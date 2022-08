L'oroscopo di domani è pronto a dire la propria in merito a come andrà la giornata di venerdì. In primo piano a questo giro le previsioni zodiacali del 26 agosto 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Nel mirino astrale pertanto il filotto zodiacale relativo ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e vergine: ansiosi di sapere chi potrà contare sul positivo supporto astrale? Allora senza soffermarci ulteriormente in quisquilie e chiacchiere, iniziamo pure a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno: a voi l'onore nonché il piacere (si spera) di analizzare consigli e dettagli messi a disposizione dall'Oroscopo di domani 26 agosto, segno per segno.

Previsioni zodiacali di venerdì 26 agosto: l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★. L'oroscopo del 26 agosto predice un momento poco positivo. In amore se qualcuno dovesse affermare che non sapete più ridere ma solo sorridere, sappiate che forse (se non molto probabile) è vero. Ultimamente vi state facendo sopraffare dai problemi e dagli affanni, tanto da non riuscire più a farvi una gran bella risata. Ogni problema è destinato a diventare un potenziale dramma ai vostri occhi! Dai, rilassatevi, preoccupatevi solo cose realmente gravi o importanti, non delle futilità. Single, non prendete troppi impegni perché potrebbero rendervi più ansiosi e tesi di quanto già siete. Cercate invece di fare una cosa per volta affinché il vostro fisico non ne risenta.

State accusando un po' di stress e non riuscite a portare a compimento le mansioni abituali. Provate a fare qualcosa, impegnatevi di più dal punto di vista del rischio. Se vorrete davvero instaurare un rapporto o anche solo una amicizia nuova dovete scoprirvi, altrimenti... Nel lavoro poi, se siete piuttosto agitati o irritabili cercate di allontanare coloro che vi creano ulteriore disagio, solo così potrete lavorare bene.

Toro: ★★★★. Giornata abbastanza monotona, impostata sulla normale routine. In campo sentimentale, siete sempre motivati ma davvero molto impegnati. Solo liberandovi dalle catene che vi tengono occupati riuscirete a essere più dolci e affettuosi verso chi amate: un piccolo pensiero, un gesto inaspettato e subito conquisterete l'attenzione del partner: non aspetta altro che la vostra attenzione, nulla in più.

La coppia, quando vive nel rispetto e nell'armonia reciproca può contare sempre una buona sintonia. In questi prossimi due o tre giorni, grazie all'ottimo cielo, vi si presenterà qualcosa (o qualcuno/a) di davvero intrigante, questo vi renderà spumeggianti e felici come mai fino ad ora. Single, doveste avere più fiducia in voi stessi imparando a essere speciali: nell'abito, nel portamento e nell'eloquio. Così facendo vi aspetta di certo una giornata scintillante da trascorrere all'insegna di nuovi incontri. In arrivo conoscenze stuzzicanti! Se saprete godere con calma ciò che le stelle vi regaleranno, potrebbe essere uno dei giorni migliori della settimana. Nel lavoro ci saranno nuove occasioni, soprattutto per chi volesse mettersi in proprio.

E' il momento giusto per fare passi importanti.

Gemelli: ★★★★★. In amore vi troverete di fronte ad una svolta significativa. La presenza di un armonioso Marte in trigono a Mercurio e Plutone, di certo darà la possibilità di fare sul serio con la persona che amate. Matrimonio o convivenza? Questo il dilemma che potrebbe emergere nei prossimi giorni... Le stelle saranno di parte permettendovi di riscoprire qualcosa di molto importante che forse avete un po' tralasciato. Il passato non porta sempre malinconia, anzi, spesso può portare qualche emozione inattesa, abbastanza profonda da spingere qualcuno a rivedere decisioni, cambiare la visione delle cose o ribaltare nel vero senso della parola la propria vita.

Single, in arrivo chiarimenti con le persone con cui si fossero create eventuali incomprensioni, e questo vi rasserenerà notevolmente. Ricordatevi che di fronte a discussioni o litigi, non sempre vi sono colpe; a volte si deve solo parlare di responsabilità. Capirlo vi potrà aiutare ad affrontare diversamente qualsiasi divergenza che potrebbe saltar fuori nel corso del periodo. Nel lavoro, Marte annuncia nuove proposte con opportunità che dovranno essere imperdibili. Fatevi consigliare da una persona esperta e cogliete l'attimo senza timore.

Oroscopo e stelle del 26 agosto: previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Per i sentimenti, un ottimo cielo in aspetto positivo potrebbe favorire quel colpo di fortuna e dare l'opportunità di organizzare un viaggio di piacere.

Specie se siete nati nella prima decade, vi attende una vacanza breve ma intensa. Pianeti che vi guardano di buon occhio saranno i vostri paladini, pronti a far trovare le giuste soluzioni ad ogni questione di ordine pratico. Mentre la Luna in particolare vi suggerirà le coordinate giuste per potervi muovere nella soluzione di problemi affettivi di varia natura. Single, ultimamente vi prendete molta cura della vostra salute, forma e aspetto esteriore: ottime le cure depurative e quant'altro, ma non dimenticatevi della vostra interiorità! Ascoltate i bisogni del cuore e, soprattutto, non nascondetevi dietro voi stessi. Sappiate che questa giornata favorirà degli incontri interessanti: non tiratevi indietro ma cercate di presentarvi sempre con un bel sorriso.

L'amore è dietro l'angolo ma voi non riuscite proprio a scovarlo... Nel lavoro, i pianeti saranno favorevoli. E' il momento migliore per darsi da fare, perciò non mollate proprio ora!

Leone: ★★★★. In arrivo momenti felici da vivere in dolcezza con la vostra metà. Periodo ideale per una serata romantica in totale abbandono di sensi. Vi mostrerete capaci di amare con il vostro tipico slancio e con generosità senza pari: ne vedrete gli effetti su chi amate, ben disposto ad altrettante dimostrazioni d'affetto. Le coppie stabili invece saranno gratificate dalla serenità e dalla continuità dell’unione, confermando le aspettative di coloro che hanno sempre desiderato sentimenti totalmente corrisposti e un’incrollabile fedeltà.

Single, è ora di fare il punto della situazione e di tracciare un bilancio agli ultimi mesi. Con la lucidità che avete acquisito, senz'altro potete capire a mente fredda quali sono le persone su cui potete contare e quali gli aspetti della vita che vanno e quelli che non vanno. Altresì, sforzatevi di trovare un rimedio a ciò che avete a cuore. Avete gli occhi puntati sull'amore e questo potrebbe fare la differenza: non mettete i sentimenti in secondo piano, ma date loro le attenzioni che meritano, ok? Nel lavoro sarete carichi di desideri, un toccasana per obiettivi ambiziosi.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 26 agosto, pronostica un po' di routine generale. La vita a due sarà quella che vi donerà le soddisfazioni più gratificanti in questa giornata di agosto, consentendovi di ritrovare la passione di un tempo.

L’amore è una cosa meravigliosa, per questo qualcuno vorrebbe conoscere il modo giusto d'amare, magari riuscire a sedurre la persona prescelta dal cuore. Forse sarete attirati da una persona speciale che vi farà innamorare quasi senza accorgervene. In alcuni casi qualche nativo potrebbe persino riscoprire la parte più piacevole del proprio carattere dando fuoco alle passioni più nascoste. Single, sarete semplicemente adorabili e lo starvi accanto sarà per chiunque un vero piacere. Tanti i complimenti che potreste ricevere e questo non farà altro che migliorare l'umore. La vostra gioia interiore si rifletterà positivamente sulla vita circostante, sarete molto affettuosi, complici e disponibili con tutti.

La felicità vi renderà belli dentro e ammaglianti fuori: approfittate di questa giornata positiva. Nel lavoro, sarete molto più pimpanti del solito. Forse avete anche capito di aver bisogno del supporto dei colleghi, solo che doveste lavorare ancora un po' sul carattere.

