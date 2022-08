Parte il primo weekend ufficiale del mese di agosto. In seguito le previsioni e l'Oroscopo del 6 agosto 2022 con le indicazioni e le novità che arriveranno per tutti i segni sia in amore che nel lavoro.

Ariete: in amore fine settimana interessante, a breve Venere non sarà più contraria, per questo motivo arriverà una maggiore forza. Nel lavoro questo mese porterà diversi impegni.

Toro: per i sentimenti giornata a metà con la serata migliore del mattino, momento ideale per uno strappo. Torna uno stato di buona energia in serata. Nel lavoro diverse cose da fare in poco tempo.

Gemelli: a livello sentimentale giornata che parte in maniera interessante, ma attenzione a domenica perché la Luna sarà in opposizione. Nel lavoro iniziate a pensare a qualcosa di nuovo.

Cancro: in amore fine settimana che riporta in alto le emozioni e riuscirà a far sentire meglio chi vive stati di agitazione ultimamente. A livello lavorativo, se ci sono alcune richieste da fare, agite adesso.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore una relazione sta attraversando una fase interessante. Nel lavoro non rimandate nulla ai prossimi giorni.

Vergine: per i sentimenti giornata che inizia in maniera interessante, in una storia avrete modo di recuperare. Nel lavoro non fermatevi adesso visto che potrà arrivare un miglioramento.

Previsioni e oroscopo del 6 agosto 2022: la giornata dei segni zodiacali

Bilancia: a livello sentimentale giornata positiva per recuperare, non manca una buona energia. Nel lavoro potreste sviluppare nuove idee ed essere più creativi.

Scorpione: a livello amoroso momento che vi vede sulla cresta dell'onda, per questo motivo se ci sono delle incomprensioni ora si potranno risolvere.

A livello locale fate quello che sentite in questa giornata, non agitatevi troppo.

Sagittario: alcuni vivranno una grande giornata, poche le difficoltà che affrontano. Nel lavoro avrete la possibilità di partecipare a progetti importanti.

Capricorno: per i sentimenti Venere non è più in opposizione, ma dovete comunque tenere da parte le polemiche.

Nel lavoro Mercurio è in buon aspetto, non mancheranno bei momenti.

Acquario: in amore siete alla ricerca di maggiore tranquillità, momento comunque ideale per agire. Nel lavoro vi sentite maggiormente agitati, per questo potrebbero non mancare piccole polemiche.

Pesci: in amore le cose vanno meglio ma attenzione alla Luna in opposizione. Nel lavoro cercate di trovare più tempo per voi stessi.