sentite più motivati. Nel lavoro siete alla ricerca di una conferma che al momento non arriva, ma siate comunque positivi.

Scorpione: in amore le coppie che hanno discusso, da ora potranno risolvere un problema.

Nel lavoro i ritardi accumulati nel corso degli ultimi mesi al momento creano difficoltà, ma il peggio presto sarà superato.

Sagittario: per i sentimenti vi è una Luna favorevole e delle stelle interessanti da sfruttare per rimettersi in gioco. Nel lavoro è un periodo che porta nuovi accordi.

Capricorno: a livello amoroso è un fine settimana interessante che potrebbe portare a nuovi incontri.

I single potranno ottenere qualcosa in più. Nel lavoro, se vi fanno una proposta, sarà difficile rifiutare.

Acquario: per i sentimenti vi sono delle piccole complicazioni da superare e anche dei possibili cali. Nel lavoro, se avete intenzione di cambiare qualcosa, non siate troppo impulsivi, ma aspettate prima di prendere una decisione.

Pesci: in amore è un momento che potrà darvi di più e vi consentirà di ottenere nuovi risultati. Nel lavoro cercate di chiedere consigli se siete in ballo con diverse questioni.